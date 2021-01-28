Утро в Ижевске: глава Удмуртии в поисках чупакабры, штраф в миллион за неубранный снег и новый замглавы администрации города

Доброе утро, Ижевск!
Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, Ижевск! На календаре 28 января, четверг. В столице Удмуртии будет пасмурно, но тепло. Осадков не ожидается. Рассказываем новости одной строкой:
Сотрудники ГИБДД помогли пожилой паре из Удмуртии добраться до дома
Дефибрилляторы из Удмуртии экспортируют в 17 стран мира
Карта добрых дел Удмуртии собрала более 400 общественных инициатив
В Ижевске появится улица имени Стыценко
Серийного похитителя алкоголя из Ижевска отправили в колонию строгого режима
Есть вопрос: что строят на улице Телегина в Ижевске?
Выбран символ Республиканских зимних сельских спортивных игр в Удмуртии
Изменился размер пособия по беременности и родам в Удмуртии
Двойное убийство 15-летней давности: ижевчанин предстанет перед судом
Полицейские организовали преступную группировку: восемь человек продавали наркотики в Ижевске
Электробусы могут появиться на улицах Ижевска
Ижевчанка похудела на 25 кило ради парня, а потом бросила его
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Глава Удмуртии в поисках чупакабры
Александр Бречалов пожелал всем жителям республики «бодрого дня» Фото: скриншот истории из социальных сетей главы Удмуртии Александра Бречалова
Александр Бречалов с рабочим визитом находился в деревне Чежебаш Можгинского района, где по словам местных жителей была замечена чупакабра. Выйдя утром на пробежку, глава Удмуртии отправился на поиски необычного зверя.
Штраф в миллион за неубранный снег
Глава Ижевска раскритиковал работу подрядчиков на дорогах города
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Жители Ижевска жалуются в соцсетях на плохую уборку снега. На это отреагировал глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Он сообщил, что подрядчиков накажут и при этом придется идти на крайние меры.
Новый замглавы администрации города
Дмитрия Загребина назначили на должность замглавы администрации Ижевска
Фото: пресс-служба Администрации Ижевска
Назначен новый заместитель главы администрации Ижевска по вопросам экономики и инвестиций. Эта должность была вакантна последние два года. А сам кандидат ранее возглавлял Управление экономики и инвестиций.
Прямые выплаты
Прямые выплаты
Фото: Ульяна Колмогорова
RT на русском сообщает, что в Госдуме одобрили в первом чтении законопроект, который предусматривает полный переход к выплате больничных и ряда пособий напрямую из средств Фонда социального страхования. Теперь работодателю не нужно будет самостоятельно начислять страховое обеспечение сотруднику. Эта система же действовала в экспериментальном формате в 70 регионах страны. Полностью на новый механизм начисления пособий Россия перейдет к 1 января 2022 года.