Утро в Ижевске: неизмененный срок экс-главы Удмуртии, сокращение населения республики и новая должность претендента на пост главы Ижевска

Рассказываем о главных новостях Ижевска за вчерашний день
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в городе ожидается пасмурная и снежная погода. Днем температура составит -6…-4°С. А мы переходим к нашему традиционному обзору новостей одной строкой:
- Два модернизированных в Ижевске трамвая приобрел город Златоуст
- В аварии на перекрестке в Ижевске пострадала 7-летняя девочка
- Онкологи Удмуртии впервые провели малоинвазивные операции
- Более 500 тысяч кубометров снега убрали с улиц Ижевска
- В суд поступило 34 материала после несанкционированной акции в Ижевске
- Повреждение трубопровода произошло на очистных сооружениях на окраине Ижевска
- 15 новых школьных автобусов вручили районам Удмуртии
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Рассмотрели апелляцию
Срок экс-главы Удмуртии остался прежним
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Вчера, 3 февраля, завершили рассмотрение апелляции экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Приговор оставили прежним: 10 лет колонии строгого режима и штраф в сумме 275 млн рублей.
Как в 1994
Население сократилось на 7 255 человек
Фото: pixabay.com
Статистику по численности населения Удмуртии за 2020 традиционно подвел Удмуртстат. Оказалось, что оно сократилось на 7 255 человек. Подобный показатель наблюдался и в 1994 году.
Был кандидатом в мэры, стал начальником управления
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
Евгения Леонтьева назначили начальником управления экономики и инвестиций администрации Ижевска. С 2018 года он возглавлял управление экономического развития администрации Завьяловского района Удмуртии. Напомним, он также прошел в финал конкурса на пост главы Ижевска.
Как работают следователи?
Узнали, как работают следователи
Фото: Амир Закиров
В честь 10-летия Следственного комитета «Комсомолка» поговорила с со следователем по особо важным делам в отделе по Ленинскому району города Ижевска Кириллом Черных. Самое интересное – читайте по ссылке.