Утро в Ижевске: ремонт в подземном переходе, заезжий десант на митинге, провал биатлонистки

Ижевск Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 1 февраля, понедельник. Сегодня ожидается облачная погода, сильный ветер с мокрым дождем.

Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Мошенники дважды обманули доверчивую жительницу Ижевска

- Единый ресурс с информацией о местах в детских садах создадут в Удмуртии

- Первый «Тик-Ток Парк» открывается в Ижевске

- Трое погибших и пострадавший младенец: обзор самых жутких ДТП в Удмуртии за неделю

- На содержание дорог к школам на селе в Удмуртии выделили более 150 млн рублей

- Пешеход погиб на дороге в Ижевске

- Заблокированного в автомобиле малыша освободили спасатели Удмуртии

- За порнопереписку со школьницей в Ижевске осудили работника культуры

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Ремонт в подземном переходе

Проект реконструкции пешеходного перехода. Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

Около УдГУ могут отремонтировать подземный переход. Инициативу проявили жители дома №68 по ул. Лихвинцева. Они предлагают выровнять стены, отремонтировать лестницы и установить светильники. Что станет главным украшением перехода и какую идею поддержали спортсмены, можно прочитать здесь.

Десант на митинге

На прошлой неделе прошла аналогичная акция Фото: Амир Закиров

По данным пресс-службы правительства Удмуртии, на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального в Ижевске вышли около 250 человек. Митинг прошел накануне, 31 января. Как он прошел, кого задержали и что за опасения подтвердились, читайте в новости.

Проигрыш биатлонистки

Биатлонистка из Удмуртии Валерия Васнецова. Фото: instagram.com/vasnetsova.lera

Биатлонистка Валерия Васнецова проиграла гонку преследования на чемпионате Европы. Уроженка Удмуртии пришла к финишу только 29, допустив 7 промахов и отстав от лидера на 2,12 минуты.

Погода в Ижевске на неделю

Погода в Ижевске Фото: Эдуард КАРИПОВ

По данным Росгидрометцентра, первая неделя февраля будет снежной и теплой. Температура не будет опускаться ниже -6 градусов. Подробный прогноз погоды на всю неделю читайте здесь.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.