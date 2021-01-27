Утро в Ижевске: отмена дела о козах в свастике, апелляция экс-главы Удмуртии и сломанные световые опоры

Рассказываем о главных новостях Ижевска и Удмуртии за вчерашний день Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, любимый город! Сегодня в Ижевске ожидается -2…-4°С и облачная погода с прояснениями. Будьте аккуратны: Удмуртский гидрометцентр сообщает об образовании гололедицы. А теперь к новостям одной строкой:

- Главную елку демонтируют в Ижевске

- Где сделать прививку от коронавируса в Удмуртии: все пункты вакцинации

- Жуткое фото: легковушка врезалась в стоящий грузовик в Удмуртии

- Спортсменка из Удмуртии взяла «золото» на Всероссийских соревнованиях по биатлону

- Сотрудники ДПС открыли огонь во время погони за пьяным водителем в Удмуртии

- Ковидные паспорта не будут вводить в Удмуртии

- В 2021 году в Удмуртии появится новое медицинское оборудование

- Житель Удмуртии спас пожилую соседку из загоревшегося дома

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

«Ролексы» за победу

Елизавета Туктамышева поучаствовала в эфире радио "КП" Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева рассказала о своем выступлении на чемпионате России на радио «Комсомольская правда». Там же она поделилась историей о самом дорогом подарке. За победу в чемпионате мира спортсменке подарили дорогие часы Rolex («Ролекс»). Подробности читайте далее.

Апелляцию рассмотрят

Апелляцию рассмотрят в следующем месяце Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Вчера, 26 января, стало известно, что апелляцию экс-главы Удмуртии Александра Соловьева рассмотрят. Заседание назначили на 2 февраля в 13:00. Как пройдет слушание, читайте здесь.

Свастика – по закону

Животных в свастике показали на Архиерейской елке 8 января Фото: vk.com/udmcircus

Ранее мы писали, что по делу о цирковых животных, наряженных в свастику, начали проверку. Теперь полиция поделилась ее результатами. Административного дела не будет.

Кто сломал световые опоры?

Опоры сломал не ветер Фото: Евгения Головкова

Жители Ижевска рассказали в соцсетях о сломанных фонарях в сквере им. Василия Тарасова. Изначально решили: опоры сломал ветер. Но выяснилось, что причина вовсе не в стихии.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.