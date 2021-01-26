Утро в Ижевске: участие в этноконкурсе «Мастера гостеприимства», возобновление диспансеризации и подведение итогов соревнований по шахматам

«Комсомолка» расскажет вам о событиях прошедшего дня Фото: Сергей Суворов

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 26 января. Пока вы едете на работу, «Комсомолка» расскажет вам о событиях прошедшего дня:

- Участников несанкционированной акции в Ижевске привлекли к ответственности

- Дворник-художник из Ижевска прошел в финал шоу талантов на Первом канале

- Диспансеризацию граждан возобновят в Удмуртии

- Количество дней для вакцинации от коронавируса увеличится в Удмуртии

- В Спортивной школе по шахматам им. С. Ф. Ощепкова прошла открытая тренировка с участием министра спорта Удмуртии

- 8 сельских населенных пунктов Удмуртии станут «Деревнями будущего»

- Ижевчанина задержали по подозрению в нападении на мать-инвалида

- Удмуртия примет участие во всероссийском этноконкурсе «Мастера гостеприимства»

Далее с подробностями:

Итоги Всероссийских соревнований по быстрым шахматам и блицу в Удмуртии

23 января в Удмуртии завершились Всероссийские соревнования по быстрым шахматам и блицу среди школьников. 4 дня ребята со всей страны соревновались в селе Дебесы. (Подробности)

Итоги Всероссийских соревнований по быстрым шахматам и блицу в Удмуртии Фото: Сергей Суворов

Решение проблемы трудоустройства выпускников в Удмуртии

Что делать, если без опыта работы никуда не берут, а работу найти все же надо? Партия «Новые люди» выступила с инициативой ввести налоговые льготы для работодателей, принимающих выпускников на первую работу по специальности. (Подробности)

фото: "Новые люди"

Прямая линия с ГИБДД: новый знак и платные парковки

В начале января на радио «КП»-Ижевск» состоялась традиционная прямая линия с ГИБДД. Сотрудники ведомства отвечали на вопросы слушателей в прямом эфире. Например, как решается вопрос с платными парковками в городе? (Подробности)

как решается вопрос с платными парковками в городе? Фото: Диля Ахмадишина

Отца-одиночку из Удмуртии, воспитывающего 4 детей, положили в больницу

35-летний Константин из деревни Постол в Удмуртии, который в одиночку воспитывает четверых детей, попал в больницу. О нем мы уже писали ранее. «Комсомолка» рассказывает, что же произошло с мужчиной. (Подробности)

"Комсомолка" рассказывает, что же произошло с мужчиной Фото: Амир Закиров

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