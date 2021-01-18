Доброе утро, Ижевск! Сегодня 18 января, понедельник. Начинаем новую рабочую неделю, одевайтесь теплее, а пока читайте новости одной строкой:- Ижевчанка станет женой заслуженного артиста Башкортостана Элвина Грея- Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла четвертое место в женской эстафете на этапе Кубка мира- Продукты из Удмуртии будут экспортировать в Китай, Вьетнам и Арабские Эмираты- 18 культурных проектов из Удмуртии получили президентские гранты- Жители Удмуртии смогут получить миллион рублей на развитие спортивного стартапа- ижевчанку подозревают в организации азартных игрДалее с подробностями:Где в Ижевске искупаться на КрещениеГлавная традиция этого празднования — купание в проруби. Несмотря на то, что ряд муниципалитетов в Удмуртии отказались от организации купелей, у жителей Ижевска такая возможность есть. ПодробностиПять новых школ начнут строить в УдмуртииВ 2021 году откроют новые школы в Селтах, Кезу и в Ижевске на улице Берша. Кроме того в этом году начнут строить еще 5 учебных заведений для детей в Удмуртии. Кроме того в республике собираются провести программу по повышению качества образования. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов. ПодробностиКрестный ход отменен в ИжевскеИз-за пандемии принято решение внести некоторые коррективы в традиционное торжество. Так, общегородского крестного хода в этом году не будет. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии. Подробностив ДТП в Удмуртии пострадала 7-летняя девочка10 января в Киясовском районе Удмуртии столкнулись Hyundai Solaris и автомобиль «ГАЗ». В аварии пострадала 7-летняя девочка – ее отправили в реанимацию. В случившемся обвиняют отца ребенка – по данным ГИБДД, его «Хендай» выехал на встречку, где и произошло ДТП. Однако у мужчины есть своя версия событий. Подробности