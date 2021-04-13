Утро в Ижевске: закрытие кафе, кипяток, текущий с потолка, проверка дороги с застрявшими спецслужбами

Ижевск с высоты птичьего полета
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 13 апреля, вторник. По прогнозам синоптиков, весна в столице Удмуртии наконец наступила: температура сегодня поднимется до 16 градусов.
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Проверка размытой дороги с застрявшими спецслужбами
Вот такие дороги есть в Удмуртии
10 апреля по дороге в деревню Лудзя-Норья Завьяловского района застряли пожарные машины и скорая помощь. Журналист «Комсомолки» отправилась на место, чтобы понять, как жители справляются с проблемой.
Строительство детской поликлиники
Проект новой больницы
В Можге началось строительство нового здания детской поликлиники, на которое выделили 321 млн 754 тысячи рублей. По проекту медучреждение сможет принимать 300 человек в смену.
С потолка течет кипяток
Теперь в многострадальном доме течет крыша
Жители дома №84 на улице Машиностроителей в Ижевске, в котором в ночь с 16 на 17 марта обрушилась крыша, жалуются в социальных сетях, что у них с потолка бежит кипяток. Также они разместили фото и видео, на которых видно, как заливает квартиры жильцов.
Закрылось кафе «Терраса»
Кафе закрылось
8 апреля в Ижевске закрылось кафе «Терраса», расположенное на улице Карла Либкнехта, 6. Что написали владельцы заведения на входной двери, можно узнать здесь.
Переехал!
Константин - отец-одиночка - перехал в новый дом!
«Хочу завести скотину! Поросят, куриц. Надо жизнь и дальше налаживать!» - 11 апреля многодетный отец-инвалид Константин наконец-то переехал в новый дом, подаренный ему меценатом. Подробности здесь.
Хорошего вам дня!
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