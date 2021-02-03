Утро в Ижевске: спасение пяти человек из огня, плохая очистка от снега и новая поставка вакцины против ковида

В Ижевске с переменным успехом продолжают бороться с последствиями снегопадов Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 3 февраля. Сегодня днем ожидается температура до -10°С и небольшой снег. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Почти 5 тысяч ижевчан заболели ОРВИ за прошедшую неделю

- Показатель раннего выявления онкозаболеваний в Удмуртии составил 55,3%

- 271 лифт заменят в Удмуртии

- Производство сельхозпродукции в Удмуртии за 2020 год выросло на 4,3%

- Выплаты для семей с детьми увеличатся в Удмуртии

- Подозреваемого в вооруженных разбойных нападениях на магазины задержали в Удмуртии

- В 18 деревнях и селах Удмуртии появится интернет

А теперь к главным новостям:

ПЯТЬ СПАСЕННЫХ ЖИЗНЕЙ

Пожарные Удмуртии спасли пять человек из пожара Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

1 февраля в Сарапуле загорелась квартира в двухэтажном доме. Пожарные спасли из огня пять человек. К сожалению, не обошлось без жертв.

ДТП С ДВУМЯ ФУРАМИ

На трассе в Удмуртии было затруднено движение из-за столкновения двух фур и легковушки Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

На участке трассы в Малопургинском районе движение практически остановилось из-за ДТП с участием двух фур и легковушки.

НАРУШЕНИЯ В УБОРКЕ СНЕГА

123 нарушения по очистке снега выявили в Ижевске Фото: Архив КП

Более 100 нарушений в уборке снега зафиксировали в Ижевске. Без внимания коммунальных служб остались многие крыши и придомовые территории.

НОВАЯ ПОСТАВКА ВАКЦИНЫ

Почти 24 тысячи доз вакцин от коронавируса поступило в Удмуртию Фото: vk.com/a.brechalov

В Удмуртию поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Всего в регион прислали 23,9 тысячи доз.

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