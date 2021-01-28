Утро в Ижевске: глава Удмуртии в поисках чупакабры, штраф в миллион за неубранный снег и новый замглавы администрации города

Доброе утро, Ижевск! Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! На календаре 28 января, четверг. В столице Удмуртии будет пасмурно, но тепло. Осадков не ожидается. Рассказываем новости одной строкой:

Сотрудники ГИБДД помогли пожилой паре из Удмуртии добраться до дома

Дефибрилляторы из Удмуртии экспортируют в 17 стран мира

Карта добрых дел Удмуртии собрала более 400 общественных инициатив

В Ижевске появится улица имени Стыценко

Серийного похитителя алкоголя из Ижевска отправили в колонию строгого режима

Есть вопрос: что строят на улице Телегина в Ижевске?

Выбран символ Республиканских зимних сельских спортивных игр в Удмуртии

Изменился размер пособия по беременности и родам в Удмуртии

Двойное убийство 15-летней давности: ижевчанин предстанет перед судом

Полицейские организовали преступную группировку: восемь человек продавали наркотики в Ижевске

Электробусы могут появиться на улицах Ижевска

Ижевчанка похудела на 25 кило ради парня, а потом бросила его

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Глава Удмуртии в поисках чупакабры

Александр Бречалов пожелал всем жителям республики «бодрого дня» Фото: скриншот истории из социальных сетей главы Удмуртии Александра Бречалова

Александр Бречалов с рабочим визитом находился в деревне Чежебаш Можгинского района, где по словам местных жителей была замечена чупакабра. Выйдя утром на пробежку, глава Удмуртии отправился на поиски необычного зверя.

Штраф в миллион за неубранный снег

Глава Ижевска раскритиковал работу подрядчиков на дорогах города Фото: Архив «КП» в Ижевске

Жители Ижевска жалуются в соцсетях на плохую уборку снега. На это отреагировал глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Он сообщил, что подрядчиков накажут и при этом придется идти на крайние меры.

Новый замглавы администрации города

Дмитрия Загребина назначили на должность замглавы администрации Ижевска Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Назначен новый заместитель главы администрации Ижевска по вопросам экономики и инвестиций. Эта должность была вакантна последние два года. А сам кандидат ранее возглавлял Управление экономики и инвестиций.

Прямые выплаты

Прямые выплаты Фото: Ульяна Колмогорова

RT на русском сообщает, что в Госдуме одобрили в первом чтении законопроект, который предусматривает полный переход к выплате больничных и ряда пособий напрямую из средств Фонда социального страхования. Теперь работодателю не нужно будет самостоятельно начислять страховое обеспечение сотруднику. Эта система же действовала в экспериментальном формате в 70 регионах страны. Полностью на новый механизм начисления пособий Россия перейдет к 1 января 2022 года.