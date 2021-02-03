Утро в Ижевске: спасение пяти человек из огня, плохая очистка от снега и новая поставка вакцины против ковида

В Ижевске с переменным успехом продолжают бороться с последствиями снегопадов
Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 3 февраля. Сегодня днем ожидается температура до -10°С и небольшой снег. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- Почти 5 тысяч ижевчан заболели ОРВИ за прошедшую неделю
- Показатель раннего выявления онкозаболеваний в Удмуртии составил 55,3%
- 271 лифт заменят в Удмуртии
- Производство сельхозпродукции в Удмуртии за 2020 год выросло на 4,3%
- Выплаты для семей с детьми увеличатся в Удмуртии
- Подозреваемого в вооруженных разбойных нападениях на магазины задержали в Удмуртии
- В 18 деревнях и селах Удмуртии появится интернет
А теперь к главным новостям:
ПЯТЬ СПАСЕННЫХ ЖИЗНЕЙ
Пожарные Удмуртии спасли пять человек из пожара Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
1 февраля в Сарапуле загорелась квартира в двухэтажном доме. Пожарные спасли из огня пять человек. К сожалению, не обошлось без жертв.
ДТП С ДВУМЯ ФУРАМИ
На трассе в Удмуртии было затруднено движение из-за столкновения двух фур и легковушки Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
На участке трассы в Малопургинском районе движение практически остановилось из-за ДТП с участием двух фур и легковушки.
НАРУШЕНИЯ В УБОРКЕ СНЕГА
123 нарушения по очистке снега выявили в Ижевске
Фото: Архив КП
Более 100 нарушений в уборке снега зафиксировали в Ижевске. Без внимания коммунальных служб остались многие крыши и придомовые территории.
НОВАЯ ПОСТАВКА ВАКЦИНЫ
Почти 24 тысячи доз вакцин от коронавируса поступило в Удмуртию Фото: vk.com/a.brechalov
В Удмуртию поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Всего в регион прислали 23,9 тысячи доз.
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