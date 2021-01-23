Итоги недели в Ижевске: начало массовой вакцинации от коронавируса, перевернувшийся бензовоз и череда коммунальных аварий

Рассказываем о самых важных событиях недели Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На календаре – суббота, 23 января. Самое время подвести итоги минувшей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

- В 2021 году в Удмуртии появится 839 тысяч квадратных метров нового жилья

- Для крещенских купаний в Удмуртии организовали 45 купелей

- 3,5 километра трамвайных путей капитально отремонтируют в Ижевске

- «Была угроза взрыва»: в Ижевске загорелся склад на Пойме

- Видео: 30 ледяных фигур ангелов и архангелов появилось в Ижевске

- Торжественное открытие Всероссийских шахматных соревнований прошло в Удмуртии

- Вердикт по делу двойного убийства в Ижевске вынесли присяжные

- За разлив нефтепродуктов Ижевская администрация получила иск от прокуратуры города

- Есть вопрос: сколько детских садов и школ отремонтируют в Ижевске за 2021 год?

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

Авария с бензовозом

В Глазове опрокинулся бензовоз Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

20 января в Глазове перевернулся бензовоз, на всякий случай всех жильцов дома, рядом с которым произошло ДТП, эвакуировали. К счастью, авария обошлась без серьезных последствий.

Начало массовой вакцинации

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Удмуртии Фото: pixabay.com

18 января в Удмуртии стартовала массовая вакцинация против нового коронавируса. Записаться жители региона могут на сайте Госуслуг, в поликлинике или по горячей линии. На сегодняшний день привилось уже 3 250 человек.

Коммунальные ЧП

За неделю в Ижевске произошло несколько коммунальных аварий Фото: Архив КП

Сразу несколько порывов и разливов произошло в Ижевске на этой неделе. Два порыва пришлось ликвидировать 21 января. А 22 января из-за повреждения на теплосети в 141 здании на улицах Союзная, Молодежная и проспект Калашникова отключили тепло. Днем 23 января излив воды произошел на улице Пушкинской.

Три ковид-центра вернулись к обычному режиму работы

Три ковид-центра Удмуртии станут обычными больницами Фото: оперштаб Удмуртии

С февраля ГКБ №8 в Ижевске, Сарапульскую городскую больницу и Воткинскую районную больницу из ковид-центров перепрофилируют в обычные клиники.

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