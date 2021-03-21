Лужа крови на Карла Маркса и сбитый подросток на Клубной: обзор ДТП за неделю в Удмуртии

Рассказываем о дорожно-транспортных происшествиях этой недели Фото: pixabay.com

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии.

ПОСТРАДАЛИ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ

Тройное ДТП на Пушкинской

В тройном ДТП пострадала пенсионерка Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Утром 16 марта на ул. Пушкинской в Ижевске столкнули автомобиль, микроавтобус и автобус. Причины аварии выясняются, на фото видно, что машины немного пострадали. К сожалению, травмы получила и 61-летняя женщина. Подробности читайте в нашем материале.

Лужа крови на месте аварии на Карла Маркса

На фото с места ДТП видно лужу крови, которая осталась после удара Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Днем 17 марта в Ижевске на ул. Карла Маркса грузовик сбил 81-летнюю пенсионерку. Установлено, что он ехал задним ходом и не заметил женщину. Подробности читайте в нашем материале.

Двое пострадали в ДТП на Воткинском шоссе

Водители не пострадали Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

13 марта на Воткинском шоссе в Ижевске столкнулись два автомобиля. Из-за удара один из автомобилей вылетел на встречную полосу дороги. Пострадали два пожилых человека. Подробности читайте в нашем материале.

ПОСТРАДАЛИ ДЕТИ

История с 81-летней пенсионеркой повторяется

Госавтоинспекция просит водителей убеждаться в безопасности своих маневров Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

15 марта в Сарапуле грузовик сдавал назад и, вероятно, не заметил ребенка. 15-летняя девочка получила травмы. Подробности читайте в нашем материале.

Молодой водитель сбил подростка

О силе удара можно судить по фото с места ДТП Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

18 марта водитель легковушки сбил 14-летнего подростка на пересечении улиц Клубная - Четырнадцатая в столице Удмуртии. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Подробности – в нашем материале.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП

В Челябинской области погиб водитель из Удмуртии фото: cheltv.ru

13 марта около полуночи на третьем км дороги Чебаркуль - Мисяш - М5 водитель ВАЗа с удмуртскими номерами не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии молодой человек погиб на месте. Подробности читайте в нашем материале.

ИСТОРИЯ С ХОРОШИМ КОНЦОМ

Кое-кто из жителей не поверил в правдивость этой истории Фото: Архив «КП» в Ижевске

Водитель грузовика спас 8-летнюю девочку в Ижевске от стаи собак. Подробности этой истории читайте в нашем материале.

Кстати! После многочисленных обращений граждан с жалобами на состояние дорог, аварийные ямы стали заливать литым асфальтом.

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