«Ростелеком» построилболее километра оптики и подключил в новом спортивном комплексе «Можга» в Удмуртии систему видеонаблюдения и виртуальную АТС. Цифровые сервисы позволят учреждению транслировать матчи, обеспечивать сохранность сооружения, следить за порядком на стадионе и пользоваться возможностями облачной телефонии. Для стабильной работы сети предусмотрен резервный канал связи.В обзор видеокамер попадают ледовое поле, трибуны, парковка, административный корпус и прилегающая к нему территория. Видеопоток с каждой камеры выведен на экран, установленный на посту охраны. Все данные хранятся в облаке «Ростелекома» и надежно защищены. Видеофайлы можно просматривать, делать стоп-кадры, загружать записи из хранилища на компьютер или мобильное устройство.– Компания за месяц создала для ледовой арены«Можга» современную оптическую инфраструктуру,на базе которой могут работать любые современные ИТ-сервисы. Пропускной способности сети хватит, чтобы обеспечивать покрытие стадиона сетью Wi-Fiи запускать онлайн-трансляцию ледовых шоу в высоком качестве, – рассказал Александр Костылев, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком».– Цифровые сервисы «Ростелекома» помогают нам удаленно контролировать работу сотрудников и подрядных организаций. Например, при помощи системы видеонаблюдения мы выявили недочеты в работе снегоуборочной техники и быстро их устранили. Стало удобно обеспечивать безопасность на территории ледового дворца, формировать статистику телефонных звонков, проводить совещания с коллегами в режиме конференц-связи, – дополнил Николай Гурьев, главный инженер автономного учреждения Удмуртской Республики «Ледовый дворец «Ижсталь».Оставить заявку на подключение услуг можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома». Дополнительная информация – на официальном сайте компании и по номеру 8 800 200 30 00.Информация от партнера