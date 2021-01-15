Доброе утро, любимый город! Вот и наступила пятница первой рабочей недели. Настраиваемся на отдых, заканчиваем важные дела и читаем главные новости за 14 января одной строкой:- Реконструкцию Национальной библиотеки Удмуртии завершат в марте- Двое жителей Удмуртии украли икону из церкви в Кировской области- Комплекс сенсорных комнат для детей открылся в одном из городов Удмуртии- В Южном Судане из-под стражи отпустили автора проекта площади Ижевска- Музей городских историй откроют в Удмуртии- Новый аэровокзальный комплекс планируют реконструировать в Ижевске- На улице Автозаводской в Ижевске появятся камеры фото- и видеофиксацииАппараты КТ починилиУже с сегодняшнего дня в Сарапуле и Воткинске снова начнут проводить исследования с помощью компьютерных томографов, которые во время новогодних праздников вышли из строя. Для их ремонта привлекали представителей компании-производителя. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии.Новая дорога в МеталлургЧтобы разгрузить улицу Холмогорова в Ижевске, власти продумывают проект строительства улицы от ул. Удмуртской до ул. Фруктовой. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107.6 FM, 12+) рассказал Марат Чемалтынов, главный инженер Службы благоустройства дорожного хозяйства.Закроется спустя семь лет17 января в Ижевске прекратит свою работу BBQ Гриль & Бар. Он радовал гостей долгие 7 лет. Об этом сообщил основатель ресторанного холдинга Welcome-group Максим Коновалов в своих социальных сетях.Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.