Утро в Ижевске: перепрофилирование ковид-центров, новый объект на месте снесенного училища и торжественное открытие всероссийских соревнований

Рассказываем о главных и интересных новостях Ижевска за сутки Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск. На календаре пятница, 22 января. Синоптики обещают весьма приятную погоду, поэтому не забудьте прогуляться. А пока предлагаем вам ознакомиться с главными и интересными новостями Ижевска и Удмуртии.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- В Удмуртии впервые проходит месячник льготной стерилизации домашних животных

- Ижевчанку с коронавирусом не смогли спасти после родов

- Журналисты из Удмуртии вошли в число победителей Всероссийского конкурса «СМИротворец»

- Удмуртия вошла в топ-10 регионов по качеству электронных госуслуг в России

- Почти 500 жителей Удмуртии уже записались на прививку от COVID-19

- Спортсменки из Удмуртии Алина Загитова и Елизавета Туктамышева примут участие в командном Кубке Первого канала

- 191 случай незаконной вырубки леса выявили в Удмуртии

- Мужчина и женщина задохнулись в собственной бане в Удмуртии

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Перепрофилирование ковид-центров

Перепрофилирование пройдет в трех больницах, Фото: Оперштаб Удмуртии

Три больницы, работавшие как ковидные центры для заболевших, начнут снова работать в обычном режиме. Пациентов, которые на данный момент находятся на лечении, переведут в другие специализированные места. Всего к привычному режиму работы вернутся три учреждения. Подробнее о том, какие это учреждения и сколько останется коечных мест для заболевших ковидом, читайте у нас.

Еще один прикрытый наркопритон

Помимо мужа и жены, в квартире употребляли наркотики другие посторонние люди, Фото: freepik.com

Мужчина организовал в своей квартире наркопритон. Сотрудники правоохранительных органов нарушителя задержали. В квартире также проживает супруга задержанного, оба они употребляют запрещенные вещества. Помимо них, в квартире находились и другие люди, которые во время обыска употребляли наркотики. Что грозит мужчине и что ещё нашли в квартире?

Снос здания бывшего училища

Торопиться со стройкой нового объекта пока не хотят, Фото: pixabay.com

Появится ли новый объект на месте снесенного профессионального училища №7 на перекрестке ул. Ленина и Орджоникидзе? Здание училища снесли недавно, а построено оно было ещё в 1931 году. Администрация города уже дала разрешение на благоустройство новой территории, но оперативно пользоваться землей не планируют.

Торжественное открытие шахматных соревнований

Гости пели и танцевали, чтобы не замерзнуть Фото: Сергей Суворов

Село Дебесы стало на пять дней центром шахматного спорта России. Дети из всех уголков страны приехали побороться за звание лучших и Кубок Федерации шахмат страны. Всероссийские сельские соревнования по быстрым шахматам и блицу проходят здесь второй год подряд. Как прошло торжественное открытие - смотрите у нас.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Погода в Ижевске на 22 января: снежно и до -17°С

- Дорогая поездка: таксист подозревается в краже почти 300 тысяч у клиента в Ижевске