Утро в Ижевске: расследование убийства 11-летней девочки, продажа акций «Удмуртавтодора» и реакции ижевчан на обман

Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 24 марта, среда. По прогнозам синоптиков весна в столице Удмуртии все-таки наступит: температура поднимется до +3 градусов.
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Убийство 11-летней девочки
В Удмуртии произошло резонансное убийство девочки
Фото: Амир Закиров
Вчера Удмуртию взбудоражила новость об убийстве и изнасиловании 11-летней девочки. Тело ребенка нашли в Сарапуле, в квартире на улице Азина.
Чтобы выяснить, что же случилось с ребенком, журналист «Комсомолки» отправился в Сарапул. Подробности поездки читайте здесь.
Чуть позже пресс-служба следственного комитета опубликовала видео допроса 27-летнего ранее судимого жителя Сарапула, которого и подозревают в убийстве малышки.
В Сарапул выехала уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева. Она сообщила, что были проведены беседы с директором и учителями школы.
Администрация Сарапула заявила, что поможет с организацией похорон убитой девочки
Ремонт крыш в школах
Ремонт школ продолжится
В 2021 году в Ижевске вновь пройдет акция «Большой ремонт», в рамках которой отремонтируют крыши 15 школ, а еще в 18 зданиях учебных заведений обновят окна.
Обман ижевчан
Как обманывают ижевчан
Вам звонят из «службы безопасности банка»? Сообщают о несуществующем денежном переводе? Вы точно можете стать жертвой мошенников. «Комсомолка» собрала истории ижевчан, которые с юмором отнеслись к звонку.
Продажа акций «Удмуртавтодора»
Власти продадут акции «Удмуртавтодора»
Власти Удмуртии решили приватизировать 100% или 3,18 млн акций АО «Удмуртавтодор». Номинальная стоимость акций составляет 1000 рублей и все они находятся в собственности республики.
Хорошего вам дня!