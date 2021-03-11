Утро в Ижевске: труп женщины в колодце, съемки первого удмуртского ужастика и нарушения санитарных норм во всех детских садах

Сегодня ижевчан ожидает самый холодный день недели
Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, любимый город! На календаре 11 марта, четверг. Сегодня ижевчан ожидает самый холодный день недели. А пока «Комсомолка» расскажет, чем запомнился вчерашний день. Читайте новости одной строкой:
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«Лада Веста» сбила перебегающую дорогу 13-летнюю девочку на улице Клубной в Ижевске
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Далее с подробностями:
Нарушения санитарных норм во всех детских садах
Роспотребнадзор Удмуртии провел 76 проверок детских садов в 2020 году
Фото: pixabay.com
Сотрудники роспотребнадзора Удмуртии провел 76 проверок детских садов. Они пытались установить, сколько учреждений соблюдают требования санитарного законодательства. Выяснилось, что нарушения в этой сфере существуют в 100% проверенных дошкольных заведений.
Труп женщины в колодце
Признаков телесных повреждений не обнаружили
Фото: pixabay.com
В деревне Большое Волково Вавожского района Удмуртии обнаружили тело 37-летней женщины. Труп находился на дне колодца. Предварительной причиной смерти оперативники называют утопление.
Съемки первого удмуртского ужастика
Творческая группа из Ижевска Фото: пресс-служба Дома дружбы народов Удмуртии
В Ижевске стартовал проект «Кышкыт кино» («Страшное кино»), в рамках которого творческая группа любителей киноискусства из Ижевска начнет работу над первым удмуртским фильмом ужасов. Творческая группа уже обсудила концепцию будущего фильма. Первые итоги работы собираются представить уже в начале июня 2021 года.
«Бурановские бабушки» оценили кандидатуру певицы Manizha для участия на Евровидение
Фото: РИА Новости
RT на русском сообщает, что художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева кандидатуру певицы Manizha для участия на песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году от России. По словам Анны Прокопьевой, фольклорная песня исполнительницы не подходил для такого конкурса. Сама женщина, надеялась, что в отборе победит группа Little Big.