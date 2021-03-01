Утро в Ижевске: крупные ДТП недели, прогноз погоды на первые дни весны и история любви ижевчанки и француза

Поздравляем с первым днем весны!
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, любимый город! Мы наконец-то пережили зиму. Еще чуть-чуть, и погода будет радовать плюсовой температурой, а природа начнет просыпаться от долгого сна. Пока вы собираетесь на работу и готовитесь в рабочей неделе, «Комсомолка» расскажет о главных новостях минувших выходных.
ОДНОЙ СТРОКОЙ:
- Александр Храмцовский возглавил УМВД по Ижевску
- На 9 участках дорог Удмуртии установят новые камеры фиксации нарушений
- Более 26 тыс. привитых и 32 заболевших пожилых: последние новости коронавируса на 26 февраля 2021 года
- Авто оказался в ловушке из-за порыва трубопровода на ул. Союзной в Ижевске
- Елизавета Туктамышева третья после короткой программы
- Почти 400 юных учеников школ Удмуртии участвовали в республиканской олимпиаде по шахматам
- В Ижевске могут отказаться от хлорирования воды
- В Ижевске прошел первый фестиваль по танцам на колясках
- Почти 200 отцов в Удмуртии находятся в отпуске по уходу за ребенком
- 182 семейных дебошира и 36 нерадивых родителя поставлены на учет в Удмуртии
- Погода в Ижевске на 1 марта: небольшой снег и до -13 °С
А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Не справился с управлением
По предварительным данным, в автобусе было 30 человек
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Субботним утром автобус въехал в световую опору. Предварительная причина – водитель не справился с управлением. Через два часа после аварии стало известно о четырех пострадавших, но еще через час их количество увеличилось до шести. Прокуратура города организовала проверку.
Четыре крупных ДТП
Женщина вылетела на встречную полосу, потому что не справилась с управлением
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Продолжаем тему ДТП. К сожалению, за последние семь дней в Удмуртии произошло несколько крупных аварий, в том числе с детьми. О причинах и последствиях происшествий читайте в нашем материале.
Из -21°С в -2°С
После похолодания ожидается потепление и небольшой снег
Фото: Архив «КП» в Ижевске
В последние недели погода Удмуртии не радует. Сильные морозы, гололед и ветер обжигали лица жителей республики не один день. Однако, с приходом весны изменится и циклон. Надолго ли, читайте в нашем прогнозе на неделю.
Кстати! Мы рассказали, как Удмуртия пережила экстремальные холода.
Чудо во Франции
Лариса и Лоран
Фото: предоставлено героем публикации.
Как найти свою любовь? А изменить свою жизнь, когда тебе чуть за 50? Героиня нашей романтической истории – бесстрашная женщина, которая станет примером для каждого. Прочесть ее историю и начать первый весенний месяц с романтического настроения, можно по ссылке.
Играет на гармони минимум час в день
Компьютерным технологиям мужчина обучился самостоятельно
Фото: Предоставлено героем публикации
Главное – сердцем не стареть! Это доказывает и 65-летний житель Удмуртии, который ежедневно играет на гармони. А 15 лет назад в его дом провели Интернет, и он начал покорять всемирную сеть своими видео. Подробности вы найдете в материале IZHLIFE.
Желаем отличной рабочей недели!