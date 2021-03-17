Утро в Ижевске: новый директор на «Ижводоканале», снос остановки у «Метеора» и вознаграждение за собаку, украденную с оленефермы

17 марта пройдет небольшой снег Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 17 марта. На улице уже совсем тепло — -1…-3 градуса, небольшой снег. Пока вы потягиваетесь и собираетесь на работу, мы расскажем вам самые интересные новости:

— Директор школы Олимпийского резерва в Ижевске Андрей Васюков возгалвит управление по физической культуре и спорту

— Тройное ДТП с участием автобуса произошло на улице Пушкинская в Ижевске

— На региональных трассах вводят запрет на движение тяжелогрузов

— Антиковидные меры спровоцировали огромную очередь на аниме-ярмарку в Ижевске

— В Удмуртии грузовик сбил 15-летнюю девочку

— Житель Удмуртии вонзил нож в живот своей матери

— Шесть юных музыкантов стали стипендиатами фонда «Новые имена»

— В Удмуртии умер экс-директор завода «Элеконд» Владимир Конышев

Перейдем к подробным новостям:

ДМИТРИЙ МУХАНОВ ВОЗГЛАВИЛ «ИЖВОДОКАНАЛ»

Дмитрий Муханов сменил Владислава Катаева. Фото: администрация Ижевска

На «Ижводоканале» снова сменился директор — уже третий за неполный год. Сначала Александр Пономарев сменил на этом посту Владислава Катаева, потом Катаев вернулся к прежним обязанностям. 16 марта стало известно, что новым директором предприятия станет Дмитрий Муханов (Подробности).

В ИЖЕВСКЕ СНЕСЛИ ОСТАНОВКУ У ТВЦ «МЕТЕОР»

Одну из остановок снесли на улице Молодежной. Фото: Екатерина Кононова

Грустная новость для жителей улицы Молодежной: в районе снесли остановку около ТВЦ «Метеор». Событие стали активно обсуждать в соцсетях. Собрали самые интересные высказывания жителей города (Подробности).

ЗА СОБАКУ, КОТОРУЮ УКРАЛИ С ОЛЕНЕФЕРМЫ В ИЖЕВСКЕ. ОБЪЯВИЛИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Вельсона украли 20 марта. Фото: /vk.com/oleneferma18

Самоеда Вельсона украли с оленефермы в Ижевске. С момента похищения пса прошел уже практически месяц. За возвращение Вельсона готовы заплатить 25 тысяч рублей (Подробности).

РИСУЕТ КАРТИНЫ И РАСКРАШИВАЕТ БОЛЬНИЧНЫЕ СТЕНЫ: РАБОТЫ ХУДОЖНИЦЫ ИЗ ИЖЕВСКА ПОКУПАЮТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Художница Ирина Мамаева показала нам, что интересного можно найти в студии Фото: Амир Закиров

Напоследок мы приготовили для вас фоторепортаж из студии свободной художницы Ирины Мамаевой. Ирина рассказала, как ей в голову приходят интересные образы, почему ради одной картины можно четыре часа гулять по городу и как она собрала горожан, чтобы раскрасить серые стены в больницах (Подробности)