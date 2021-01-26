Утро в Ижевске: участие в этноконкурсе «Мастера гостеприимства», возобновление диспансеризации и подведение итогов соревнований по шахматам

«Комсомолка» расскажет вам о событиях прошедшего дня
Фото: Сергей Суворов
Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 26 января. Пока вы едете на работу, «Комсомолка» расскажет вам о событиях прошедшего дня:
- Участников несанкционированной акции в Ижевске привлекли к ответственности
- Дворник-художник из Ижевска прошел в финал шоу талантов на Первом канале
- Диспансеризацию граждан возобновят в Удмуртии
- Количество дней для вакцинации от коронавируса увеличится в Удмуртии
- В Спортивной школе по шахматам им. С. Ф. Ощепкова прошла открытая тренировка с участием министра спорта Удмуртии
- 8 сельских населенных пунктов Удмуртии станут «Деревнями будущего»
- Ижевчанина задержали по подозрению в нападении на мать-инвалида
- Удмуртия примет участие во всероссийском этноконкурсе «Мастера гостеприимства»
Далее с подробностями:
Итоги Всероссийских соревнований по быстрым шахматам и блицу в Удмуртии
23 января в Удмуртии завершились Всероссийские соревнования по быстрым шахматам и блицу среди школьников. 4 дня ребята со всей страны соревновались в селе Дебесы. (Подробности)
Итоги Всероссийских соревнований по быстрым шахматам и блицу в Удмуртии
Фото: Сергей Суворов
Решение проблемы трудоустройства выпускников в Удмуртии
Что делать, если без опыта работы никуда не берут, а работу найти все же надо? Партия «Новые люди» выступила с инициативой ввести налоговые льготы для работодателей, принимающих выпускников на первую работу по специальности. (Подробности)
фото: "Новые люди"
Прямая линия с ГИБДД: новый знак и платные парковки
В начале января на радио «КП»-Ижевск» состоялась традиционная прямая линия с ГИБДД. Сотрудники ведомства отвечали на вопросы слушателей в прямом эфире. Например, как решается вопрос с платными парковками в городе? (Подробности)
как решается вопрос с платными парковками в городе?
Фото: Диля Ахмадишина
Отца-одиночку из Удмуртии, воспитывающего 4 детей, положили в больницу
35-летний Константин из деревни Постол в Удмуртии, который в одиночку воспитывает четверых детей, попал в больницу. О нем мы уже писали ранее. «Комсомолка» рассказывает, что же произошло с мужчиной. (Подробности)
"Комсомолка" рассказывает, что же произошло с мужчиной
Фото: Амир Закиров
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.