Утро в Ижевске: установка тактильного барельефа, появление второй модельной библиотеки и обязательное прохождение туберкулезного обследования

«Комсомолка» расскажет о том, что произошло в городе, пока вы спали
Доброе утро, Ижевск! И вновь за окном морозно. Днем будет температура воздуха составит до -18°С и ясно. Желаем вам хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева снялась в прозрачном белье для мужского журнала
- Храм на ощупь: тактильный барельеф установят у церкви Удмуртии
- На железной дороге в Удмуртии загорелся локомотив
- Центр Ижевска подтопило из-за порыва
- Суд обязал жителей Удмуртии пройти туберкулезное обследование
- Пожилую женщину достали из подполья дома в Ижевске
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Вторая модельная библиотека появится в Ижевске
Вторая в городе модельная библиотека появится на базе библиотеки-филиала им. Н.К. Крупской. (Подробности)
Вторая модельная библиотека появится в Ижевске
Когда закончатся морозы в Ижевске?
«Комсомолка» рассказывает, с какими проблемами столкнулись жители республики из-за морозов и чего ждать от погоды в ближайшее время. (Подробности)