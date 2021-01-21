Утро в Ижевске: эвакуация из-за опрокинувшегося бензовоза и запись на вакцинацию от ковида

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 21 января. Сегодня днем ожидается температура до -12°С и небольшой снег. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Удмуртия заключила соглашение с Российским футбольным союзом

- Видео: 30 ледяных фигур ангелов и архангелов появилось в Ижевске

- Молодую ижевчанку осудили за участие в пикете около здания больницы

- Ролик московского блогера про Ижевск набрал более 100 тысяч просмотров

- 4 машины и маршрутка столкнулись на трассе в Удмуртии

А теперь к главным новостям:

Реально ли записаться на прививку от коронавируса в Ижевске?

18 января в Удмуртии началась массовая вакцинация от Covid-19. Об этом заявил республиканский Оперштаб. Желающие сделать прививку могут записаться тремя способами - на портале Госуслуг, по телефону Горячей линии, либо позвонив в поликлинику. Попробовали все три способа записи.

Желающие сделать прививку против коронавируса могут записаться тремя способами Фото: Архив КП

Авария с бензовозом

20 января в Глазове эвакуировали жильцов дома на улице Пряженникова, 45. Об этом жильцы рассказывают в социальных сетях. Это произошло из-за того что неподалеку опрокинулся бензовоз.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Один из детсадов закроется на ремонт

Пресс-служба администрации Ижевска сообщила журналистам «Комсомолки», что с 25 января на ремонт закрывается детский сад №276 по ул. Союзной. Работы на этом объекте планируют завершить уже к 31 марта. Там проведут новые инженерные сети, отремонтируют пол, заменят систему освещения и пожарную сигнализацию.

Всех детей, которые ходили в это дошкольное заведение распределят по другим детским садам города Фото: Архив КП

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