«Развивает логику и мышление»: в Ижевске прошла третья республиканская олимпиада по шахматам

Участниками олимпиады стали ученики с 1 по 3 класс Фото: Амир Закиров

27 февраля в лицее №41 Ижевска прошла третья республиканская олимпиада по шахматам. В ней свои знания и внимательность проверяли ученики 1–3 классов со всей Удмуртии.

– В этом году выросло количество участников, – рассказала Светлана Дерябина, организатор олимпиады и руководитель Ресурсного центра по шахматам Ижевска. – Предварительный результат – 395 учеников. Это огромная цифра: в прошлом году было около 200. Хоть и нагрузка на организаторов увеличилась, но мы очень рады этому, потому что дети проявляют большой интерес к шахматам.

ЛОГИКА И ОДАРЕННОСТЬ

В этом году олимпиаду решили провести не только для тех, кто занимается шахматами «для себя», но и для детей, которые учатся в спортивных школах. Участники олимпиады решали задачи на шахматную тематику. Первая группа писала упрощенный вариант, вторая – посложнее.

Задания двух групп были разные Фото: Амир Закиров

Главное – логика. К примеру, ребята составляли шахматные термины, пытались защитить своего «короля» от «шаха» и многое другое.

– Наша цель была посредством этих заданий выявить одаренных детей, дать возможность ребенку проявить себя и дать толчок к его развитию, – поделилась Светлана Дерябина.

По ее мнению, олимпиада по шахматам – это возможность посмотреть, как ребенок справляется с трудностями, стрессом. Дети решают задания в незнакомой школе. Такая обстановка, как считает Светлана Дерябина, напоминает ЕГЭ. Так, ученики готовятся к экзаменам. В нужной ситуации они не растеряются, а сосредоточатся.

– На серьезных экзаменах бывает такое, что ребенок плохо напишет работу, и это отразится на его жизни в дальнейшем, – прокомментировала Светлана Дерябина. – Олимпиада – это проверка знаний. Если ученик не справится с заданием, то он может подготовиться и в следующий раз выступить лучше. От таких мероприятий дети получают заряд положительных эмоций, и мы всегда стараемся поощрить их. В этом году мы каждому участнику подарили сертификат, ручку и блокнот. Вроде бы мелочь, но дети очень обрадовались.

После олимпиады участники получили полезные сувениры Фото: Амир Закиров

– Федор ходит в кружок по шахматам, – рассказала мама участника Татьяна. – Дома он доделывает задания, которые дают на кружке. А в шахматы мы играем вместе. Сначала я его выигрывала, а после Нового года, уже не получается. Успехи ощутимые. Вообще шахматы очень хорошо развивают и память, и мышление.

– Задания на олимпиаде показались сложноватыми, но я все сделал, – дополнил шахматист Федор. – Я очень люблю играть в шахматы. Вчера вот выиграл у своего брата.

УЧИТЕЛЯ СТАРАЛИСЬ НЕ МЕНЬШЕ

Пока дети размышляли над заданиями, их педагоги слушали лекцию Руслана Поняева, мастера ФИДЕ по шахматам и тренера Спортивной школы по шахматам имени С.Ф. Ощепкова - «Тактические приемы в шахматах на простейших примерах».

– У меня большое количество материалов накоплено за мою тренерскую деятельность, – рассказал Руслан Поняев. – Я счастлив поделиться своими знаниями с другими. Мне интересно общаться с людьми, аудиторией. Такие лекции нужны, потому что нужно развивать шахматы не только в Ижевске, но в районах Удмуртии.

Все знания, полученные на лекции, педагоги передадут своим ученикам Фото: Амир Закиров

Поддерживают мастера ФИДЕ и педагоги, им также как и их воспитанникам необходимо узнавать новые методики образования, расширять базу знаний.

– На эту олимпиаду из нашей школы приехали шесть учеников, – поделилась Надежда Мечакова, педагог школы Сарапульского района. – Я пока не знаю, как они написали, но мне очень понравилась лекция. Хоть я и веду шахматные уроки около 20 лет, все равно узнала что-то новое для себя. Теперь этому надо научить детей, передать полученные знания.

– Шахматы приносят дисциплинированность, усидчивость, память развивают хорошо, – дополнил Руслан Поняев. – Дети учатся принимать решения в ограниченное время. А олимпиада – это всегда смена географических мест, знакомство с новыми людьми, что тоже очень полезно. Кроме того, занятия шахматами повышают учебную успеваемость в целом. Поэтому родители как можно раньше приводят детей в этот вид спорта.

РАСПРОСТРАНИТЬ ЗНАНИЯ НА ВСЮ УДМУРТИЮ

Олимпиада собрала любителей шахмат со всей республики. И это показатель, что интеллектуальный вид спорта сейчас на пике и им интересуются.

– Было большое количество желающих написать олимпиаду, – прокомментировала Людмила Логунова, заместитель директора по внеучебной работе лицея №41. – Надо было организовать аудитории, волонтеров. К нам приехали сегодня из Глазова, Сарапула и других районов республики.

Отличие олимпиады от реальных соревнований – существенное, считают организаторы.

– Конечно, соревнования нужны, но не каждый ребенок хочет соревноваться, не каждый любит играть, – объяснила Светлана Дерябина. – Есть дети, которые очень болезненно реагируют на проигрыш. Поэтому мы придумали такую альтернативную форму: шахматы не в виде игры, а специальные задачи. Это способ получить такую же пользу, но проявить себя по-другому.

Олимпиада по шахматам так же развивает мышление ребенка, как и игра Фото: Амир Закиров

Ну и интерес к шахматному спорту через олимпиады тоже повышают, причем это касается не только детей, но и родителей, педагогов и школ.

Закрытие третьей республиканской олимпиады по шахматам пройдет завтра, 4 марта. На ней наградят всех призеров и проведут сеанс одновременной игры.

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