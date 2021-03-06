Победители республиканской олимпиады по шахматам в Ижевске сыграли партию с мастером ФИДЕ Фото: Сергей Суворов

4 марта в Ижевске наградили ребят, занявших призовые места на республиканской олимпиаде по шахматам. Торжественная встреча состоялась в Спортивной школе по шахматам имени С.Ф. Ощепкова.

- Олимпиада по шахматам среди 1-3 классов уже проходит 3-й год, и отрадно, что в этом году было рекордное количество участников: их больше ровно в два раза. Популяризация шахмат набирает обороты в Удмуртии, мы начинали это движение пять лет назад, и тогда были единичные школы, где вводились шахматы. Теперь ими увлекаются практически во всех школах. И очень приятно, что знакомство с шахматами начинается с начальных классов, - говорит Элеонора Симушина, начальник отдела общего и дошкольного образования Управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей Министерства образования и науки Удмуртии.

В Ижевске наградили победителей и призеров Республиканской олимпиады по шахматам среди учащихся 1-3 классов Фото: Сергей Суворов

Дети получили не только заслуженные грамоты и призы, но и редкую возможность сыграть с серьезными соперниками. После торжественной части прошло сразу три сеанса одновременной игры. Самые сильные ребята, большинство из которых занимаются шахматами профессионально, сразились с мастером ФИДЕ, одним из тренеров шахматной школы Русланом Поняевым. Также сеанс одновременной игры проводили кандидаты в мастера спорта Рустем Курбанский (тренер шахматной школы) и Александр Ипатов (выпускник шахматной школы).

В общей сложности сеанс продолжался почти полтора часа: самые упорные маленькие шахматисты держались до последнего. После игры они с радостью поделились впечатлениями.

В этот день прозвучало много слов благодарности организаторам, тренерам и родителям Фото: Сергей Суворов

- Я играла с Рустемом Айдаровичем. Впервые участвовала в сеансе с кандидатом в мастера спорта. Ходы у него очень хорошие, но я тоже думать старалась. Он мне мат с помощью вилки поставил, - рассказывает Русалина Шарипова.

– Это коварный ход, из которого не выбраться, - поясняет папа Русалины.

А Елисей Ахпашев, выдержавший почти часовую партию с мастером ФИДЕ, говорит:

- Начал я хорошо, а потом играл что-то не очень… На одном ходе у меня было два варианта: либо ладьей, либо слоном, надо было ладьей ходить, а я слоном сходил.

Настя Кузина продержалась за шахматным столом дольше большинства участников.

- Была спорная позиция, но в конце я все-таки проиграла. У меня был либо проигрыш ферзя, либо мат через несколько ходов. Не знаю, смогла бы я выиграть или нет. Но я поняла: даже если играешь с кандидатом в мастера, никогда нельзя сдаваться и бояться, - говорит девочка.

- Давал сеанс одновременной игры впервые – это был интересный опыт. У меня были начинающие ребята. Были неплохие партии. Ребятам нужно продолжать тренироваться, и все обязательно получится! - делится эмоциями Александр Ипатов, кандидат в мастера спорта по шахматам

На спортивный празднике собрались юные шахматисты, их родители и учителя Фото: Сергей Суворов

Изначально планировалось, что в сеансе будет участвовать не более 20 человек, но талантливых ребят, показавших на олимпиаде отличные результаты, оказалось в два раза больше. У всех них появился шанс испытать свои силы со взрослыми шахматистами.

- Для детей игра с таким сильным соперником- это, в первую очередь, огромная мотивация, - объясняет Руслан Поняев. – И это очень важно – показать ребенку, как сильный шахматист играет, чтобы он потом стремился к этому. Я надеюсь, что это даст многим ребятам толчок к дальнейшему развитию, и встреча останется для них памятной. Я считаю, им очень повезло, во времена моего детства таких мероприятий, к сожалению, не проводилось.

Сразу три сеанса одновременной игры с сильнейшими шахматистами Ижевска прошло в шахматной школе Фото: Сергей Суворов

Руслан Поняев – многократный чемпион Удмуртии, но несмотря на разницу сил, он признался, что не поддавался ни минуты. Если поддаваться, дети не познают настоящего соперничества.

- Таких ситуаций, что я мог проиграть, не было, но сильные ребята, несомненно присутствовали, - с улыбкой говорит мастер ФИДЕ. - Очень способные были даже среди первоклассников. Естественно, самое упорное сопротивление оказали те, кто занимается в спортивных школах. Многие дети записывали партию на бланке, чтобы потом посмотреть и разобрать ее вместе с тренером.

Ребят не смутило соперничество с серьезными противниками – все участники не сдавались до последнего Фото: Сергей Суворов

По словам самих юных участников, они многому научились и учтут сделанные ошибки в следующих партиях.

- У меня шанса выиграть не было, - говорит Оливия Кузнецова. – Но после партии я поняла главное: надо сначала думать, а потом ходить.

Участники не сдавались до последнего Фото: Сергей Суворов

- А я наконец поняла, что мне еще можно играть в шахматы, - утверждает Таисия Семакова, партия которой с Русланом Валерьевичем заняла не менее часа. - Раньше были сомнения. Где-то я боялась участвовать в турнирах. Теперь не буду. Кажется, у меня даже был сегодня шанс выиграть, но очень маленький. Ошибки у меня были, постараюсь их больше не повторять. А мое главное впечатление на сегодня – это сама игра. Со сложным соперником играть интересно, ты понимаешь свои ошибки. А поигрывать такому мастеру совсем не обидно.

Участники многому научились и учтут сделанные ошибки в следующих партиях Фото: Сергей Суворов

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