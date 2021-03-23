Утро в Ижевске: странный хлопок в соседнем городе, чат-бот для родителей и победа Удмуртии на Всероссийских сельских играх

Обзор самых важных новостей минувшего дня Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 23 марта. Сегодня днем ожидается температура до +2°С и мокрый снег. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Житель Удмуртии отправится в колонию на 18 лет за убийство беременной возлюбленной

- Видео: ижевчанин выпал из окна многоэтажки

- 25 марта в Удмуртии пройдет народное тестирование электронной записи в первый класс

- В Ижевске появится эталонный пешеходный переход на улице Ворошилова

- Семьям из «группы риска» в Ижевске установят противопожарные датчики

- Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева стала пятой на финальном этапе Кубка мира по биатлону

А теперь к главным новостям:

СТРАННЫЙ ХЛОПОК

Жители сразу начали выдвигать свои версии по поводу случившегося Фото: pixabay.com

В понедельник, 22 марта, жителей Глазова напугал раздавшийся на весь город сильный хлопок. Люди тотчас же начали делиться предположениями в социальных сетях. Некоторые предположили, что это взрывают лед на реке, другие заподозрили взрыв газа, третьи объяснили ударную волну пролетом сверхзвукового истребителя.

ПОБЕДА НА СЕЛЬСКИХ ИГРАХ

Сборная Удмуртии стала победителем всероссийских зимних сельских спортивных игр Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Удмуртии

Сборная Удмуртии вернулась на малую родину с победой на X Всероссийских зимних сельских спортивных играх. Соревнования проходили с 16 по 20 марта в Перми. Удмуртия состязалась с регионами, имеющими численность сельского населения до 600 тыс. человек.

ОТВЕТИТ ЧАТ-БОТ

Чтобы воспользоваться чат-ботом родителям нужно ввести в поисковую строку Telegram @first_klass18_bot Фото: pixabay.com

Теперь родители будущих первоклашек смогут задать вопросы о поступлении в школу специально разработанному чат-боту в Telegram. На следующей неделе такой же бот заработает и в Viber.

ДОБИРАТЬСЯ К ШКОЛАМ И БОЛЬНИЦАМ СТАНЕТ УДОБНЕЕ

В Ижевске отремонтируют тротуары вблизи школ и больниц Фото: Архив КП

В Ижевске собираются провести обустройство подъездных путей к школам, детским садам и больницам. Обновление коснется не только проезжей части, но и тротуаров. Дороги возле социально значимых объектов станут удобнее и безопаснее уже в этом году.

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