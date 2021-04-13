Утро в Ижевске: закрытие кафе, кипяток, текущий с потолка, проверка дороги с застрявшими спецслужбами

Ижевск с высоты птичьего полета Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 13 апреля, вторник. По прогнозам синоптиков, весна в столице Удмуртии наконец наступила: температура сегодня поднимется до 16 градусов.

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Проверка размытой дороги с застрявшими спецслужбами

Вот такие дороги есть в Удмуртии

10 апреля по дороге в деревню Лудзя-Норья Завьяловского района застряли пожарные машины и скорая помощь. Журналист «Комсомолки» отправилась на место, чтобы понять, как жители справляются с проблемой.

Строительство детской поликлиники

Проект новой больницы

В Можге началось строительство нового здания детской поликлиники, на которое выделили 321 млн 754 тысячи рублей. По проекту медучреждение сможет принимать 300 человек в смену.

С потолка течет кипяток

Теперь в многострадальном доме течет крыша

Жители дома №84 на улице Машиностроителей в Ижевске, в котором в ночь с 16 на 17 марта обрушилась крыша, жалуются в социальных сетях, что у них с потолка бежит кипяток. Также они разместили фото и видео, на которых видно, как заливает квартиры жильцов.

Закрылось кафе «Терраса»

Кафе закрылось

8 апреля в Ижевске закрылось кафе «Терраса», расположенное на улице Карла Либкнехта, 6. Что написали владельцы заведения на входной двери, можно узнать здесь.

Переехал!

Константин - отец-одиночка - перехал в новый дом!

«Хочу завести скотину! Поросят, куриц. Надо жизнь и дальше налаживать!» - 11 апреля многодетный отец-инвалид Константин наконец-то переехал в новый дом, подаренный ему меценатом. Подробности здесь.

Хорошего вам дня!

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