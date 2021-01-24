Погода в Ижевске на неделю: пасмурно и мокрый снег

Неделя начнется со снега с дождем. Фото: Архив «КП» в Ижевске

По воскресеньям «Комсомолка» рассказывает о погоде на предстоящую рабочую неделю. По данным сайта GISMETEO.RU, неделя начнется со снега с дождем. Солнце жителей Ижевска будет радовать не часто, зато морозов не будет.

Понедельник, 25 января, ожидается пасмурная погода и небольшой снег с дождем. Температура составит 0…+1 °С. Весна, ты ли это? Ветер юго-западный, 5 м/с.

Во вторник, 26 января, пасмурно, небольшой мокрый снег. Температура составит 0…-3°С. Зима потихоньку вернется обратно.

В среду, 27 января, будет переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4 м/с. Температура составит -4…-6 °С.

В четверг, 28 января, середина недели порадует ижевчан ясной погодой. Температура опустится до -5…-7°С.

В пятницу, 29 января, вновь ожидается переменная облачность, без осадков. Температура составит -6…-8°С.

В субботу, 30 января, пасмурно и небольшой снег. Столбик термометра не опустится ниже -4…-7…°С. Ветер юго-восточный, 4 м/с.

Воскресенье окажется самым снежным днем недели. Будет пасмурно и снег. Температура такая же, как и в среду.