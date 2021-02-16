В последнее время девятиклассники все чаще делают выбор в пользу техникума. Они видят, что люди, которые получили среднее профессиональное образование, в дальнейшем строят яркую карьеру. Но как добиться таких результатов? Какую специальность выбрать, чтобы стать успешным? В рамках «Марафона ссузов» директор Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий (СТМиИТ) Галина Лукоянова раскрыла «Комсомолке» главные секреты отличной учебы.ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ И ПОЛУЧАЕМ СТИПЕНДИЮСТМиИТ - это многопрофильная организация с более чем столетней историей. Ежегодно техникум выпускает более 200 дипломированных специалистов. После девятого класса юноши и девушки могут выбрать любое из 11 направлений, которое обеспечит их работой в будущем:1. Технология машиностроения;2. Документационное обеспечение управления и архивоведение;3. Дизайн (по отраслям);4. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования;5. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам);6. Сетевое и системное администрирование;7. Информационные системы и программирование;8. Радиоаппаратостроение;9. Коммерция (по отраслям);10. Экономика и бухгалтерский учет;11. Финансы;12. Право и организация социального обеспечения.Но студенты не останавливаются на освоении одной профессии. Часто они получают дополнительную смежную квалификацию, что, несомненно, повышает их шансы устроиться на интересную работу с высокой зарплатой. Например, в рамках дополнительного профессионального образования будущие специалисты по документационному обеспечению управления параллельно с основной специальностью изучают организацию кадрового делопроизводства, а студенты-дизайнеры совершенствуют свои компетенции в сфере дизайна интерьера и ландшафтного дизайна.Студенты могут получать и получают несколько видов стипендий. А если учишься по специальности, которая относится к приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, то можно претендовать на стипендию Правительства России. В нашем техникуме такими специальностями являются «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Сетевое и системное администрирование», «Информационные системы и программирование» и «Радиоаппаратостроение».- Требования к стипендиатам достаточно жесткие: более 50% отличных оценок и обязательные победы или призовые места в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, творческих конкурсах, конкурсах профессионального мастерства. Выполнив все условия, студенты претендуют на дополнительные выплаты в размере 4600 рублей ежемесячно, - поясняет Галина Лукоянова.И это не пустые слова. Ежегодно от трех до семи студентов техникума показывают высокие результаты в учебе и получают престижную стипендию.БОЛЬШИЕ ШАНСЫ НА БЮДЖЕТПриемная кампания идет круглый год.Техникум принимает абитуриентов без вступительных экзаменов, на основании аттестатов об основном общем образовании. Исключение - специальность «Дизайн», для поступления на которую абитуриентам нужно пройти творческое испытание.В основном ребята поступают на бюджет, но есть исключения. В прошлом году был большой конкурс на специальность «Информационные системы и программирование», и техникум открыл дополнительные платные места для этого направления.- Если у ребят есть цель получить определенную специальность, то они смело могут приезжать в Сарапул, потому что шансов пройти на бюджет у нас гораздо больше. К тому же, родители могут быть спокойны - всем студентам мы предоставляем место в нашем общежитии, а опытные воспитатели помогут быстро адаптироваться к новым условиям.В марте и апреле традиционно профориентационная кампания вступает в более активную фазу. Пройдет информационное собрание для родителей, во время которого администрация техникума и ведущие специалисты дадут полную информацию об условиях обучения, правилах приема и будущих возможностях студентов. Преподаватели предоставят возможность школьникам поучаствовать в мастер-классах, профессиональных пробах и создать что-нибудь своими руками.А прием документов начнется 17 мая, причем сделать это можно как очно, так и дистанционно.Узнать подробности можно на сайте техникума.ВЫХОД НА ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬБолее четырех лет назад наш техникум влился в движение World Skills Russia. Началось все с двух компетенций, но уже в этом году их количество увеличилось до семи. Это «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование», «Графический дизайн», «Предпринимательство», «Электромонтаж», «Документационное обеспечение управления» и «Токарные работы на станках с ЧПУ».Участники национального чемпионата World Skills демонстрируют свое умение работать в выбранной сфере (компетенции). Кроме того, чемпионат World Skills дает студентам внешнюю оценку качества их образования, а также это реальная возможность показать себя и продемонстрировать свой профессионализм будущему работодателю. Поэтому мы стараемся задействовать в соревнованиях как можно больше направлений нашего учебного заведения.Стоит отметить, что чемпионат стал важной частью жизни техникума. Ребята стабильно выступают и занимают призовые места в большинстве заявленных компетенций.Региональные олимпиады, конкурсы и конференции тоже популярны среди студентов СТМиИТа. Одно из значимых достижений относится к 2017 году. Тогда студент специальности «Технология машиностроения» достойно представил республиканскую систему профобразования и стал серебряным призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования укрупненной группы специальностей «Машиностроение».Даже в период пандемии работа в этом направлении не утихала, и ребята принимали участие в конкурсах дистанционно.- Участие в таких мероприятиях полезно как для самих ребят, так и для педагогов. Часто мы привыкаем к своим студентам, становимся одной семьей. В этот момент важен взгляд со стороны на знания и умения наших студентов. Конкурсы дают нам возможность проанализировать успехи и неудачи, найти проблемные места и двигаться вперед.ОБУЧАЕМ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА И УЧАСТВУЕМ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХВ нашем техникуме существует система дополнительного образования. Причем дополнительное образование представлено всеми его видами, а слушателями являются как наши студенты, так и население города Сарапула.Как известно, конечной целью любой образовательной организации является подготовка выпускника, востребованного реальным сектором экономики города, республики и страны. Способствует выращиванию и воспитанию востребованного, конкурентоспособного выпускника освоение дополнительного профессионального образования.В настоящее время в техникуме ведется подготовка по 14 программам дополнительного профессионального образования. Это и программы профессиональной переподготовки, и программы повышения квалификации. Спектр их достаточно разнообразен и широк. Вот некоторые из них: «Менеджер по персоналу», «Бухгалтер», «Автоматизация бухгалтерского учета», «Ремонт и обслуживание электрооборудования автотранспортных средств», «Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях», «WEB-дизайн», «Организация и нормирование труда», «Проектирование и расчет механических передач», «Правовое обеспечение деятельности предприятий и организаций», «Дизайн-проектирование современного интерьера» и другие.Для школьников мы разработали программу «Мир профессий». Под наблюдением опытных наставников проводятся интерактивные площадки по специальностям техникума. Эффективно и безопасно пользоваться интернетом и цифровыми технологиями учит курс по цифровой грамотности. Тем, кто хочет научиться оформлять свой дачный или приусадебный участок, познакомиться с главными садовыми законами, может оказаться полезной программа «Основы ландшафтного дизайна».СТМиИТ - активный участник нескольких федеральных проектов, которые адресованы всем слоям населения.Благодаря сотрудничеству техникума с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлд скиллс Россия)» в 2019 году прошло обучение людей предпенсионного возраста по компетенции «Веб-дизайн и разработка». В 2020 году было организовано повышение квалификации для тех, кто попал под негативные последствия пандемии, оказался под риском увольнения с работы и пострадал от последовавших ограничительных мер. Мы даем им возможность пройти обучение и вновь обрести уверенность в завтрашнем дне.Проект «Билет в будущее» способствует ранней профориентации школьников 6-11 классов. Для ребят организуются профессиональные пробы, мастер-классы по выбранным компетенциям. Благодаря этому еще до выбора профессии школьник может понять, что ему больше нравится и в каком направлении он может успешно продолжить обучение. Итог участия в проекте для школьника - рекомендации по построению индивидуального учебного плана.СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬСтуденческая жизнь проходит не только в учебных аудиториях и мастерских техникума. Она насыщена увлекательными событиями, конкурсами, социальными акциями. Помимо занятий в техникуме организованы спортивные секции, различные кружки, литературная гостиная и даже отряд «Пионеры». Члены отряда изучают историю родного края и помогают людям, развивается волонтерское движение. Ежегодно форум «СТМиИТ - территория успеха» собирает неравнодушных и успешных студентов, а также наших социальных партнеров.Поэтому активные и целеустремленные ребята обязательно найдут в нашем техникуме применение своим возможностям и талантам. А отстающим студентам наши преподаватели всегда рады протянуть руку помощи.ЗНАМЕНИТЫЕ ВЫПУСКНИКИ И ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯГлавная задача студентов техникума - получить специальность и начать свою профессиональную карьеру. И только потом, если они ставят перед собой высокие карьерные цели, ребята идут в вуз. Есть много примеров того, как бывшие выпускники СТМиИТа становятся управленцами и занимают высокие должности. Один из них - глава Сарапула Виктор Шестаков.- Виктор Михайлович поддерживает с нами связь, всегда поздравляет ребят с началом нового учебного года и участвует во вручении дипломов. Его заместитель Кочетов Дмитрий тоже наш выпускник, Сергей Смоляков возглавляет Сарапульскую городскую Думу. Еще один бывший студент, Речич Александр, занимает директорскую должность на Сарапульском электрогенераторном заводе. Перечислять можно очень долго.Вопрос о будущем месте работы поднимается уже на первом курсе. Между техникумом и многими предприятиями города существуют взаимовыгодные партнерские отношения, что позволяет организовывать производственную практику на предприятиях и в учреждениях города, а предприятиям и учреждениям, в свою очередь, решать кадровые вопросы. Четыре года назад, например, по просьбе Сарапульского радиозавода мы возобновили подготовку по специальности «Радиоаппаратостроение». А сейчас завод оказывает посильную помощь в оборудовании мастерских, проведении экскурсий и т.д.Более 65% наших выпускников трудоустраиваются официально, из них около 60% работают по своему направлению подготовки.Успехи наших студентов стали возможны благодаря многим факторам. Личные и профессиональные качества ребят, конечно, предопределяют их конкурентоспособность. Но нельзя отрицать, что победы являются результатом целенаправленной, систематической и каждодневной работы педагогов техникума.ИЗ ИСТОРИИСарапульский техникум машиностроения и информационных технологий – это образовательное учреждение, имеющее вековую историю. Хотя датой основания техникума считается 2007 год, когда путем реорганизации к Сарапульскому авиационному техникуму были присоединены Сарапульский промышленно-экономический техникум и Сарапульский колледж радиоэлектронного приборостроения, история и традиции трех крупнейших образовательных организаций живы по сей день. Разве это не является показателем стабильности и успешности образовательного учреждения?Поступай правильно - поступай в СТМиИТ!