Утро в Ижевске: отключение светофоров, вопросы вакцинации и онлайн встреча Путина и Бречалова

Традиционный обзор новостей Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, любимая столица! На календаре среда, 20 января. Уже середина недели! Пока вы строите планы на день, предлагаем узнать все важные события минувших суток.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

- Более 1400 рабочих мест для медиков автоматизируют в 2021 году в Удмуртии

- В Ижевске освятили воду на родниках

- Легковушка врезалась в троллейбус в Ижевске: пассажиры получили травмы

- Более 100 случаев ненадлежащего содержания кровель домов выявили в Удмуртии

- Жителя Узбекистана заключили под стражу за смертельное ДТП в Удмуртии

- Скорая протаранила ограждение на перекресте в Ижевске

- Шесть туристических проектов из Удмуртии выиграли гранты от президента России

- Производство сырных конфет открыли в Удмуртии

- Льготная стерилизация для собак и кошек организована в Ижевске

- Лыжник из Удмуртии взял бронзу на Кубке России

А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ

Проблемы перекрестка улиц Удмуртская - Кирова

Почему отключается светофор на перекрестке улиц Удмуртская-Кирова в Ижевске? Фото: pixabay.com

Жители Ижевска обеспокоены отключениями светофора на перекрестке двух крупных улиц. За неделю это случилось дважды, 12 и 18 января. В соцсетях продолжают публиковать сообщения о том, что светофор иногда не работает. О причинах перебоев читайте в нашем материале.

Дело в бороде

Убийство из-за отпущенной бороды произошло в столице Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Ижевске произошло странное убийство. Во время застолья подозреваемому не понравилось, что его знакомый отпустил бороду. Произошел конфликт, в ходе которого мужчина убил своего знакомого, сменившего имидж. О деталях этого дела читайте в нашем материале.

Беседа президента России и главы Удмуртии

Владимир Путин провел онлайн встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым Фото: kremlin.ru

Недавно состоялась онлайн встреча Владимира Путина и Александра Бречалова. Во время разговора глава Удмуртии рассказал об итогах ушедшего года и планах на 2021. О чем еще успели пообщаться глава страны и глава региона, читайте в нашем материале.

Прививка - это безопасно?

Могут ли ижевчане заболеть коронавирусом от прививки? Фото: pixabay.com

Вакцина от коронавируса безопасна? Можно ли прививаться тем, кто переболел? А можно ли заболеть от прививки? На все вопросы ответила Елена Корякина, главный внештатный специалист МЗ Удмуртии по вакцинопрофилактике. Найти все ответы вы можете в нашем материале. Напомним, что в Удмуртии уже началась массовая вакцинация от COVID-19, а жителей региона беспокоит распространение нового штамма.

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