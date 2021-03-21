Погода в Ижевске: пасмурно, практически без ветра и до +5°С в дневное время

Будьте осторожны: начинается активный сход снега с крыши Фото: Архив «КП» в Ижевске

На следующей неделе преимущественно ожидается пасмурная погода с небольшими осадками. Днем температура может доходить до +5°С. Подробно рассказать о погоде на сю неделю «Комсомолке» поможет Яндекс.Погода.

В понедельник, 22 марта, днем будет нулевая температура и облачно с прояснениями. Ночью температура упадет до -2°С. Ветер южный, 4-5 м/с.

Вторник начнет радовать плюсовой температурой. Днем она составит до +2°С, пройдет небольшой снег. Ночь будет холодной, до -3°С. Ветер юго-западный, 3-5 м/с.

В среду ожидается пасмурная погода с дневной температурой +2°С. Будет пасмурно. Ночью значительно похолодает – столбик термометра покажет -5°С. Ветер юго-западный, 2 м/с.

Четверг – почти жара! Днем прогнозируют +5°С, небо будет пасмурным. Ночью будет холодно, -4°С. Ветер юго-западный, 2 м/с.

С пятницы погода обещает быть теплой, а температура – не ниже +4°С. Более того, ночью температура составит всего -1°С. Небо останется пасмурным. Штиль.

Днем в субботу столбик термометра покажет +4°С, сохранится пасмурная погода. Ночью температура упадет до -2°С. Ветер юго-западный, 1 м/с.

Воскресенье тоже порадует теплом – температура составит +5°С, а ночью всего -1°С. Небо будет пасмурным. Ветер юго-западный, 1 м/с.

Желаем отличного настроения!

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