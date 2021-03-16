Утро в Ижевске: ректор ИжГТУ покидает свой пост, фасад драмтеатра будет изменен и 1380 мест появятся в детсадах

Своими новостями радуют театры Удмуртии
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, любимый город! Сегодня вторник, 16 марта. День обещает быть теплым, но снег и юго-западный ветер не позволят нам отдохнуть от объемных пуховиков и теплых шарфов. О главных новостях республики расскажет «Комсомолка».
ОДНОЙ СТРОКОЙ:
- В Ижевске пройдет благотворительный концерт «НаРавных» для особенных людей
- Как жителям Ижевска понять, что пришло время заменить лифт в доме
- В Удмуртии зарезавший своего знакомого житель Тюмени отправится в колонию на 9 лет
- В Удмуртии стартует проект для помощи в реабилитации переболевшим коронавирусом
- Для одного из удмуртских театров разработают фирменный стиль
- В апреле в Удмуртии начнутся паводки
- Два пожилых пассажира пострадали в ДТП на Воткинском шоссе в Ижевске
- Жители Ижевска смогут задать вопросы работникам ЖКХ
- Житель Удмуртии подозревается в склонении девятиклассницы к потреблению наркотиков
- В Прощеное воскресенье здание дома культуры в Удмуртии передали церкви
- Пенсионерка из Удмуртии отдала почти 300 тысяч рублей лже-экстрасенсу
- Женщина, труп которой нашли на Костиной Мельнице в Ижевске, могла умереть от переохлаждения
- Два родственника погибли при пожаре в Удмуртии
А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Новые места для детей
12 марта прошла итоговая коллегия регионального Министерства образования и науки
Фото: pixabay.com
В 2021 году в республике планируют построить 14 новых детских садов, которые дадут 1380 новых мест для дошкольников. Что ждет школьников Удмуртии и как изменится организация питания, читайте в нашем материале.
Новости театров
Макет новой статуи
Фото: Архив «КП» в Ижевске
своими новостями радуют театры республики. Так, 20 марта на фасад драматического театра в Ижевске вернут статуи Рабочего и Солдата, постановку Удмуртского театра песни и танца «Айкай» покажут в Кировской области, для глазовского театра «Парафраз» разработают фирменный стиль, а в ижевском кукольном театре уже состоялась премьера постановки для незрячих детей.
Грахов покидает свой пост
Он продолжит работу в ИжГТУ Фото: bgscience.ru
К сожалению, профессор Грахов Валерий Павлович, нынешний ректор ИжГТУ, доктор экономических наук покидает свой пост. Однако, он продолжит работу на кафедре института. О причинах такого решения читайте в нашем материале.
Наши на ТВ
Наталья и Джейкоб на шоу
Фото: Скриншот с видео
Жители Ижевска Наталья Йиса и ее муж Джейкоб приняли участие в съемках ток-шоу «Бородина против Бузовой» (16+) на ТНТ. Что пара делала на шоу и почему они решили принять в нем участие, читайте в нашем материале.
Желаем успешного дня!