Утро в Ижевске: возобновление 281-го маршрута, нерадивый отец-алиментщик и новый начальник управления по туризму

Рассказываем, что произошло в Ижевске и Удмуртии за несколько дней Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Вот и наступил первый день короткой рабочей недели. Настраивайтесь на будни и узнайте, что произошло в городе и республике за минувшие праздники одной строкой:

- Выживаемость недоношенных детей повысили до 95% в Удмуртии

- Почти 3 млн 600 тысяч рублей похищено с банковских счетов жителей Ижевска за сутки

- 7 апреля в Удмуртии будут отмечать день здорового образа жизни

- Два пособия на детей не будут начисляться автоматически с марта в Удмуртии

- Состоялось первенство Удмуртии по рукопашному бою

- Икону блаженной Матроны Московской с частицей мощей привезут в Удмртию

- Ижевчанин стал участником съемок шоу «Бородина против Бузовой»

- Фура и «легковушка» столкнулись в Удмуртии

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

Маршрут возобновят

Новое расписание выложат на сайте ИПОПАТ Фото: Архив КП

С 1 марта 28-й автобус перестанет ходить до п. Первомайского. Его заменят пригородным маршрутом – №281.

И маски надевать, и тесты сдавать

Суд рассмотрел 62 протокола Фото: pixabay.com

528 тысяч рублей - такую сумму должны выплатить жители Удмуртии, которые вернулись из-за рубежа и не сдали тесты на коронавирус. 478 человек были потенциальными распространителями новой инфекции.

Не хотел платить алименты

Отец задолжал ребенку около полумиллиона рублей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Судебным приставам Ижевска пришлось применить силу в отношении ижевчанина. Они пришли, чтобы привести его в отделение - тот задолжал своему ребенку около полумиллиона рублей. Однако мужчина никуда идти не собирался…

Не в туризме

Юлия Железняк попрощалась со старой должностью Фото: Амир Закиров

Юлия Железняк покинула пост начальника управления по туризму минэкономики Удмуртии. Кто теперь займет ее место - узнаете по ссылке.

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