Партия «Новые люди» передала грант на 300 тысяч рублей трем победителям конкурса «Марафон идей» в Удмуртии

Прошло меньше года с того момента, как партия «Новые люди» появилась в Ижевске. За это время штаб создал настоящее волонтерское движение по всей республике, объединив вокруг себя неравнодушных людей. Вместе они начали решать проблемные вопросы населенных пунктов Удмуртии, а 19 марта подвели региональные итоги Всероссийского конкурса «Марафон идей», во время которого передали сертификаты на 100 тысяч рублей трем победителям. О том, как это было, расскажет «Комсомолка».

73 РЕГИОНА УЖЕ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К «НОВЫМ ЛЮДЯМ»

Лидер партии - Алексей Нечаев, президент научно-производственной компании Faberlic (Фаберлик), основал партию 1 марта 2020 года. Летом того же года «Новые люди» выдвинули своих кандидатов в 12 регионах страны и во всех областях, где партию допустили до выборов, они преодолели избирательный барьер.

Параллельно с этим штабы партии стремительно развивали свою географию - менее чем за 11 месяцев «Новые люди» открылись в 73 регионах страны. Исключением не стала и Удмуртия - здесь штаб появился в ноябре 2020 года. По словам Алексея Нечаева, «партия планирует выдвинуть более сотни кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму-2021».

Чтобы точно определить болевые места и вопросы, которые жители нашей страны стремятся изменить, партия создала «Марафон идей». В этом конкурсе каждый может выступить с инициативой, пройти отборочный этап и получить грант на реализацию проекта. И даже в случае, если человек не стал победителем, партия всесторонне поможет участнику реализовать свой проект другими способами.

Фото: партия «Новые люди»

«Марафон идей» был создан для того, чтобы сравнить идеи наших экспертов из 25 комитетов, созданных в партии, которые формируют саму программу партии, и сравнить с теми идеями, которые есть у людей. Важно, что часто эти идеи совпадают. Некоторые были очень интересными. Например, в разных городах поднимали вопрос земельного кодекса - его мы точно возьмем себе в программу «Новые люди». Проектов много, хочется поддержать все. Мне нравится, что города меняются, но хотелось бы, чтобы они менялись больше. Надеюсь, что с людьми, которые участвуют в конкурсе, будут делать это вместе с нами», - поделился наблюдениями Александр Даванков, руководитель исполкома партии.

ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Во Всероссийском конкурсе активно приняли участие и жители Удмуртии - за один месяц они отправили 386 заявок, в региональном финале оказались 10 самых выдающихся.

Итоги конкурса подводили в одном из самых красивых мест Ижевска - отеле-ресторане на набережной пруда. На торжественном событии присутствовали многочисленные члены партии, представители СМИ и участники конкурса. В жюри были члены Центрального Совета партии, в число которых вошли Сергей Чудаев, секретарь совета регионального отделения партии, Александр Даванков, российский предприниматель и руководитель исполкома партии «Новые люди» и Юлия Нуриева, популярный региональный блогер.

Фото: партия «Новые люди»

«Сбор инициатив проходил с 12 февраля по 12 марта. Всего за месяц из 65 регионов поступило 15 327 предложений. Почти 400 заявок поступило из Удмуртии - это очень качественный материал, и он был весь отсмотрен экспертами в центральном штабе Москвы. Были выбраны те проекты, которые затрагивают самые острые местные проблемы, связанные с благоустройством города, с образованием. Безусловно, участники большие молодцы. Хотелось бы всю Удмуртию поблагодарить, потому что каждый отнесся к конкурсу с большим рвением. Это большой шаг для Удмуртии - в прямом смысле слова новые люди предлагают варианты решения проблем, стараются быть небезучастными, делать что-то полезное для республики. 60% заявок поступило от Ижевска, и они были направлены именно на благоустройство города. В любом случае, даже те проекты, которые не прошли, будут поддержаны: мы готовы отнестись с вниманием, помочь проработать, помочь какими-то другими ресурсами. Мы всех ждем, мы готовы вместе с людьми их реализовывать. Хочется поддержать каждый проект, но победят сильнейшие», - прокомментировал Сергей Чудаев.

У каждого из 10 финалистов было всего по 90 секунд, чтобы представить перед публикой и членами Центрального Совета партии свой проект, показать его значимость. После презентации жюри удалилось в комнату совещаний, а зрители и участники активно обсуждали проекты друг друга, делились эмоциями и делали ставки на победителей.

Фото: партия «Новые люди»

В итоге 300 тысяч разделились поровну между тремя победителями регионального финала «Марафона желаний»:

- Хрулёв Артур, «Чистый Сарапул» - хочет увеличить количество урн в городе и сделать его более чистым;

- Кузнецова Анастасия, детская познавательная космическая площадка «Космодром детства» - хочет сделать инновационную игровую площадку для детей, на которой они смогут познавать азы астрономии;

- Ямшанов Дмитрий, «Очистка водоёма в МО Ува-Туклинское» - хочет обеспечить новое экологически чистое место для отдыха, купания и рыбалки.

Во время награждения каждый из членов жюри подробно пояснил, почему победителями стали именно эти проекты.

«Вне зависимости от того, кого мы сейчас выбрали, каждый проект достоин внимания. Прошу обращаться к нам, и мы вместе придумаем, как с проектами можно работать. Я бы хотел отметить проект «Очистка водоема в муниципальном образовании Ува-Туклинское». Мы видим, что это очень значимый экологический проект, который затронет жизни многих людей, и поэтому решили поощрить его 100 тыс. рублями. Благодарю всех за участие!» - обрадовал первого победителя Сергей Чудаев.

Фото: партия «Новые люди»

«Очень приятно, что есть люди, которым небезразлична судьба дома, своей родины. Это чувствуется в ваших интонации и в ваших проектах. Я видела все ваши идеи и проблемы, которые они решают. Конечно, хочется помочь всем и каждому, идеи прекрасные, но мы также понимаем, что некоторым идеям требуется больше времени и другой подход. Хочу отметить проект Анастасии Кузнецовой «Космодром детства». Я сама была в Можге много раз и мне больно смотреть на то, что детям негде гулять. Площадка-планетарий станет отличным стартапом и я думаю, он даже сможет стать франшизой. Эта идея будет классно реализовываться, а главное - вы создаете пространство для такого важного возраста, как дети-подростки», - поделилась своими наблюдениями Юлия Нуриева.

Фото: партия «Новые люди»

«Благодарю всех за проекты, они были действительно интересными. Но очень важно, что экология в Удмуртии не на самом высоком уровне, и я бы хотел отметить проект из Сарапула по установке дополнительных урн на улицах города. Мы выделим 100 тысяч на их установку и поддержим Артура Хрулёва с административными обращениями», - сказал Александр Даванков.

«ВСЕ МОЖНО ПОМЕНЯТЬ, БЫЛИ БЫ НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ»

Несмотря на то, что первый конкурс подошел к концу, любой желающий, независимо от возраста и рода деятельности, может выйти со своей инициативой. Ведь партия «Новые люди» активно продолжает свою работу, и «Марафон идей» - это уникальный проект, который позволил понять потребности того или иного региона от самих людей.

«Обсуждение с членами жюри было очень жарким. Каждому проекту нужно какое-то финансирование и поддержка, и хочется их обязательно дать. Я бы хотел рассказать про те проекты, которые мы не поддержим финансово, но поможем в чем-то другом. Первый - «Тик Ток» Ижевска» Андрея Кочурова. У нашей партии есть своя хорошая сетка и медийная поддержка, мы активно развиваем это направление. Например, сегодня Алексей Нечаев встречался с ведущими тиктокерами России и продюсерами. Мы подумаем, как помочь и поддержать ижевский проект. Важно не только создать «Тик Ток»-канал, но и сделать так, чтобы он был популярным, и мы поможем в продвижении. Мне всегда очень нравятся проекты, которые связаны с гостеприимством города, которые рассказывают о своем родном крае. После мероприятия мы все обсудим. Также отмечу Александра Обухова, который хочет создать «Мастерскую-музей предприятий поселка Игра». Мы обсудим, какими ресурсами мы сможем помочь вам. Благодарю всех участников!» - поделился планами Владислав Даванков.

Фото: партия «Новые люди»

Бывает и так, что партии или другие организации вручают победителям гранты и забывают о них: не интересуются реализацией идей, не помогают в преодолении трудностей. «Новые люди» своими поступками демонстрируют по-настоящему новое отношение ко всем своим проектам.

«Есть два направления того, как мы будем поддерживать победителей. Важны не только деньги, важно, во-первых, обратить внимание на проблему. Во-вторых, поддержать теми или иными ресурсами. В том числе наши активисты помогут нескольким проектам, которые мы уже обсудили с руководителем нашего отделения в Удмуртии. Поможем с обращениями в органы власти. В общем, не будем отпускать эти проекты, пока не доведем их до конца. «Новые люди» - партия новая. Но мы такие проекты уже вели. Для этого создается проектная команда в Москве, которая сопровождает эти проекты, и, конечно, наши активисты здесь, в Удмуртии. Все можно поменять, были бы неравнодушные люди. Бросать ничего не будем!» - пояснил стратегию дальнейших действий Владислав Даванков.

Фото: партия «Новые люди»

На этом партия не перестает удивлять. На днях выйдет политическое реалити-шоу, участие в котором может принять каждый.

«Шоу “#ДебатыКандидаты” для нас новый, по-настоящему яркий проект. Следите за ним, скоро будет первая серия. И это не просто конкурс. Это еще и образовательная программа с популярными людьми. Среди них известные блогеры, имена не хочу раскрывать - все увидите и удивитесь сами. Также есть известные политические технологи, которые покажут реальную политику и расскажут, как стать политиком. И даже главный приз - это деньги, но деньги на проект участников, которые победители возьмут с собой, привезут в свой регион и сделают его лучше. Для нас это всегда важно. Я считаю, что сейчас у молодежи мало возможностей самореализоваться в политике. Для меня это личный вызов - показать, что политика - желание сделать что-то хорошее, а не просто власть и желание распределять ресурсы. Проект будет интересным, точно не похожим на «Дом-2» (16+), скорее на «Фабрику звезд» (16+), когда лучшие из лучших становились действительно популярными и делали много хорошего», - поделился Владислав Даванков.

Адрес штаба партии «Новые люди»: г. Ижевск, ул. Красноармейская, 127

Телефон штаба: +7 (951) 218-07-65

Узнать о текущих проектах партии можно:

«ВКонтакте»: https://vk.com/newpeople.izhevsk

На сайте: https://newpeople.ru/

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