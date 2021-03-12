Утро в Ижевске: смерть Лианы Димитрошкиной, ходатайство Соловьева об отмене наказания и задержание экс-председателя контрольного комитета

Сегодня ожидается теплый день Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 12 марта. Ожидается небольшой снег, будет тепло - отличный конец рабочей недели! А «Комсомолка» расскажет вам самые интересные новости:

- В Удмуртии уменьшилось количество безработных граждан

- Большинство жителей Удмуртии не против строительства крематория в Сарапуле

- В Ижевске полиция задержала 21-летнего наркокурьера

- В Удмуртии запустили флешмоб в защиту единственной лаборатории в Глазове

- 19-летний житель Ижевска сбил женщину на пешеходном переходе на улице Ленина и скрылся

- Около химически опасных объектов в Ижевске установят датчики мониторинга в 2021 году

- Альберт Логинов покинул пост главного тренера ХК «Ижсталь» после трех месяцев работы

- Житель Ижевска ворвался в квартиру знакомой и изнасиловал ее

Перейдем к подробным новостям:

ЭКС-ГЛАВА УДМУРТИИ АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ ПРОСИТ СНЯТЬ С НЕГО НАКАЗАНИЕ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ

Александр Соловьев парализован Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев написал ходатайство об освобождении от наказания. Политик сейчас серьезно болен, и даже появлялись слухи о его смерти. (Подробности)

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАДЕРЖАНИИ ЭКС-ГЛАВЫ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА УДМУРТИИ ОЛЬГИ ФИЛИППОВОЙ ПОЯВИЛАСЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Фото: пресс-служба Госсовета

11 марта стало известно, что Ольга Филиппова уходит с должности председателя Государственного контрольного комитета по своей инициативе. Позже появилась информация, что чиновницу задержали. По слухам, в управлении Минюста РФ прошли обыски - именно там Ольга Филиппова работала раньше. (Подробности)

ПРАВИЛА ИЗМЕНИЛИСЬ: КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА В ПЕРВЫЙ КЛАСС В ИЖЕВСКЕ?

Запись в первый класс начнется 1 апреля Фото: Амир Закиров

Головная боль родителей первоклассников - записать ребенка в школу. В этом году еще и изменились правила. Мы составили пошаговую инструкцию - как это сделать. (Подробности)

ИЗВЕСТНАЯ ИЖЕВСКАЯ БИЗНЕС-ЛЕДИ И АВТОР КНИГ ЛИАНА ДИМИТРОШКИНА УШЛА ИЗ ЖИЗНИ 11 МАРТА

Лиана Димитрошкина скончалась от болезни. Фото: личный архив

Лиана Димитрошкина избиралась в Городскую думу, была председателем Общественной палаты города, была вице-президентом корпорации «Центр». А еще благодаря ей в городе появился ижевский еженедельник «Центр», главным редактором которого Лиана Ивановна была до 2007 года. 11 марта бизнес-леди скончалась. (Подробности)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.