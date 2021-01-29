Фанил Зиятдинов: «Завод – это большая семья»

Фото: пресс-служба ИЭМЗ «Купол»

Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей») – одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Поговорили с директором ИЭМЗ «Купол» Фанилом Газисовичем Зиятдиновым об итогах предприятия в 2020 году и планах на будущее. Кроме того, в преддверии своего 70-летия Фанил Газисович рассказал немного о личном

Достижения впечатляют, задачи – растут

— Фанил Газисович, 2020 год выдался как-то по-особенному високосным. К обычным трудностям прибавилась пандемия ковид-19. Каковы итоги работы Ижевского электромеханического завода «Купол» в этом тяжелом году?

— В свете эпидемиологической обстановки год, конечно, оказался трудным. Но если говорить не о планетарной катастрофе, а конкретно о нашем предприятии, то можно отметить, что 2020 год для ИЭМЗ «Купол» мало отличался от целого ряда предшествующих лет. Как всегда, были проблемы, были и достижения. В целом, год был для нас успешным.

Как и в прошлые годы, все, что планировалось по всем направлениям деятельности, в основном выполнено. Завод получил запланированную выручку. Прибыль достигла рекордных значений. А это – основной источник развития предприятия и улучшения благосостояния его работников. Если говорить о заводе, то именно за счет прибыли осуществляется наша инвестиционная деятельность. Она идет по трем направлениям. Во-первых, НИОКР по военной и по гражданской продукции, включая дальнейшую диверсификацию. Во-вторых, это техническое перевооружение, и в-третьих, – реконструкция и строительство.

Выручка от реализации продукции и прибыль позволяют заводу выполнять все взятые на себя обязательства в социальной сфере, в первую очередь – перед работниками предприятия и ветеранами.

Фанил Зиятдинов, директор ИЭМЗ «Купол»

— Все, что предусмотрено Коллективным договором: стимулирующие выплаты, жилищные ссуды, добровольное медицинское страхование, обеспечение условий для профессионального роста и организация досуга – выполнено в полном объеме. На мой взгляд, главной задачей является рост благосостояния – и каждого работника и предприятия в целом. Эта задача в прошедшем году решалась вполне успешно.

— Оборонные заводы – гордость России. Они выпускают наиболее высокотехнологичную продукцию. Насколько сложно управлять оборонным предприятием, как сильно, на ваш взгляд, отличаются технологии менеджмента на военном заводе и гражданском предприятии?

— Сегодня это зависит не столько от того, оборонную или народно-хозяйственную продукцию выпускает завод, сколько от сложности самой продукции. Мы, как и многие другие предприятия ОПК, всерьез занимаемся продукцией и военного и гражданского и двойного назначения. Принципиальной разницы в управленческих подходах, как правило, нет. И там и здесь требуется высокое качество управленческих решений, высокий уровень исполнительской дисциплины. Отчасти это связано с тем, что большая часть нашей гражданской продукции, не говоря уже об изделиях двойного назначения – это продукт высоких технологий. Наш завод с самого момента своего рождения был ориентирован на выпуск сложных изделий: микроэлектроники и сверхточной механики. И высокотехнологичная продукция – это основная компетенция ИЭМЗ «Купол». А принципы и подходы в ее производстве не зависят от назначения. Самый яркий пример – продукция двойного назначения. У нас ряд таких проектов, например, проекты «Промхолод» и «Твердотельный волновой гироскоп» – тут как разделить подходы? Никак. Некоторая разница присутствует при выпуске простой продукции, у нас она тоже есть, правда не в таких объемах. Если у наших основных изделий производственный цикл больше года, а у ряда гражданский изделий – неделя-две, полной идентичности в подходах, конечно, быть не может. Но и здесь мы ориентируемся на одни и те же стандарты качества, заданные ГОСТ РВ 0015-002, а значит, базовые принципы менеджмента остаются теми же.

— Вообще, стереотип о большей сложности управления оборонными заводами идет с тех времен, когда все предприятия в стране контролировались государством. Причем, оборонные – заметно строже, чем гражданские. Сегодня, конечно, оборонные предприятия остаются под контролем государства. Но производители гражданской продукции попали под менее заметный, но не менее строгий контроль рынка. Если хочешь занять определенный сегмент рынка, ты просто вынужден работать над повышением качества продукции, снижением себестоимости.

Есть и обратный стереотип, дескать, оборонные заводы, получая заказы от государства, могут не заботиться о конкуренции. Им, не нужно искать заказы, предпринимать маркетинговые усилия и даже совершенствовать изделия не обязательно, разве что по приказу сверху. Но конкуренция, так или иначе, есть везде. И наши основные изделия – ЗРК семейства «Тор» – не единственные средства ПВО малой дальности. Есть аналоги за рубежом, есть и в России. И чтобы сохранять лидирующие позиции в своем классе мы должны непрерывно совершенствовать и сами изделия, и технологии их производства.

Если хочешь добиться успеха, хоть в гражданском производстве, хоть в военном, да и в любой сфере вообще – легкой жизни лучше не ждать.

КСТАТИ!

Как отметил Начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта А. П. Леонова: «В Сухопутных войсках в тактическом звене основным средством борьбы с поражающими элементами высокоточного оружия и боевой авиацией являются ЗРК малой дальности «Тор» различных модификаций. Комплекс успешно выполняет задачи по прикрытию объектов в Сирии».

— Вы сказали о совершенствовании изделий. Известно, что ЗРК семейства «Тор» непрерывно модернизируются. Что удалось сделать в этом направлении в прошлом году?

— Как и в предыдущие годы, мы активно вели научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. НИРы – это разработка перспективного средства ПВО малой дальности. ОКРы это, как правило, модернизация серийно выпускаемых изделий. Так, ЗРК «Тор» с момента принятия на вооружение в 1986 году прошел уже три волны глубоких модернизаций, кардинально повысивших его боевые возможности. И работы по совершенствованию наших основных изделий продолжаются непрерывно.

Эти работы направлены на улучшение всех тактико-технических характеристик наших ЗРК, в частности, расширение зоны поражения целей, увеличение возможностей по перехвату малоразмерных, низколетящих и высокоскоростных средств воздушного нападения, повышение помехоустойчивости, дальнейшей автоматизации и роботизации боевой работы, рост всех огневых и разведывательных возможностей. Ведутся работы по модернизации как комплекса в целом, так и его ключевых узлов и приборов. Разрабатываются более совершенные фазированная антенная решетка, пассивный обнаружитель, вычислители и т.д. Большой блок работ направлен на переход на современную элементную базу, это вообще постоянный, непрерывный процесс. Диверсифицируется несущая база, в частности, в модельном ряду ЗРК появятся изделия на колесном плавающем шасси. Также мы стремимся сделать ЗРК «Тор-М2» межвидовым: работаем над созданием комплекса корабельного базирования. По всем этим направлениям мы планомерно двигаемся вперед.

КСТАТИ!

В 2020 году успешно прошёл государственные испытания модернизированный комплект средств связи (КСС) БМ ЗРК «Тор-М2». Новый КСС существенно расширяет боевые и разведывательные возможности комплекса. В частности, у БМ ЗРК «Тор-М2» появилась возможность управления боевой работой средств ПВО нижестоящих звеньев – ЗПРК, ЗАК, ПЗРК и др. При работе в режиме «смешанное звено» БМ ЗРК «Тор» выступает для них в качестве командной машины. Благодаря сопряжению в единое звено БМ разных классов стало возможным для обнаружения СВН применять мощную станцию обнаружения целей ЗРК «Тор-М2», а для их поражения, по целеуказанию с командной машины, – недорогие огневые средства средств ПВО нижестоящих звеньев. По сути, найден адекватный метод противодействия массовым современным СВН (таким, как БПЛА). Это открывает новые возможности тактического применения изделий, повышает гибкость управления наличным составом средств ПВО и экономичность их применения. Также вдвое увеличена дальность ретрансляции данных с батарейного командного пункта, обеспечена возможность визуального оповещения оператора БМ о подлете целей с дальности до 90 км, решен целый ряд других задач. Аналогов реализованного решения в мировой практике не существует.

— Известно, что к зенитным ракетным комплексам вскоре должны добавиться новые изделия оборонной тематики под маркой «Купол». Как обстоят дела с их разработкой?

— На предприятии разрабатывается два новых изделия оборонной тематики. Это универсальный мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант» и боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО». Их разработка ведется нами в инициативном порядке, то есть за счет собственной прибыли, но в тесном сотрудничестве со специалистами Министерства обороны РФ и при поддержке Концерна ВКО «Алмаз-Антей».

УМТК «Адъютант» – мишенный комплекс ПВО нового поколения. В нем реализован совершенно новый подход к мишенным комплексам, который условно можно назвать: «десятки тренировок – одна стрельба». «Адъютант» оснащен мишенями многоразового применения, что существенно удешевляет процесс подготовки расчётов средств ПВО. В состав комплекса входит 6 мишеней различных типов, которые полностью имитируют широкий круг современных СВН, тактику их применения и позволяют создавать мишенную обстановку, максимально приближенную к боевой. Свои возможности УМТК «Адъютант» уже успел продемонстрировать в ходе многочисленных испытаний и учений, в которых он принял участие ещё до принятия на вооружение.

Это уникальное изделие, интерес к которому проявило как российское, так и зарубежное военное руководство. Достаточно сказать, что мы уже в преддверии заключения контракта на поставку УМТК «Адъютант» с одним из инозаказчиков.

Еще одна наша разработка – боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО», также уже успела «показать себя». Опытные образцы успешно выступили в ходе конкурса «Чистое небо» Армейских международных игр – 2019, проходившего в Китае. Там они вызвали всеобщий интерес, поскольку это недорогое и эффективное решение задачи повышения мобильности, защищенности и боевой эффективности стрелков-зенитчиков ПЗРК.

Фанил Зиятдинов, директор ИЭМЗ «Купол»

Работы над новыми изделиями находятся на завершающей стадии, мы планируем в начале текущего года завершить ОКР по «Адъютанту», в третьем квартале – по «Тайфуну-ПВО». Затем последует уже серийное производство. По обоим направлениям уже ведется подготовка производства как на ИЭМЗ «Купол», так и на предприятиях-смежниках.

— А что нового появилось в части производства гражданской продукции?

— Мы регулярно осваиваем новые гражданские производства, запускаем новые продукты. В 2020 году стартовали два новых производства. Первое – это проект «Промхолод»: выпуск систем и элементов систем холодоснабжения, термостатирования и кондиционирования. В числе потенциальных потребителей – промышленные предприятия, ж/д транспорт, транспортные средства и объекты МО, МЧС, силовые ведомства. Первый большой государственный контракт в рамках данного проекта нами уже выполнен. Изделия сданы на ответственное хранение. Это сложнейшие комплексы, 6 огромных 40-футовых контейнеров, плюс приложение к ним – теплообменная аппаратура, шкафы управления. Очень высокотехнологичный продукт. И очень перспективный рынок, на котором к 2024 году мы планируем занять лидирующие позиции.

Вторая новинка – рециркуляционные охлаждающие установки (РОУ) для атомных электростанций. Атомная тематика для нас не нова, мы ею занимаемся многие годы. Участвуем в тендерах, поставляем оборудование практически для всех строящихся АЭС (российских проектов). Но сам продукт – новый, первая серийная партия выпущена в прошлом году.

Не менее успешно продолжалась на предприятии и работа по выпуску другой продукции гражданского назначения. В 2020 году темпы роста производства гражданской продукции ИЭМЗ «Купол» составили 150%.

Фанил Зиятдинов, директор ИЭМЗ «Купол»

Если говорить о дальнейших перспективах, стоит упомянуть, что мы рассматриваем возможность производства на предприятии турбореактивных двигателей для беспилотных летательных аппаратов – эта ниша в России никем не занята. Нас интересует судостроительная тематика – морская и речная. Планов много, но главное – все они постепенно реализуются.

КСТАТИ!

Помимо продукции оборонного назначения ИЭМЗ «Купол» и его дочерние предприятия производят климатотехническое, теплотехническое и теплообменное оборудование, оборудование для атомных электростанций, изделия торцевой раскатки, нефтепромысловое оборудование, низкоальфаактивные припойные сплавы для микроэлектроники, изделия из пластмасс, системы биохимической очистки и утилизации производственных отходов, изделий торцевой раскатки и др. Совместно с мировым лидером в производстве диализных растворов германской компанией «Фрезениус» ведется выпуск фармацевтических препаратов.

Номенклатура изделий гражданского и двойного назначения постоянно расширяется. Так, в частности, в рамках Федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 – 2015 годы» реализован проект «Реконструкция и техническое перевооружение в целях создания специализированного производства гироскопов». Твердотельные волновые гироскопы (ТВГ) – изделия двойного назначения, предназначенные для решения задач построения систем ориентации, стабилизации, навигации и управления. Основным достоинством изделия, разработанного на предприятии, являются малые габариты, широкий динамический диапазон работы, небольшая потребляемая мощность. Изделие применяется как в гражданской авиа- и судонавигации, так и в военной области – в современных высокоскоростных системах навигации и управления тактическими, стратегическими ракетами, ракетами систем ПРО и ПВО, противотанковыми и противокорабельными ракетами, а также в системах стабилизации наведения оружия танков, бронетранспортеров, пусковых установок и других машин на гусеничном ходу. В 2018-2019 годах один из приборов на основе ТВГ – ТВИУС был испытан РКК «Энергия» в ходе ряда запусков космических кораблей «Союз».

В настоящий момент развертывается производство инновационных ингибиторов коррозии – веществ, обеспечивающих защиту металлов от негативного влияния окружающей среды. Работа над проектом ведется в сотрудничестве с учёными УрО РАН. Совместными усилиями удалось создать промышленную технологию получения ингибиторов с абсолютным преобладанием антикоррозионных молекулярных структур, которую завод готовится запатентовать. Удача в данном направлении сулит крупные заказы от солидных партнеров – крупных энергетических комплексов, производственных корпораций и др. Опытные партии «купольских» ингибиторов уже апробируются на предприятиях Удмуртии.

«Сначала убеди – потом руководи»

— Фанил Газисович, вы прошли вместе с предприятием большой путь. Какие вехи вы могли бы отметить на этом пути, когда было труднее, когда проще? Насколько накопленный опыт помогает руководить предприятием?

— Действительно, путь большой: я работаю на предприятии с 1972 года. Начал работу регулировщиком 3-го разряда в одном из выпускающих цехов. Тогда мы только начинали осваивать производство ЗРК «Оса». В 1971 году комплекс был принят на вооружение, выпущена предсерийная партия из трех машин, развертывание серийного выпуска началось как раз в 1972 году. Работать было очень интересно. И когда предложили должность мастера, тем более – в другом цехе, я подумал: «А зачем? Меня и здесь все устраивает». Но в итоге согласился. Работал мастером, потом старшим мастером, затем – заместителем начальника цеха. Это все в дореформенный период, в 70-80-е годы. В 90-е, в период кризиса, уже довелось решать более масштабные задачи. Тогда временно военная продукция оказалась не востребована и руководители предприятия, и я в том числе, искали пути применения компетенций завода в гражданской сфере. Это была уже во многом самостоятельная работа по организации новых высокотехнологичных производств, дочерних предприятий. Было два больших проекта, которые удалось успешно реализовать. Это выпуск сверхчистых материалов для микроэлектроники и производство изделий методом торцевой раскатки. Эти два проекта ИЭМЗ «Купол» активно реализуются и развиваются по сей день и, уверен, будут востребованы в дальнейшем.

В 2001 году я был назначен заместителем генерального директора предприятия по финансовой деятельности. Это был уже совершенно новый уровень. Оперативно-стратегическое планирование, управление собственностью, трудом и заработной платой, бизнес-процессы, бюджетирование. Работа не только по вертикали, но и по горизонтали, линейный менеджмент, как иногда говорят. Работа в обеспечение текущей деятельности всего предприятия. Финансовое обеспечение выпуска изделий, НИОКРов и т.д. Ты интегрирован абсолютно во все сферы деятельности предприятия. Одновременно – огромнейший опыт на «внешней площадке». Это коммуникация с органами военного управления, с существующими или потенциальными партнёрами – поставщиками или заказчиками, с финансово-кредитными организациями. И самое важное – это опыт управления большим коллективом, где очень много разных функций, это работа с людьми, это общение. Руководитель любого уровня должен быть коммуникабельным. Чем ты общительнее, тем ты успешнее. От коммуникабельности во многом зависит правильность управления, постановки задач.

Что же касается того, какой из пройденных этапов был легче или труднее… Мне кажется, когда начинаешь свою трудовую деятельность, чем бы ты не занимался, всегда по-своему сложно. И каждый новый этап – это новый кирпич в здании опыта. Работая регулировщиком, ты познаёшь технику. Это непросто – стать регулировщиком сначала 3-го разряда, потом 4-го, 5-го, 6-го. Постепенно, по мере должностного роста, появляются всё новые и новые задачи. Назначили бригадиром – учишься работать с людьми, стал мастером – уже познаёшь основы экономики. Старший мастер, заместитель начальника цеха, заместитель генерального директора, генеральный директор – каждый раз новые задачи, новый уровень ответственности. В этом и интерес – чем сложнее задача, тем больше удовлетворения от ее решения, реализации. И, конечно, на каждом новом уровне тебе очень полезен опыт предыдущей работы.

Фото: пресс-служба ИЭМЗ «Купол»

— А какие наиболее сложные этапы вы могли бы выделить у предприятия. Когда заводу было труднее – в период реализации ГПВ-2020, в 00-е, в 90-е?

— Здесь также каждый период по-своему непрост и интересен. Когда необходимо выпустить большое количество изделий, как в последние годы, – это сложно. Но когда работы нет – не менее, а куда более тяжело – идет поиск путей выживания, поиск областей, в которых можно было бы применить компетенции предприятия. У нас в «нулевые» три года практически не было заказов, на протяжении четырёх лет выручка была в три раза меньше затрат. Да, было трудно. Есть заказы – хорошо, но трудно, нет заказов – плохо, но все равно трудно. Это нормально. Любые трудности нужно воспринимать как вызов. Нужно искать пути решения.

— Как вы ищите эти решения – единолично или в команде? Какой стиль руководства вам ближе авторитарный или коллегиальный?

— Реальность богаче любого стиля. На практике приходится сочетать все доступные методы управления. Мне лично ближе командный стиль работы. С коллегиальным обсуждением проблем. Перед руководством ИЭМЗ «Купол» стоят очень сложные задачи и «коллективный разум» более чем уместен при их решении. Однако бывают ситуации, когда без старого доброго «выполнить и доложить» не обойтись. Это – исключения из общего правила, но они бывают необходимы. Всё зависит от конкретной ситуации, конкретной задачи.

Обычно же я стараюсь придерживаться принципа «сначала убеди – потом руководи». Потому, что только убежденный в правильности выбранного решения работник может добиться максимального успеха.

Фанил Зиятдинов, директор ИЭМЗ «Купол»

— Насколько изменился завод за те без малого полвека, которые вы живете одной с ним судьбой? Нынешний «Купол» это все тот же Ижевский электромеханический завод или это два разных предприятия?

— Завод и изменился, и остался прежним. С точки зрения производственных площадей и промышленных технологий это два разных предприятия. Когда я пришел на ИЭМЗ, еще даже головная площадка была не до конца отстроена и обустроена. 2-я и 3-я площадки только начинали работу. Станочный парк, применяемые технологии – сегодня они вызвали бы удивление: как, имея такую материально-техническую базу, удавалось создавать столь сложные изделия?

После проведенного в последнее десятилетие технического перевооружения, ИЭМЗ «Купол» является заводом XXI века. В каждом цехе – современное высокоточное и высокопроизводительное оборудование. Все заводские площадки соответствуют требованиям времени. При этом, обновление материально-технической базы идет непрерывно. Так, в прошлом году мы приобрели и начали реконструкцию новых производственных площадей – 7-й площадки ИЭМЗ «Купол». По размерам она сопоставима с головной, что не просто решает наши текущие задачи по размещению новых производств, но и создаёт серьезный резерв на будущее. Техническое оснащение новой производственной площадки будет соответствовать самым высоким мировым стандартам.

Хочется отметить, что и приобретение новых производственных площадей и другие наши инвестиционные проекты находят поддержку у руководства Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Также в реализации своих проектов мы получаем помощь руководства Удмуртии, в частности, при поддержке республиканских властей идёт работа по созданию Индустриального парка на 7-й площадке. Поэтому можно сказать, что происходящие на заводе изменения, направлены, в том числе, на дальнейшую его интеграцию в экономическую жизнь республики.

Однако, меняясь в своих материальных проявлениях, завод остаётся неизменен в своих традициях, своей душе. В этом нет противоречия, поскольку именно дух стремления к совершенству и обеспечивает все те позитивные изменения, которые происходят на предприятии.

«Главное – любовь и долг»

— Фанил Газисович, вы руководите большим предприятием, решаете массу задач. Что даёт силы выдерживать рабочий ритм?

— Семья. Причём, слово семья для меня означает не только моих родных и близких, но и завод и весь его коллектив. Завод для меня – большая семья. Я связан с ним уже 50 лет, я провожу с ним больше времени, чем со своими домашними. Заводской коллектив – это братья и сестры, иногда, сейчас уже все чаще, – дети, порой – «трудные дети». Бывают ведь и сложные отношения, в семье у каждого свой характер. Главное – вместе идти к общей цели. Ведь, настоящая семья – это «не когда смотрят друг на друга, а когда смотрят в одну сторону».

Говорят, у китайцев богатство определяется количеством детей, количеством членов его семьи, так что я очень богат – у меня семья девять тысяч человек. А в семье главное – любовь и долг. Они – главная мотивация к труду. И они же – источник сил.

Фанил Зиятдинов, директор ИЭМЗ «Купол»

— Как вы отдыхаете? У вас есть какое-либо хобби, увлечение? Чему вы уделяете время, помимо завода?

— По-русски говоря, хобби – это увлечение. Моим главным увлечением является Ижевский электромеханический завод «Купол». Даже когда не на работе все равно часто думаю о заводе.

Менее значимым, но сопровождающим меня всю жизнь увлечением является спорт, сегодня уже в виде физкультуры. Ранним утром и поздним вечером обязательно трачу полчаса-час на физические упражнения. Особенно люблю лыжные прогулки, плавание. Я придерживаюсь принципа «в здоровом теле – здоровый дух» и этот принцип никогда меня не подводил. Физическая зарядка же не просто так получила свое название – это зарядка энергией и бодростью на вес день.

Фото: пресс-служба ИЭМЗ «Купол»

Если же говорить о «зарядке» не для тела, а для души, то это общение с родными и близкими, с друзьями. Говорят, близких друзей не может быть много. Но много или мало – понятие относительное. Мне повезло – после каждого крупного этапа в жизни у меня остаются друзья. Сейчас уже можно говорить о нескольких десятках близких друзей. С одним из них я дружу ровно столько, сколько себя помню – с двух или трех лет. И мы до сих пор общаемся, я получаю огромное удовольствие, когда приезжаю к нему в гости, просто от того, что часами сидим и вспоминаем детство, родной леспромхоз, обсуждаем сегодняшний день, думаем о будущем.

Также для меня, не так давно, стало очень значимо «приобщение к корням». Появилось новое увлечение: интерес к истории – своей страны, своей семьи. Я с волнением побывал в деревне, в которой жил мой дед, где родился отец. Дед у меня был учителем, учил детей; отец, он с 1911 года, воевал в Великую Отечественную, прошел всю войну. Сама деревня близ Камы, живописные места: река, обрывы над рекой, песчаные острова и зеленые сосновые леса. В таких местах очень ярко понимаешь, что все мы, независимо кому сколько лет: пять, десять или семьдесят – наследники. Наследники великой славы наших предков, создавших нашу страну, защитивших еЕ от всех врагов. И – передавших ее нам в наследство. И мы в свою очередь – обязаны нашу Родину сохранить и приукрасить, обеспечить ее безопасность и передать потомкам. Вот для этого и нужно жить и работать.