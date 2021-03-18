«Ростелеком» поддержит цифровое развитие Воткинска

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«Ростелеком» и администрация города Воткинска в Удмуртии заключили соглашение о сотрудничестве. Цель партнерства – разработка предложений и дорожных карт для цифрового развития муниципалитета.

Соглашение подписали директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике Сергей Тульчинский и глава Воткинска Алексей Заметаев.

— Совместно с «Ростелекомом» мы создадим рабочую группу, которая определит пилотные зоны для внедрения цифровых сервисов в Воткинске. В числе приоритетных задач – установка камер видеонаблюдения для повышения безопасности дорожного движения и автоматизация информационного обмена между муниципальными службами, — прокомментировал Алексей Заметаев, глава Воткинска.

— Мы готовы оказывать администрации Воткинска экспертную помощь для решения различных муниципальных задач. Специалисты «Ростелекома» определят, какие сервисы смогут повысить качество жизни граждан, оценят экономическую эффективность внедрения технологий и предложат поэтапный план развития городской среды, — пояснил Сергей Тульчинский, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике.

«Ростелеком» уже реализовал в Удмуртии ряд крупных муниципальных проектов. Оператор подключил системы городского видеонаблюдения для администраций Можги и Сарапула, установил комплекс паводкового мониторинга в поселке Ува и разработал геоинформационную систему на базе собственной картографической платформы РусГИС для администрации Сарапульского района.

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