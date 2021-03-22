Открытки для пожилых: 15-летняя школьница из Ижевска придумала, как порадовать жильцов домов престарелых

Проект занял призовое место во Всероссийском конкурсе Фото предоставлено героем публикации

В домах престарелых Удмуртии живут люди, оставшиеся без помощи родных и близких. Волонтеры и благотворители помогают им едой и одеждой, но у жильцов приютов есть другая проблема – одиночество. Юная ижевчанка Лиза Перминова и ее мама Ольга придумали проект «Бабушкино письмо», который покажет пожилым людям, что о них помнят.

ПИСЬМА – ПРИВЫЧНЫ

Лиза Перминова с детства занимается музыкой, участвует в российских и международных вокальных конкурсах. Она выступала на сцене ТВ-шоу «Голос. Дети» (12+), представляла Россию на фестивалях культуры.Творчество привело ее к участию во множестве благотворительных концертов, именно с их закулисья появился ее волонтерский проект «Инклюзивная творческая лаборатория» и создание совместных номеров с особенными детьми.

Елизавета выступает на сцене с особенными детьми

В 2017 году на Фестивале молодежи и студентов в Сочи Лиза с друзьями приятно удивили иностранцев, подарив им подписанные открытки. И когда на благотворительном концерте Лиза посмотрела в глаза бабушек и дедушек из дома милосердия «Уральский», ей захотелось порадовать и их.

«Когда я пела для них и видела, как они радуются общению, у меня возникла мысль: почему бы не написать им открытки, – рассказала Лиза. – Пожилые почти не умеют пользоваться гаджетами, а письма и открытки для них более привычны. Так они поймут, что еще нужны кому-то, что о них помнят».

Так появился благотворительный проект «#Бабушкино письмо».

СОВЕТЫ ОТ БУРАНОВСКИХ БАБУШЕК

Бабушки знаменитого коллектива из Бураново тоже захотели включиться в проект. Они сами получают письма и радуются простым словам поддержки, они построили Храм и строят дом милосердия. Про эти добрые дела надо говорить.

«Мы решили так: сделаем фотографии Бурановских бабушек, они поделятся своими мудрыми жизненными советами, и мы распечатаем серию открыток в типографии», – объясняет Ольга Перминова.

Бурановские бабушки тоже решили поучаствовать в проекте

В 2020 году Лиза и ее мама зарегистрировали проект «#Бабушкино письмо» на сайте Всероссийского конкурса «Доброволец России». Жюри высоко оценило доброе начинание, проект занял второе место! В апреле семья Перминовых получит грант на проведение мастер-классов по созданию открыток добра и мудрых жизненных советов.

«За год мы хотим подписать и подарить 5 000 открыток, – объяснила Ольга Перминова. – Самое тяжелое – это подписывать. Мы постараемся написать пожелания так, чтобы это не выглядело шаблонно. Каждый участник проекта и волонтер напишет свои пожелания и слова поддержки».

После печати эти открытки подарят бабушкам и дедушкам из домов престарелых, а еще детям из детских домов и инклюзивной изостудии. А особенные дети из студии в ответ нарисуют свои открытки и тоже отправят в приюты.

Такие открытки получат в домах престарелых

Сам проект рассчитан на жителей Удмуртии, но принять участие в нем может любой желающий. Для этого достаточно написать Лизе и предложить свою помощь. Только писать пожелания нужно аккуратно.

«Например, если мы пишем в дом престарелых, нельзя желать семейного благополучия, внимания близких. Нужно желать оптимизма и здоровья. Такие ограничения нужны, чтобы ненароком не ранить людей».

НЕ ОТКРЫТКА, А ПРАЗДНИК

Но просто разослать 5 000 открыток недостаточно.

«Хочется, чтобы наш проект перерос в некоторую традицию, чтобы в этот день мы все задумались о семейных ценностях и вспомнили своих бабушек и дедушек , – поделилась Ольга Перминова. – Пусть это будет День письма бабушке. Для этого нужно просто купить открытку, написать добрые слова и отправить в дом милосердия или своим пожилым родственникам. Может быть, вы станете их внуком по переписке».

Сделать людей счастливее можно, просто подарив им открытку

«Это просто хобби, для души. Мы не думали, что такой простой проект станет призером конкурса и получит поддержку. Видимо, сегодня в нашем обществе не хватает внимания и заботы, – делится Лиза. – Пусть наши письма принесут минуты добра всем участникам, и, может быть, кто-то будет чуточку счастливее. Я не ставлю грандиозные цели. Если благодаря проекту порадуется одинокий человек в приюте, я буду очень рада. А может быть, кто-то задумается и не отправит своих родителей в дом престарелых. И это будет еще важнее. А так свою жизнь я хочу связать с творчеством. Например, уже этим летом попробую поступить в театральный колледж».

СПРАВКА

«Доброволец России – 2020» – Всероссийский конкурс добровольческих проектов. Он направлен на выявление и поддержку лидеров и их инициатив. Конкурс проводится 10 лет. Гранты распределяются по призерам от 8 лет, от 14 до 17 лет и от 18 лет. В этом году награждение призеров и победителей конкурса прошло 4 и 5 декабря в режиме онлайн.

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