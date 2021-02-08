Утро в Ижевске: ремонт дороги на аэропорт, дополнительные выплаты классным руководителям и ремонт учреждений культуры

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 26 января. Пока вы собираетесь на работу и едете до нее, «Комсомолка» расскажет вам о событиях прошедших дней:- В Ижевске отремонтируют дорогу на аэропорт- В одном из городов Удмуртии в 2021 году появится новый вокзал- Наркопритон «прикрыли» в одном из городов Удмуртии- Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла 6 место в Командном турнире сборной России- Вода из родника на набережной Ижевска оказалась непригодной для питья- Ижевский школьник представит проект «ВОКЗАЛ 360» в конце февраля- Вынесен приговор ижевчанину, купившему поддельные права- Классные руководители Удмуртии начнут получать дополнительные выплаты из федерального бюджетаДалее с подробностями:Ижевчанка рассказала о браке с немцемИжевчанка работала преподавателем английского языка в крупной компании. Она хотела уехать жить за границу, чтобы полностью погрузиться в другую языковую среду. О том, как она встретила своего Ника и оказалась в Германии, расскажет «Комсомолка» в проекте «Замуж за рубеж». (Подробнее)Ижевская фигуристка Алина Загитова побывала на программе у Ивана Урганта4 февраля в гостях программы «Вечерний Ургант» (18+) побывала ижевская фигуристка Алина Загитова. Вместе с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой она рассказала о новом шоу, в котором примут участие. (Подробнее)15 туристических проектов из Удмуртии стали призерами всероссийской премии «Маршрут года»В Саранске прошел финал VII Всероссийской туристской премии «Маршрут года». 22 проекта из Удмуртии вышли в финал этой премии. А 15 туристических маршрутов нашего региона стали призерами этого конкурса: четыре взяли гран-при, девять проектов - 1 место, а два маршрута - 3 место. (Подробнее)Почти 30 млн рублей выделят на ремонт учреждений культуры в Удмуртии26 сельских домов культуры отремонтируют в 2021 году в Удмуртии. Для этого из бюджета страны и региона выделят 28,4 млн рублей. (Подробнее)Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.