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Общество

Утро в Ижевске: продление срока экс-министру, реконструкция генеральского дома, замерзающие дети

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Инга Коган
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Снежный Ижевск. Архив редакции

Снежный Ижевск. Архив редакции

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 2 марта, вторник. По прогнозам синоптиков нас ждет снег и потепление. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Уже завтра, 3 марта, проверят систему оповещения населения