Утро в Ижевске: продление срока экс-министру, реконструкция генеральского дома, замерзающие дети

Снежный Ижевск. Архив редакции

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 2 марта, вторник. По прогнозам синоптиков нас ждет снег и потепление. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Уже завтра, 3 марта, проверят систему оповещения населения