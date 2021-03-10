Утро в Ижевске: работы Сальвадора Дали, истории похудения ижевчан и масленичные гуляния

Что интересного произошло в городе за минувшие сутки
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 10 марта, среда. Одевайтесь теплее и радуйтесь мелочам, а пока читайте новости одной строкой:
Единого оператора общественных пространств определят в Ижевске
Жители Удмуртии смогут увидеть 100 работ Сальвадора Дали
В Москве пройдет фотовыставка с портретами ветеранов из Удмуртии
Масленичные гуляния пройдут в Ижевске 13 и 14 марта
В аварии с грузовиком в Удмуртии погибла женщина
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Истории похудения ижевчан
Как ижевчанам удалось похудеть и на сколько?
Ижевчане рассказали в прямом эфире радио «КП-Ижевск» (12+) свои истории о том, как им удалось похудеть. Подробности
Какие виды социальных услуг доступны в Удмуртии для семей с детьми?
какие социальные выплаты доступны?
Пресс-служба администрации Ижевска напомнила семьям с детьми из Удмуртии о социальных выплатах, которыми они могут воспользоваться в 2021 году. Подробности
Любовь матери помогла жительнице Удмуртии справиться с наркозависимостью
дала себе шанс на счастливую жизнь
40-летняя Алена из Удмуртии потеряла ногу, но дала себе шанс на счастливую жизнь. Подробности
В мартовские праздники на дорогах Удмуртии случилось 11 ДТП
причина ДТП - снегопад
В Удмуртии за праздничные дни в марте произошло 11 ДТП. Причем большая часть из них случилась именно 8 марта. «Комсомолка» рассказывает, что стало причиной этих ДТП. Подробности
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