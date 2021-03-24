Утро в Ижевске: расследование убийства 11-летней девочки, продажа акций «Удмуртавтодора» и реакции ижевчан на обман

Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 24 марта, среда. По прогнозам синоптиков весна в столице Удмуртии все-таки наступит: температура поднимется до +3 градусов.

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- Суд обязал Минздрав Удмуртии обеспечить детей-инвалидов дорогостоящими лекарствами

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- При столкновении двух машин на перекрестке в Ижевске пострадала двухлетняя девочка

- В Удмуртии обнаружили туши истощенных кабанов

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Убийство 11-летней девочки

В Удмуртии произошло резонансное убийство девочки Фото: Амир Закиров

Вчера Удмуртию взбудоражила новость об убийстве и изнасиловании 11-летней девочки. Тело ребенка нашли в Сарапуле, в квартире на улице Азина.

Чтобы выяснить, что же случилось с ребенком, журналист «Комсомолки» отправился в Сарапул. Подробности поездки читайте здесь.

Чуть позже пресс-служба следственного комитета опубликовала видео допроса 27-летнего ранее судимого жителя Сарапула, которого и подозревают в убийстве малышки.

В Сарапул выехала уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева. Она сообщила, что были проведены беседы с директором и учителями школы.

Администрация Сарапула заявила, что поможет с организацией похорон убитой девочки

Ремонт крыш в школах

Ремонт школ продолжится

В 2021 году в Ижевске вновь пройдет акция «Большой ремонт», в рамках которой отремонтируют крыши 15 школ, а еще в 18 зданиях учебных заведений обновят окна.

Обман ижевчан

Как обманывают ижевчан

Вам звонят из «службы безопасности банка»? Сообщают о несуществующем денежном переводе? Вы точно можете стать жертвой мошенников. «Комсомолка» собрала истории ижевчан, которые с юмором отнеслись к звонку.

Продажа акций «Удмуртавтодора»

Власти продадут акции «Удмуртавтодора»

Власти Удмуртии решили приватизировать 100% или 3,18 млн акций АО «Удмуртавтодор». Номинальная стоимость акций составляет 1000 рублей и все они находятся в собственности республики.

Хорошего вам дня!