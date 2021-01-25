Утро в Ижевске: гибель трех человек в ДТП, резкое потепление и женитьба актера Сергея Гилева

В понедельник в Ижевске потеплеет до +2 Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск! Началась последняя рабочая неделя января: на дворе понедельник, 25 число. Погода сегодня подготовила неприятные сюрпризы автомобилистам и пешеходам: температура воздуха - +2, на дорогах гололедица. Будьте аккуратны! А мы тем временем расскажем вам самые интересные новости:

- Цены на основные продукты стабилизируются в Удмуртии

- Почти 165 тысяч рублей похищено у 24-летнего жителя Ижевска

- Забили насмерть и вывезли в лес: пьяные жители Удмуртии разделались с бывшим товарищем

- Более 3400 жителей Ижевска записались на прививку от коронавируса за неделю

- Биатлонистка из Удмуртии взяла золото на этапе Кубка мира

- Хоккеисты «Ижстали» уступили «Химику»

- Детским школам искусств присваивается особый статус в Удмуртии

Перейдем к подробным новостям:

ТРИ ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ В ДТП В УДМУРТИИ

Легковушка столкнулась с грузовиком в Удмуртии. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

Страшное ДТП произошло 24 января. Авария случилась на дороге Воткинск - Чайковский. Водитель легковушки столкнулся с грузовиком. Три человека погибли. (Подробности)

РЕЗКОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ В ИЖЕВСКЕ: ЧЕГО ЖДАТЬ И КАК ГОТОВИТЬСЯ К СМЕНЕ ПОГОДЫ?

Утром 25 января ожидается туман и гололедица. Фото: Pixabay

Погода нынче будет отнюдь не зимняя: потеплеет до +3 градусов. Тепло принесет немало проблем со здоровьем, а автомобилистам придется нелегко на дорогах. Рассказываем, как подготовиться к температурному скачку. (Подробности)

АКТЕР ИЗ ИЖЕВСКА СЕРГЕЙ ГИЛЕВ ЖЕНИЛСЯ

Сергей Гилев женился. Фото: www.instagram.com/gilevgilev/

Сергей Гилев - актер из Ижевска. В этом году он прославился благодаря роли в сериале «Чики» (18+). Сейчас актер женился. В сети появилось фото с его избранницей. (Подробности)

«БОРЬБА ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНАЯ»: В УДМУРТИИ ПРОХОДЯТ ВСЕРОССИЙСКИЕ СЕЛЬСКИЕ ТУРНИРЫ ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ И БЛИЦУ

Соревнования проходят в Дебесах Фото: Сергей Суворов

Село Дебесы стало центром шахматного мира. 20 января здесь прошло открытие уже вторых Всероссийских сельских турниров по быстрым шахматам и блицу. В соревнованиях участвовали школьники. (Подробности)

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