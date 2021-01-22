Резкое потепление в Ижевске: чего ждать и как подготовиться к смене погоды?

Снег с дождем и аномальное тепло придет в Ижевск в выходные Фото: pixabay.com

В конце недели в Ижевске прогнозируют резкое потепление - столбик термометра поднимется с -15 до +3 градусов. Для жителей это обернется рядом проблем - в том числе, мигренями, скачками давления, гололедом и заносами на дорогах. Как подготовиться к перепаду температур, расскажет “Комсомолка”.

СНЕГ С ДОЖДЕМ И АНОМАЛЬНОЕ ТЕПЛО

О том, чего ждать от погоды в ближайшие дни, мы поговорили с дежурным синоптиком Удмуртского ЦГМС Людмилой Ивановой.

По словам специалиста, теплый циклон придет в Удмуртию в воскресенье и принесет с собой снег с дождем. Температура поднимется выше среднесуточных норм на 10-12 градусов. Такие явления бывают один-два раза за зиму.

Резкое потепление в Ижевске Фото: pixabay.com

- Температура в воскресенье поднимется от -10...-15 до 0 градусов. В понедельник воздух прогреется до 3 градусов. Ожидаются осадки в виде снега и дождя. В связи с этим, будут снежные заносы и накат на дорогах. Со вторника температура начнет понижаться и опустится ниже нуля. На дорогах ожидается гололедица - сообщает синоптик.

Тем временем, по данным Яндекс.Погода устойчивая морозная погода вернется в Ижевск с середины следующей недели - к среде похолодает до -5-7 градусов.

ВЫСЫПАЙТЕСЬ И ЕШЬТЕ БОЛЬШЕ ОРЕХОВ

Погода как ничто другое влияет на самочувствие людей - мигрени, слабость, высокая утомляемость лишь некоторые из последствий резкого перепада температур. О том, как помочь организму пережить этот период, мы поговорили с директором одной из частных медицинских клиник Ижевска.

По словам доктора, наиболее чувствительными к изменениям погоды являются люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. Кроме того, от таких изменений страдают и метеозависимые люди. Атмосферные колебания усиливают симптомы имеющихся заболеваний. Не удивительно, что количество обращений за медицинской помощью в такие дни возрастает.

Наиболее чувствительными к изменениям погоды являются люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями Фото: pixabay.com

Важно понимать, что происходит с организмом во время перемены погоды, и знать как себе помочь.

- Необходимо следить за прогнозами. Если обещают аномальные погодные условия, нужно уменьшить физическую нагрузку и постараться хорошо высыпаться. Также стоит отказаться от алкоголя и курения. Прогулки на свежем воздухе и употребление здоровой пищи помогут организму адаптироваться к смене погоды. Поддержит организм и прием витаминов - магния, кальция, витаминов Д и С, - советует специалист.

Получить эти витамины можно не только из таблеток, но и из продуктов. Например, магний в большом количестве содержится в орехах, какао, хлебе из муки грубого помола. Витамин Д3 можно получить из яичного желтка, жирной рыбы. А витамином С богаты квашеная капуста, ягоды шиповника, сладкий перец.

ВЫХОДИТЕ ЗАРАНЕЕ И ДЕРЖИТЕ ДИСТАНЦИЮ

Смена погоды доставит проблем не только здоровью. Потепление и снег с дождем часто приводят к большому количеству аварий на дорогах. Как автолюбителям подготовиться к неприятностям погоды, нам рассказал эксперт-автотехник Ильдар Исхаков.

По словам эксперта, самую большую проблему для водителей в условиях заноса и гололедицы представляет то, что сцепление колес с дорогой уменьшается. Именно по этой причине автомобиль часто становится неуправляемым, и справиться с заносом на дороге водителю становится крайне проблематично. Кроме того, в условиях гололедицы увеличивается и тормозной путь.

Температура в воскресенье поднимется от -10...-15 до 0 градусов Фото: pixabay.com

- Первое, о чём стоит помнить, выехав на подмёрзшую дорогу, что скорость автомобиля должна быть значительно меньше обычной. Соблюдайте также и увеличенную дистанцию, ведь даже несколько лишних сантиметров помогут избежать ДТП при резком торможении. Нельзя забывать и о роли шипованных шин. В таких дорожных условиях шипованная резина будет работать лучше липучки - поясняет эксперт.

Помните, что как в дождь, так и в снег при гололедице двигаться по обледенелой трассе нужно плавно, не совершая резких движений и избегая резкого торможения. Разумное управление автомобилем поможет избежать печальных последствий. Неопытным водителям лучше воздержаться от поездок.

При перепаде температур машина может обледенеть и покрыться глазурью. К сожалению, специальных средств для обработки автомобиля от наледи не существует. Учитывайте это, выходя из дома. Оставьте время, чтобы заранее прогреть машину, почистить стекла от наледи щеткой-скребком.

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