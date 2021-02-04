Утро в Ижевске: неизмененный срок экс-главы Удмуртии, сокращение населения республики и новая должность претендента на пост главы Ижевска

Рассказываем о главных новостях Ижевска за вчерашний день Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в городе ожидается пасмурная и снежная погода. Днем температура составит -6…-4°С. А мы переходим к нашему традиционному обзору новостей одной строкой:

- Два модернизированных в Ижевске трамвая приобрел город Златоуст

- В аварии на перекрестке в Ижевске пострадала 7-летняя девочка

- Онкологи Удмуртии впервые провели малоинвазивные операции

- Более 500 тысяч кубометров снега убрали с улиц Ижевска

- В суд поступило 34 материала после несанкционированной акции в Ижевске

- Повреждение трубопровода произошло на очистных сооружениях на окраине Ижевска

- 15 новых школьных автобусов вручили районам Удмуртии

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Рассмотрели апелляцию

Срок экс-главы Удмуртии остался прежним Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Вчера, 3 февраля, завершили рассмотрение апелляции экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Приговор оставили прежним: 10 лет колонии строгого режима и штраф в сумме 275 млн рублей.

Как в 1994

Население сократилось на 7 255 человек Фото: pixabay.com

Статистику по численности населения Удмуртии за 2020 традиционно подвел Удмуртстат. Оказалось, что оно сократилось на 7 255 человек. Подобный показатель наблюдался и в 1994 году.

Был кандидатом в мэры, стал начальником управления

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Евгения Леонтьева назначили начальником управления экономики и инвестиций администрации Ижевска. С 2018 года он возглавлял управление экономического развития администрации Завьяловского района Удмуртии. Напомним, он также прошел в финал конкурса на пост главы Ижевска.

Как работают следователи?

Узнали, как работают следователи Фото: Амир Закиров

В честь 10-летия Следственного комитета «Комсомолка» поговорила с со следователем по особо важным делам в отделе по Ленинскому району города Ижевска Кириллом Черных. Самое интересное – читайте по ссылке.