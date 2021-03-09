Утро в Ижевске: выпавший из окна пенсионер, необычный участник тракторного биатлона и девушки в «мужских» профессиях

Рассказываем об известном участнике тракторного биатлона и о других новостях Ижевска и Удмуртии

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 9 марта, будет пасмурно и снежно. Температура опустится до -8°С. Настраивайтесь на короткую рабочую неделю, а «Комсомолка» напомнит о событиях за минувшие праздники одной строкой:

- Видео: орангутан Рон поздравил свою возлюбленную Лолу с 8 Марта в ижевском зоопарке

- Фонд ЖКХ дополнительно выделил 441 млн рублей Удмуртии на расселение аварийного жилья

- Пьяный 58-летний житель Удмуртии зарезал свою сожительницу

- 19 фактов фиктивной регистрации граждан выявили в Удмуртии

- 16 аварийно-опасных участков дорог планируют осветить в Удмуртии в 2021 году

- Двух пенсионеров пришлось спасать из собственных квартир в Ижевске

- Погода в Ижевске: в середине недели похолодает

- Около 10 млрд рублей потребуется для модернизации сетей водоканала в Ижевске

- В III Всероссийской зимней спартакиаде среди инвалидов спортсмены из Удмуртии стали первыми

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8 Марта у каждого свое

«Комсомолка собрала воспоминания и мечты к Международному женскому дню Фото: Архив КП

Перед праздником «Комсомолка» узнала, как отмечают 8 Марта известные ижевчанки. Об интересных традициях рассказали министр образования Удмуртии Светлана Болотникова, народные артистки Валентина Пудова и Надежда Уткина, а также ижевская композитор Роза Файзельова.

Из «Фабрики звезд» в тракторный биатлон

Скриншот из видео министерства сельского хозяйства Удмуртии

6 марта в Воткинском районе прошел тракторный биатлон. Внимание к себе привлек Пьер Нарцисс из «Фабрики звезд». Он сам прокатился на тракторе и рассказал, что подумывает о приобретении этого транспорта.

«Оконная» трагедия

Падение с высоты окончилось для пенсионера смертью Фото: vk.com/chp_dtp_udmurtiya

Пожилой ижевчанин выпал из окна многоэтажки вечером 6 марта. Об этом сообщили очевидцы.

«Мужские» профессии – девушкам

Фото предоставлены героинями публикации

Хоть 8 Марта уже прошло, почитать о девушках, которые работают в правоохранительных органах, всегда интересно.

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