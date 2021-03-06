Итоги недели в Ижевске: строительство первого крематория, реконструкция генеральского дома и мистические ДТП

Подводим итоги первой недели марта Фото: Амир Закиров

Первая рабочая неделя марта подошла к концу. Впереди три выходных дня и сам прекрасный праздник в году - 8 марта. Не забудьте поздравить своих любимых женщин, а мы напомни, что произошло в Ижевске и Удмуртии за минувшие 5 дней.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

Более 1000 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Удмуртии

Центр профпатологии заработал в Ижевске на базе 1 РКБ

Страшно ссорятся подруги: ижевчанка ударила знакомую ножом

Около 10 000 жителей Удмуртии заболело ОРВИ за прошлую неделю

Монеты с изображением Ижевска выпустят в 2022 году

Виктора Кушко назначили на пост уполномоченного по правам человека в Удмуртии

«Хочу, чтобы моя жена тоже стала звездой»: интернациональная пара из Ижевска снялась в «Модном приговоре»

За 7 лет пристроили почти 80 кошек: котокафе в Ижевске спасли от закрытия

Двое погибли, четверо травмировались: крупное ДТП произошло в Удмуртии

Три ковид-центра останутся в Удмуртии к апрелю

Крайне странное письмо: глава Удмуртии прокомментировал ответ чиновников на запрос ОНФ о покупке авто за 2 млн

Памятную доску мальчику, защищавшему сестру от насильника, установили в Удмуртии

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Строительство первого крематория в Удмуртии

Первый крематорий в Удмуртии построят за 147 млн рублей Фото: https://vk.com/vmshestakov

Первый крематорий в Удмуртии построят в 2021-2022 гг. в Сарапуле. Общая стоимость инвестиций составит 147 млн рублей. Здание построят в зоне специального назначения, связанной с захоронениями. Внутри расположатся несколько залов.

Реконструкция генеральского дома

Сейчас разрабатывают концепцию по сохранению Генеральского дома Фото: Архив «КП» в Ижевске

Российское историческое общество поможет с реконструкцией Генеральского дома. Сейчас разрабатывается концепция сохранения и развития исторического памятника. Это позволит войти проекту по реконструкции войти в федеральные программы и проекты, чтобы получить дополнительное финансирование.

Мистические ДТП с двумя автобусами и световой опорой

Мистический подтекст увидели ижевчане в двух аналогичных авариях Фото: Кирилл

За последнюю неделю на одном и том же месте произошло две автобусных аварии. Первое ДТП случилось в субботу, 27 февраля, когда при повороте водитель врезался в световую опору на перекрестке улиц Буммашевская и Удмуртская. Аналогичное происшествие повторилось 4 марта, в четверг, на том же самом участке дороги, только пассажирский автобус ехал в другом направлении. Ижевчане стали поговаривать о возможном мистическом подтексте аварии. Поэтому «Комсомолка» спросила у финалиста 14-й Международной битвы экстрасенсов Ирины Богдановой, может ли к двум авариям быть причастна нечистая сила. И она дала ответ.

Продление срока для бывшего министра строительства

Срок Ивана Ястреба увеличили Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Иван Ястреб, бывший министр строительства Удмуртии, останется под стражей еще на два месяца. Экс-министра заключили под стражу в ноябре прошлого года за получение взяток в особо крупном размере.

Продажа второй части Ижевских электрических сетей

Первую часть сделки закрыли еще в 2018 году Фото: Диля Ахмадишина

Сделку по продаже Ижевских электрических сетей закрыли в Удмуртии в декабре 2020 года. Первую очередь Ижевских электросетей приобрела компания «Россети» еще в 2018 году. В своем материале рассказываем о том, кто приобрел вторую часть и за какие деньги.

Редакция «Комсомолки» поздравляет всех женщин с наступающим праздником!