Утро в Ижевске: продление срока экс-министру, реконструкция генеральского дома, замерзающие дети

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 2 марта, вторник. По прогнозам синоптиков нас ждет снег и потепление. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:- Уже завтра, 3 марта, проверят систему оповещения населения- Подростка сбили на пешеходном переходе в Ижевске- Около 10 000 жителей Удмуртии заболело ОРВИ за прошлую неделю- Страшно ссорятся подруги: ижевчанка ударила знакомую ножом- Расписание некоторых пригородных поездов изменится в Удмуртии- Ижевчанка организовала в своей квартире наркопритон- 182 семейных дебошира и 36 нерадивых родителей поставлены на учет в Удмуртии- Более 1000 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Удмуртии- Из -21°С в -2°С : Ижевск ожидает кратковременное похолодание и резкое потепление- Врезавшийся в столб автобус, сбитая на переходе девочка и столкновение фуры с “легковушкой”: обзор самых жутких ДТП в Удмуртии за неделюДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:Реконструкция Генеральского домаГлава Ижевска Олег Бекмеметьев обсудил судьбу Генеральского дома с Константином Могилевским, председателем Правления Российского исторического общества. Сейчас разрабатывается концепция сохранения и развития исторического памятника. На ее основе подготовят проектно-сметную документацию по реставрации дома.Продление срокаИван Ястреб, бывший министр строительства Удмуртии, останется под стражей. Его арестовали в ноябре прошлого года за получение взяток в особо крупном размере.До какого числа ему продлили срок, читайте в новости.Сценарий для «Дылд»1 марта на экраны вышел 2 сезон сериала «Дылды» (16+). Уроженец Ижевска, известный ранее местный кавээнщик, автор и ведущий мероприятий Олег Липин для первого). Он рассказал, каким получился новый сезон, сложно ли придумывать продолжение и почему уходит из сериала.Замерзающие детиВ Удмуртии проводится проверка по сообщению СМИ о халатности должностных лиц системы здравоохранения Балезинского района. Оказывается, в детском саду в деревне Верх-Люкино Балезинского района температура в зимнее время гораздо ниже нормы. Подробности по ссылке.