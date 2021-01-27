Ижевчанка похудела на 25 кило ради парня, а потом бросила его

Ижевчанка поделилась своей историей похудения с «Комсомолкой» Фото предоставлены героиней публикации

Худенькой Ольга Бабайлова не была никогда – друзья называли ее плюшевой, говорили, что с ней уютно и она похожа на их маму. К концу студенчества, когда весы показали 90 кило, ижевчанка поняла – пора что-то делать. Появился и стимул – девушка влюбилась.

– После университета я устроилась работать продавцом-консультантом. Тогда я познакомилась с одним молодым человеком, он мне очень нравился. Но взаимностью не ответил – он, видимо, хотел красивую, стройную, спортивную девушку. Так что когда я начала проявлять к нему интерес, он дал мне понять, что мы с ним просто друзья. Было обидно, но тогда я получила такую мотивацию!

Фото предоставлены героиней публикации

Тогда же, в декабре 2014 года, Ольга решила: нужно меняться. Первым делом в новом 2015 году Ольга купила абонемент в спортзал. Идти было страшно. Но при покупке абонемента наша героиня встретила дружелюбного тренера Романа. Он пригласил ее на бесплатное занятие.

– Первая тренировка прошла энергично. Рома все узнал: как работаю, как питаюсь, какие цели ставлю. Тогда мы построили план наших занятий. Страх прошел – я поняла, что этот человек мне поможет, и я добьюсь успеха, – вспоминает Ольга. – Вообще все зависит от тренера. Если он веселый и знает свою работу на «отлично», тогда ничего не страшно.

Ольге захотелось стать красивой и сексуальной

Абонемент Ольга продлила. Она хотела похудеть до 60 кг. Первая цель – сбросить 5 кило.

– Было очень тяжело, – делится ижевчанка. – Надо было отказаться от сладкого, мучного. Если очень хотелось перекусить, Рома говорил: «Скушай фрукт». Он рассчитывал мне суточные калории и постоянно меня контролировал. Я отправляла фотографии еды, а тренер критиковал. «Тут ошибка, здесь можно было и без масла».

Целый месяц тренировки и диета не давали о себе знать. Вес не сдвинулся. Пришлось применить более жесткие меры. По рекомендации тренера Ольга начала пить таблетки, которые разгоняют метаболизм (имеются противопоказания, необходима консультация специалиста – прим. ред.).

– Сначала я отнеслась к этому скептически. Думала, что все это химия, что все это вредно для здоровья. Но с препаратом вес пошел на убыль. Когда я увидела первые сброшенные полтора килограмма, я подумала: «Да! Наконец-то».

Ижевчанка уверена: килограммы к ней не вернутся

Каждый месяц тренировок и диеты Ольга теряла по полкило. По ее словам, это здоровое похудение, потому что организм успевает привыкнуть к изменениям. Девушка была уверена, что килограммы не вернутся.

Без срывов на вредные продукты не обошлось. Один раз девушка заглянула в ресторан фаст-фуда. Заказала ролл и съела его нвчинку: курицу и овощи – лаваш остался в сторонке.

– На следующий день я пришла на тренировку, а тренер мне с порога: «А тебя видели в ресторане. Сейчас будешь отрабатывать». И он заставил меня делать берпи. А я их ненавижу. Отжаться, прыгнуть, хлопнуть, отжаться… Но это очень хорошее кардио-упражнение. Сразу все сжигает.

ГЛАВНОЕ – ПОДДЕРЖКА БЛИЗКИХ

К 2016 году вес Ольги дости 70 килограммов. Состояние здоровья улучшилось, пропала одышка. Девушка изменилась: начала носить короткие стрижки, краситься, не бояться ярких цветов в одежде. Тогда про нее вспомнил «друг», к которому ижевчанка была неравнодушна.

– Мы, конечно, все это время дружески общались. Но от него поддержки я не почувствовала. Я наконец поняла, что я красивая. И тут уже он начал оказывать мне знаки внимания, ухаживать за мной. «Ты из серой мышки стала более женственной, очень красивой. Я понял, что ошибся тогда», – сказал он мне однажды. Но я ответила ему, что у нас ничего не получится. Мне нужен человек, который будет знать, как я выгляжу без косметики, а он просто повелся на красоту.

Любовь к себе – лучшая награда за похудение

Во время похудения сильную поддержку Ольге оказала ее мама, которая не боялась сказать правду в лицо.

– В самом начале мне казалось, что у меня ничего не получится, – рассказывает Ольга. – Я делилась своими переживаниями с мамой. Она мне отвечала: «Если ты хочешь, ты это сделаешь». Мама сама была пухленькой, но после родов весила больше ста кило. Она просто взяла себя в руки и похудела без тренеров. Сейчас она весит около 85 кг.

Хоть мама девушки и говорила, что та не сможет создать свою семью, Ольге не было обидно. Такие комментарии воспринимались, как хороший пинок.

– Я ей говорю сейчас: «Спасибо большое, что ты меня мотивировала». Без такой мотивации ничего бы не было. Я бы ходила полненькая, ела сладкое и мечтала о красивой жизни.

Сейчас Ольга ест только правильные сладости, которые часто готовит сама

Сброшенные килограммы помогли Ольге уже на другой работе.

– Я полюбила активную жизнь, – делится девушка. – У нас были КВНы, турсмены. Мы 30 километров проходили. Это было так круто! Появляется азарт: «Нужно прийти первым». Когда ты двигаешься, настроение поднимается, и калории тратятся. Я понимала, что если бы и тогда весила 90 кг, то так бы уже не смогла пройти.

Как-то Ольга проходила школу КВН от своей работы. Там она встретила рыжеволосого парня. Он покорил ее своим голосом.

– У него такой бас! Я просто отключилась, когда он заговорил. Мы тогда близко не познакомились. Но после другого мероприятия он предложил меня подвезти. Так все и началось.

ХУДЕЛИ ВМЕСТЕ

– Мы с Ваней часто виделись на мероприятиях, начали все больше общаться. Добавились друг к другу «ВКонтакте». Тут пошло-поехало.

Своей цели в похудении Ольга еще не достигла. Вес держался на 70. Но отношениям лишние килограммы не мешали.

– На тот момент парень говорил мне: «Если ты не достигнешь 60 кило, то ничего страшного. Я люблю тебя такой, какая ты есть. Главное, чтобы ты была здоровой».

Молодой человек понимал, что Ольга не бросит тренировки даже после таких слов. Спорт стал частью жизни девушки. Когда занятий не было, пара каталась на лыжах, сноуборде. В питании они также достигли гармонии.

«Мне нужен человек, который будет знать, как я выгляжу без косметики»

– Он так меня поддерживал! И худел вместе со мной, и калории мы считали, – вспоминает ижевчанка. – Мы были уже на одной волне. В 2018 году я достигла своей цели – похудела до 62,5 кг. Ваня радовался. Но не потому что я стала стройнее, а потому что была счастлива.

В магазине молодой человек уже сам внимательно относился к составу продуктов. Брал те, где больше белка. А когда Ольге хотелось чего-нибудь вкусненького, покупал самое любимое угощение девушки – творог с фруктами.

После свадьбы Ольга сменила тренера. По приятному совпадению лучший друг мужа работал в спортзале.

– Этот человек психологически ближе, потому что он знает меня. С ним проще общаться. Когда я забеременела, он изучил много научной литературы, чтобы меня тренировать.

ХОДИТ В СПОРТЗАЛ НЕ ОДНА

Говорят, что беременным можно есть все, что только захочется. Ольге дает поблажки и тренер, но девушка держит себя в руках.

– Я понимаю, что не буду покупать обычную шоколадку. Я беру со стевией (это такой сахарозаменитель). И даже сама могу приготовить шоколад. Он получится не такой калорийный и без вредных добавок.

Даже в положении Ольга не бросает спортзал. Конечно, тренировки стали проще, а веса на инвентаре – легче. И тренер-друг не ругается из-за пропущенных занятий.

– Когда у меня был жуткий токсикоз, и меня тошнило, я писала ему, что не могу прийти на тренировку. Тренер все понимает. Вообще, из-за беременности некоторые советуют мне оставить спортзал, но я не хочу прекращать тренировки. Наверно, я даже рожать буду в спортзале, – смеется девушка.

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