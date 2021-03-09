Утро в Ижевске: выпавший из окна пенсионер, необычный участник тракторного биатлона и девушки в «мужских» профессиях

Рассказываем об известном участнике тракторного биатлона и о других новостях Ижевска и Удмуртии
Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 9 марта, будет пасмурно и снежно. Температура опустится до -8°С. Настраивайтесь на короткую рабочую неделю, а «Комсомолка» напомнит о событиях за минувшие праздники одной строкой:
- Видео: орангутан Рон поздравил свою возлюбленную Лолу с 8 Марта в ижевском зоопарке
- Фонд ЖКХ дополнительно выделил 441 млн рублей Удмуртии на расселение аварийного жилья
- Пьяный 58-летний житель Удмуртии зарезал свою сожительницу
- 19 фактов фиктивной регистрации граждан выявили в Удмуртии
- 16 аварийно-опасных участков дорог планируют осветить в Удмуртии в 2021 году
- Двух пенсионеров пришлось спасать из собственных квартир в Ижевске
- Погода в Ижевске: в середине недели похолодает
- Около 10 млрд рублей потребуется для модернизации сетей водоканала в Ижевске
- В III Всероссийской зимней спартакиаде среди инвалидов спортсмены из Удмуртии стали первыми
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8 Марта у каждого свое
«Комсомолка собрала воспоминания и мечты к Международному женскому дню
Фото: Архив КП
Перед праздником «Комсомолка» узнала, как отмечают 8 Марта известные ижевчанки. Об интересных традициях рассказали министр образования Удмуртии Светлана Болотникова, народные артистки Валентина Пудова и Надежда Уткина, а также ижевская композитор Роза Файзельова.
Из «Фабрики звезд» в тракторный биатлон
Скриншот из видео министерства сельского хозяйства Удмуртии
6 марта в Воткинском районе прошел тракторный биатлон. Внимание к себе привлек Пьер Нарцисс из «Фабрики звезд». Он сам прокатился на тракторе и рассказал, что подумывает о приобретении этого транспорта.
«Оконная» трагедия
Падение с высоты окончилось для пенсионера смертью Фото: vk.com/chp_dtp_udmurtiya
Пожилой ижевчанин выпал из окна многоэтажки вечером 6 марта. Об этом сообщили очевидцы.
«Мужские» профессии – девушкам
Фото предоставлены героинями публикации
Хоть 8 Марта уже прошло, почитать о девушках, которые работают в правоохранительных органах, всегда интересно.
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