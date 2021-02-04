Увеличение соцвыплат, реконструкция эспланады и начало диспансеризации: какие изменения ждут ижевчан в феврале

Какие нововведения подготовил февраль ижевчанам? Фото: Антон Обухов

В прошлом месяце «Комсомолка» рассказала о главных изменениях 2021 года. Мы собрали еще шесть нововведений в жизни Ижевска, которые наступят уже в феврале.

Прививки пять дней в неделю

Оперштаб Удмуртии сообщил, что количество дней вакцинации от коронавируса увеличится с этого месяца. Раньше прививку можно было поставить только по средам и субботам. Теперь же вакцинируют со вторника по субботу включительно.

Число дней вакцинации увеличилось с двух до пяти дней Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Проиндексировали на 4,9%

С этого месяца в России проиндексировали социальные выплаты льготникам на 4,9%. Повышенные пособия получат семьи с детьми, ветераны и инвалиды. Для последних также увеличится сумма на наборы социальных услуг: путевки в санатории, бесплатные проезд и обеспечение лекарствами. Она составит 1 211,66 рублей в месяц.

Начнут реконструировать эспланаду

Уже 9 февраля начнется реконструкция эспланады Центральной площади Ижевска. Во время ремонта автомобилистам нужно будет выбирать пути объезда: завозить стройматериалы будут со стороны улицы Красной. Эспланаду огородят забором, поэтому идти другими путями придется и пешеходам. Кстати, мы рассказываем, как изменится эта часть Центральной площади.

Для пешеходов составили схему маршрутов обхода Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Грубо ругаться нельзя

С понедельника, 1 февраля, в силу вступили поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По нему социальные сети должны сами удалять контент с нецензурными выражениями, экстремизмом и т.д. Там также запретили оскорблять государство.

Проверять будут те соцсети, которые ежедневно посещают 500 тыс. человек. За отказ удалить запрещенные материалы соцсети заплатят сумму от 800 тыс. до 4 млн руб.

Пройти диспансеризацию

С этого месяца в Удмуртии возобновили диспансеризацию. Напомним, что в октябре медицинские осмотры приостановили из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу. В этом году диспансеризацию смогут пройти люди, родившиеся в 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934 и 1931 годах.

Пройти диспансеризацию в Удмуртии получится с этого месяца Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Тюнинговать авто станет сложнее

Правительство России изменило правила тюнинга автомобилей. С постановлением ведомства ознакомились в ТАСС. С этого месяца водители не смогут получить разрешение на доработку транспортного средства, если отсутствуют заключение испытательного центра и проверки в специальном реестре. Тюнинговать автомобили запретят и владельцам машин, чьи регистрационные знаки находятся в розыске.