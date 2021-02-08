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Общество

Утро в Ижевске: ремонт дороги на аэропорт, дополнительные выплаты классным руководителям и ремонт учреждений культуры

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе и стране, пока вы спали
Лада Иванова
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