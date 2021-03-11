Утро в Ижевске: труп женщины в колодце, съемки первого удмуртского ужастика и нарушения санитарных норм во всех детских садах

Сегодня ижевчан ожидает самый холодный день недели Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, любимый город! На календаре 11 марта, четверг. Сегодня ижевчан ожидает самый холодный день недели. А пока «Комсомолка» расскажет, чем запомнился вчерашний день. Читайте новости одной строкой:

Сарапульская епархия предложила главе Удмуртии вынести на обсуждение вопрос о строительстве крематория

В Ижевске из-за автомобиля не могут устранить порыв на улице Удмуртской

Два виртуальных концертных зала за 6 миллионов рублей создадут в Удмуртии

«Лада Веста» сбила перебегающую дорогу 13-летнюю девочку на улице Клубной в Ижевске

В Ижевске в праздничные дни восстановили работу 157 водоразборных колонок

Школьники из Ижевска заняли второе место среди лучших молодежных клубов Российского географического общества

40-летний мужчина задохнулся в собственном доме в Ижевске

Видео: чучело коронавируса сожгли в Удмуртии

Расходная часть бюджета Ижевска увеличится на 250 миллионов рублей в 2021 году

В Ижевске вынесли приговор обвиняемым в деле двойного убийства на Холмогорова в Ижевске

8 мест, где можно попробовать необычные блины в Ижевске

Как будут выглядеть скверы, которые благоустроят в Ижевске в 2021 году?

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Нарушения санитарных норм во всех детских садах

Роспотребнадзор Удмуртии провел 76 проверок детских садов в 2020 году Фото: pixabay.com

Сотрудники роспотребнадзора Удмуртии провел 76 проверок детских садов. Они пытались установить, сколько учреждений соблюдают требования санитарного законодательства. Выяснилось, что нарушения в этой сфере существуют в 100% проверенных дошкольных заведений.

Труп женщины в колодце

Признаков телесных повреждений не обнаружили Фото: pixabay.com

В деревне Большое Волково Вавожского района Удмуртии обнаружили тело 37-летней женщины. Труп находился на дне колодца. Предварительной причиной смерти оперативники называют утопление.

Съемки первого удмуртского ужастика

Творческая группа из Ижевска Фото: пресс-служба Дома дружбы народов Удмуртии

В Ижевске стартовал проект «Кышкыт кино» («Страшное кино»), в рамках которого творческая группа любителей киноискусства из Ижевска начнет работу над первым удмуртским фильмом ужасов. Творческая группа уже обсудила концепцию будущего фильма. Первые итоги работы собираются представить уже в начале июня 2021 года.

«Бурановские бабушки» оценили кандидатуру певицы Manizha для участия на Евровидение

Фото: РИА Новости

RT на русском сообщает, что художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева кандидатуру певицы Manizha для участия на песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году от России. По словам Анны Прокопьевой, фольклорная песня исполнительницы не подходил для такого конкурса. Сама женщина, надеялась, что в отборе победит группа Little Big.