Ижевчанка, работающая в прокуратуре: «Из-за угроз уходила домой через черный ход»

Фото: предоставлено героиней публикации

8 марта принято отмечать Международный женский день. Этот праздник у многих ассоциируется с цветами и женственностью. Однако появился этот праздник как день солидарности женщин в борьбе за равные права. Хрупкие девушки уже давно служат наравне с мужчинами и даже носят погоны, оставаясь при этом красивыми и нежными. В честь праздника рассказываем вам о женщинах, работающих в правоохранительных органах.

«Угрожали облить серной кислотой»

Фото: предоставлено героиней публикации

Любовь Хохрякова работает в прокуратуре уже 35 лет. В детстве женщина любила читать Агату Кристи и Артура Конан Дойла, поэтому мечтала стать милиционером. В 16-17 лет девушка начала работать в суде, а потом устроилась в прокуратуру.

Любови приходилось работать с обращениями граждан - порой помочь людям удавалось, и те злились. Сложнее всего на службе было в 90-е.

— Люди часто жаловались на невыплату зарплат. Некоторые угрожали облить меня серной кислотой. Иногда видела, что люди стоят у дверей и поджидают меня. Приходилось даже выходить через черный ход - меня увозил муж подруги, — вспоминает Любовь Хохрякова.

Свою работу Любовь считает обычной и рутинной. А ведь за 35 лет службы прокурор побывала во всех районах республики. В каждом приходили граждане со своими бедами.

— Бывает, что проблема не в нашей компетенции. Но все равно с человеком надо поговорить, в чем-то его убедить, чтобы успокоить, настроить на хороший лад, — вспоминает Любовь.

«Беру автомат, собаку и обхожу территорию колонии»

Фото: предоставлено героиней публикации

Наталья Христофорова с детства любила возиться с собаками. Первый пес появился у нее в 12 лет. Наталья сама дрессировала его: все методы были интуитивными.

По образованию женщина — лаборант, но в начале нулевых знакомый рассказал ей, что в СИЗО нужны кинологи. Тогда у Натальи жила немецкая овчарка по кличке Лорд. Вместе с псом она поступила на службу.

Женщина помогает также растить животных в питомниках. Собаки редко живут вместе с кинологами. Практически все собаки на службе УФСИН прошли через ее руки. А еще у Натальи живет свой ротвейлер по кличке Тор. Его она купила сама в Нижнем Новгороде.

— Заводчица мне показывала собак, но я попросила протестировать. Забрала щенка, который очень долго работал носом и искал куски вареной курицы по квартире. Дома было поначалу приучение к кличке, команды общего послушания... Потом я начала с ним работать по следу. Прокладывала короткие следы в поле рядом с домом и приучала искать за еду, — говорит Наталья.

Иногда кинолог и собака служат в карауле в Ижевской воспитательной колонии. Женщина берет автомат и собаку и обходит территорию. Если Тор замечает что-то необычное, он дает понять это своим поведением. На поисках наркотиков ротвейлеры не специализируются. Их задача — патрульно-розыскная работа.

— К счастью, из нашей колонии пока никто не сбегал. Потому что Тор дает понять всем своим видом, что лучше не шутить, — говорит кинолог.

«Количество звезд — не главное»

Фото: предоставлено героиней публикации

Екатерина Шуравина — психолог Ижевского отдела вневедомственной охраны. Женщина носит погоны уже 12 лет. Но говорит, что количество звезд — не главное, хотя служба и подразумевает рост.

— Вообще очень люблю учиться и получать новые знания и навыки. Мой девиз по жизни: «Если в чем-то сомневаешься или не уверен – не делай, а уж если делаешь – не сомневайся!». Жить нужно всегда увлеченным чем-то или влюбленным во что-то недоступное тебе, от этого человек становится выше и тянется вверх, — цитирует пресс-служба Росгвардии по Удмуртии Екатерину.

Служба у сотрудников Росгвардии тяжелая: это вечный стресс и сложные ситуации. Екатерина помогает им справиться со сложностями и разобраться в своих эмоциях.

«В МЧС привел папа»

Фото: предоставлено героиней публикации

Евгения Семакина мечтала пет и танцевать в детстве. Но папа постоянно брал ее с собой на работу в МЧС. Он был водителем пожарного автомобиля, начальником караула, начальником пожарной части. Так Евгения и выбрала свою профессию.

— Помню, я приходила в пожарную часть, и смотрела, как работает диспетчер. Мне казалось это очень интересным! Особенно мне нравилось, как смотрится на девушках форма! С тех пор пожарная часть стала для меня вторым домом, — цитирует пресс-служба МЧС Евгению.

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