Утро в Ижевске: крупные ДТП недели, прогноз погоды на первые дни весны и история любви ижевчанки и француза

Поздравляем с первым днем весны! Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, любимый город! Мы наконец-то пережили зиму. Еще чуть-чуть, и погода будет радовать плюсовой температурой, а природа начнет просыпаться от долгого сна. Пока вы собираетесь на работу и готовитесь в рабочей неделе, «Комсомолка» расскажет о главных новостях минувших выходных.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- Александр Храмцовский возглавил УМВД по Ижевску

- На 9 участках дорог Удмуртии установят новые камеры фиксации нарушений

- Более 26 тыс. привитых и 32 заболевших пожилых: последние новости коронавируса на 26 февраля 2021 года

- Авто оказался в ловушке из-за порыва трубопровода на ул. Союзной в Ижевске

- Елизавета Туктамышева третья после короткой программы

- Почти 400 юных учеников школ Удмуртии участвовали в республиканской олимпиаде по шахматам

- В Ижевске могут отказаться от хлорирования воды

- В Ижевске прошел первый фестиваль по танцам на колясках

- Почти 200 отцов в Удмуртии находятся в отпуске по уходу за ребенком

- 182 семейных дебошира и 36 нерадивых родителя поставлены на учет в Удмуртии

- Погода в Ижевске на 1 марта: небольшой снег и до -13 °С

А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Не справился с управлением

По предварительным данным, в автобусе было 30 человек Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Субботним утром автобус въехал в световую опору. Предварительная причина – водитель не справился с управлением. Через два часа после аварии стало известно о четырех пострадавших, но еще через час их количество увеличилось до шести. Прокуратура города организовала проверку.

Четыре крупных ДТП

Женщина вылетела на встречную полосу, потому что не справилась с управлением Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Продолжаем тему ДТП. К сожалению, за последние семь дней в Удмуртии произошло несколько крупных аварий, в том числе с детьми. О причинах и последствиях происшествий читайте в нашем материале.

Из -21°С в -2°С

После похолодания ожидается потепление и небольшой снег Фото: Архив «КП» в Ижевске

В последние недели погода Удмуртии не радует. Сильные морозы, гололед и ветер обжигали лица жителей республики не один день. Однако, с приходом весны изменится и циклон. Надолго ли, читайте в нашем прогнозе на неделю.

Кстати! Мы рассказали, как Удмуртия пережила экстремальные холода.

Чудо во Франции

Лариса и Лоран Фото: предоставлено героем публикации.

Как найти свою любовь? А изменить свою жизнь, когда тебе чуть за 50? Героиня нашей романтической истории – бесстрашная женщина, которая станет примером для каждого. Прочесть ее историю и начать первый весенний месяц с романтического настроения, можно по ссылке.

Играет на гармони минимум час в день

Компьютерным технологиям мужчина обучился самостоятельно Фото: Предоставлено героем публикации

Главное – сердцем не стареть! Это доказывает и 65-летний житель Удмуртии, который ежедневно играет на гармони. А 15 лет назад в его дом провели Интернет, и он начал покорять всемирную сеть своими видео. Подробности вы найдете в материале IZHLIFE.

Желаем отличной рабочей недели!