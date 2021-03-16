Утро в Ижевске: ректор ИжГТУ покидает свой пост, фасад драмтеатра будет изменен и 1380 мест появятся в детсадах

Своими новостями радуют театры Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, любимый город! Сегодня вторник, 16 марта. День обещает быть теплым, но снег и юго-западный ветер не позволят нам отдохнуть от объемных пуховиков и теплых шарфов. О главных новостях республики расскажет «Комсомолка».

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- В Ижевске пройдет благотворительный концерт «НаРавных» для особенных людей

- Как жителям Ижевска понять, что пришло время заменить лифт в доме

- В Удмуртии зарезавший своего знакомого житель Тюмени отправится в колонию на 9 лет

- В Удмуртии стартует проект для помощи в реабилитации переболевшим коронавирусом

- Для одного из удмуртских театров разработают фирменный стиль

- В апреле в Удмуртии начнутся паводки

- Два пожилых пассажира пострадали в ДТП на Воткинском шоссе в Ижевске

- Жители Ижевска смогут задать вопросы работникам ЖКХ

- Житель Удмуртии подозревается в склонении девятиклассницы к потреблению наркотиков

- В Прощеное воскресенье здание дома культуры в Удмуртии передали церкви

- Пенсионерка из Удмуртии отдала почти 300 тысяч рублей лже-экстрасенсу

- Женщина, труп которой нашли на Костиной Мельнице в Ижевске, могла умереть от переохлаждения

- Два родственника погибли при пожаре в Удмуртии

А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Новые места для детей

12 марта прошла итоговая коллегия регионального Министерства образования и науки Фото: pixabay.com

В 2021 году в республике планируют построить 14 новых детских садов, которые дадут 1380 новых мест для дошкольников. Что ждет школьников Удмуртии и как изменится организация питания, читайте в нашем материале.

Новости театров

Макет новой статуи Фото: Архив «КП» в Ижевске

своими новостями радуют театры республики. Так, 20 марта на фасад драматического театра в Ижевске вернут статуи Рабочего и Солдата, постановку Удмуртского театра песни и танца «Айкай» покажут в Кировской области, для глазовского театра «Парафраз» разработают фирменный стиль, а в ижевском кукольном театре уже состоялась премьера постановки для незрячих детей.

Грахов покидает свой пост

Он продолжит работу в ИжГТУ Фото: bgscience.ru

К сожалению, профессор Грахов Валерий Павлович, нынешний ректор ИжГТУ, доктор экономических наук покидает свой пост. Однако, он продолжит работу на кафедре института. О причинах такого решения читайте в нашем материале.

Наши на ТВ

Наталья и Джейкоб на шоу Фото: Скриншот с видео

Жители Ижевска Наталья Йиса и ее муж Джейкоб приняли участие в съемках ток-шоу «Бородина против Бузовой» (16+) на ТНТ. Что пара делала на шоу и почему они решили принять в нем участие, читайте в нашем материале.

Желаем успешного дня!