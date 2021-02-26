Утро в Ижевске: установка тактильного барельефа, появление второй модельной библиотеки и обязательное прохождение туберкулезного обследования

«Комсомолка» расскажет о том, что произошло в городе, пока вы спали

Доброе утро, Ижевск! И вновь за окном морозно. Днем будет температура воздуха составит до -18°С и ясно. Желаем вам хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева снялась в прозрачном белье для мужского журнала

- Храм на ощупь: тактильный барельеф установят у церкви Удмуртии

- На железной дороге в Удмуртии загорелся локомотив

- Центр Ижевска подтопило из-за порыва

- Суд обязал жителей Удмуртии пройти туберкулезное обследование

- Пожилую женщину достали из подполья дома в Ижевске

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Вторая модельная библиотека появится в Ижевске

Вторая в городе модельная библиотека появится на базе библиотеки-филиала им. Н.К. Крупской. (Подробности)

Вторая модельная библиотека появится в Ижевске

Когда закончатся морозы в Ижевске?

«Комсомолка» рассказывает, с какими проблемами столкнулись жители республики из-за морозов и чего ждать от погоды в ближайшее время. (Подробности)