Утро в Ижевске: возобновление 281-го маршрута, нерадивый отец-алиментщик и новый начальник управления по туризму

Рассказываем, что произошло в Ижевске и Удмуртии за несколько дней
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Вот и наступил первый день короткой рабочей недели. Настраивайтесь на будни и узнайте, что произошло в городе и республике за минувшие праздники одной строкой:
- Выживаемость недоношенных детей повысили до 95% в Удмуртии
- Почти 3 млн 600 тысяч рублей похищено с банковских счетов жителей Ижевска за сутки
- 7 апреля в Удмуртии будут отмечать день здорового образа жизни
- Два пособия на детей не будут начисляться автоматически с марта в Удмуртии
- Состоялось первенство Удмуртии по рукопашному бою
- Икону блаженной Матроны Московской с частицей мощей привезут в Удмртию
- Ижевчанин стал участником съемок шоу «Бородина против Бузовой»
- Фура и «легковушка» столкнулись в Удмуртии
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ
Маршрут возобновят
Новое расписание выложат на сайте ИПОПАТ
Фото: Архив КП
С 1 марта 28-й автобус перестанет ходить до п. Первомайского. Его заменят пригородным маршрутом – №281.
И маски надевать, и тесты сдавать
Суд рассмотрел 62 протокола
Фото: pixabay.com
528 тысяч рублей - такую сумму должны выплатить жители Удмуртии, которые вернулись из-за рубежа и не сдали тесты на коронавирус. 478 человек были потенциальными распространителями новой инфекции.
Не хотел платить алименты
Отец задолжал ребенку около полумиллиона рублей
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Судебным приставам Ижевска пришлось применить силу в отношении ижевчанина. Они пришли, чтобы привести его в отделение - тот задолжал своему ребенку около полумиллиона рублей. Однако мужчина никуда идти не собирался…
Не в туризме
Юлия Железняк попрощалась со старой должностью
Фото: Амир Закиров
Юлия Железняк покинула пост начальника управления по туризму минэкономики Удмуртии. Кто теперь займет ее место - узнаете по ссылке.
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