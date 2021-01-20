Утро в Ижевске: отключение светофоров, вопросы вакцинации и онлайн встреча Путина и Бречалова

Традиционный обзор новостей
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, любимая столица! На календаре среда, 20 января. Уже середина недели! Пока вы строите планы на день, предлагаем узнать все важные события минувших суток.
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
- Более 1400 рабочих мест для медиков автоматизируют в 2021 году в Удмуртии
- В Ижевске освятили воду на родниках
- Легковушка врезалась в троллейбус в Ижевске: пассажиры получили травмы
- Более 100 случаев ненадлежащего содержания кровель домов выявили в Удмуртии
- Жителя Узбекистана заключили под стражу за смертельное ДТП в Удмуртии
- Скорая протаранила ограждение на перекресте в Ижевске
- Шесть туристических проектов из Удмуртии выиграли гранты от президента России
- Производство сырных конфет открыли в Удмуртии
- Льготная стерилизация для собак и кошек организована в Ижевске
- Лыжник из Удмуртии взял бронзу на Кубке России
А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ
Проблемы перекрестка улиц Удмуртская - Кирова
Почему отключается светофор на перекрестке улиц Удмуртская-Кирова в Ижевске?
Фото: pixabay.com
Жители Ижевска обеспокоены отключениями светофора на перекрестке двух крупных улиц. За неделю это случилось дважды, 12 и 18 января. В соцсетях продолжают публиковать сообщения о том, что светофор иногда не работает. О причинах перебоев читайте в нашем материале.
Дело в бороде
Убийство из-за отпущенной бороды произошло в столице Удмуртии
Фото: Архив «КП» в Ижевске
В Ижевске произошло странное убийство. Во время застолья подозреваемому не понравилось, что его знакомый отпустил бороду. Произошел конфликт, в ходе которого мужчина убил своего знакомого, сменившего имидж. О деталях этого дела читайте в нашем материале.
Беседа президента России и главы Удмуртии
Владимир Путин провел онлайн встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым Фото: kremlin.ru
Недавно состоялась онлайн встреча Владимира Путина и Александра Бречалова. Во время разговора глава Удмуртии рассказал об итогах ушедшего года и планах на 2021. О чем еще успели пообщаться глава страны и глава региона, читайте в нашем материале.
Прививка - это безопасно?
Могут ли ижевчане заболеть коронавирусом от прививки?
Фото: pixabay.com
Вакцина от коронавируса безопасна? Можно ли прививаться тем, кто переболел? А можно ли заболеть от прививки? На все вопросы ответила Елена Корякина, главный внештатный специалист МЗ Удмуртии по вакцинопрофилактике. Найти все ответы вы можете в нашем материале. Напомним, что в Удмуртии уже началась массовая вакцинация от COVID-19, а жителей региона беспокоит распространение нового штамма.
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