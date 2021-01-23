Итоги недели в Ижевске: начало массовой вакцинации от коронавируса, перевернувшийся бензовоз и череда коммунальных аварий

Рассказываем о самых важных событиях недели
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
На календаре – суббота, 23 января. Самое время подвести итоги минувшей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу.
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
- В 2021 году в Удмуртии появится 839 тысяч квадратных метров нового жилья
- Для крещенских купаний в Удмуртии организовали 45 купелей
- 3,5 километра трамвайных путей капитально отремонтируют в Ижевске
- «Была угроза взрыва»: в Ижевске загорелся склад на Пойме
- Видео: 30 ледяных фигур ангелов и архангелов появилось в Ижевске
- Торжественное открытие Всероссийских шахматных соревнований прошло в Удмуртии
- Вердикт по делу двойного убийства в Ижевске вынесли присяжные
- За разлив нефтепродуктов Ижевская администрация получила иск от прокуратуры города
- Есть вопрос: сколько детских садов и школ отремонтируют в Ижевске за 2021 год?
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ
Авария с бензовозом
В Глазове опрокинулся бензовоз Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
20 января в Глазове перевернулся бензовоз, на всякий случай всех жильцов дома, рядом с которым произошло ДТП, эвакуировали. К счастью, авария обошлась без серьезных последствий.
Начало массовой вакцинации
Массовая вакцинация от коронавируса началась в Удмуртии Фото: pixabay.com
18 января в Удмуртии стартовала массовая вакцинация против нового коронавируса. Записаться жители региона могут на сайте Госуслуг, в поликлинике или по горячей линии. На сегодняшний день привилось уже 3 250 человек.
Коммунальные ЧП
За неделю в Ижевске произошло несколько коммунальных аварий
Фото: Архив КП
Сразу несколько порывов и разливов произошло в Ижевске на этой неделе. Два порыва пришлось ликвидировать 21 января. А 22 января из-за повреждения на теплосети в 141 здании на улицах Союзная, Молодежная и проспект Калашникова отключили тепло. Днем 23 января излив воды произошел на улице Пушкинской.
Три ковид-центра вернулись к обычному режиму работы
Три ковид-центра Удмуртии станут обычными больницами Фото: оперштаб Удмуртии
С февраля ГКБ №8 в Ижевске, Сарапульскую городскую больницу и Воткинскую районную больницу из ковид-центров перепрофилируют в обычные клиники.
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