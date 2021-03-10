Утро в Ижевске: работы Сальвадора Дали, истории похудения ижевчан и масленичные гуляния

Что интересного произошло в городе за минувшие сутки Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 10 марта, среда. Одевайтесь теплее и радуйтесь мелочам, а пока читайте новости одной строкой:

Единого оператора общественных пространств определят в Ижевске

Жители Удмуртии смогут увидеть 100 работ Сальвадора Дали

В Москве пройдет фотовыставка с портретами ветеранов из Удмуртии

Масленичные гуляния пройдут в Ижевске 13 и 14 марта

В аварии с грузовиком в Удмуртии погибла женщина

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Истории похудения ижевчан

Как ижевчанам удалось похудеть и на сколько?

Ижевчане рассказали в прямом эфире радио «КП-Ижевск» (12+) свои истории о том, как им удалось похудеть. Подробности

Какие виды социальных услуг доступны в Удмуртии для семей с детьми?

какие социальные выплаты доступны?

Пресс-служба администрации Ижевска напомнила семьям с детьми из Удмуртии о социальных выплатах, которыми они могут воспользоваться в 2021 году. Подробности

Любовь матери помогла жительнице Удмуртии справиться с наркозависимостью

дала себе шанс на счастливую жизнь

40-летняя Алена из Удмуртии потеряла ногу, но дала себе шанс на счастливую жизнь. Подробности

В мартовские праздники на дорогах Удмуртии случилось 11 ДТП

причина ДТП - снегопад

В Удмуртии за праздничные дни в марте произошло 11 ДТП. Причем большая часть из них случилась именно 8 марта. «Комсомолка» рассказывает, что стало причиной этих ДТП. Подробности

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