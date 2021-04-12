Утро в Ижевске: новоселье для отца-одиночки и его четверых детей, спецавтомобили, застрявшие на бездорожье, и успех фильма о дворнике-художнике

Рассказываем, что произошло в Удмуртии за выходные
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 12 апреля, начало новой рабочей недели. Сегодня днем ожидается температура до +12°С и переменная облачность. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- Фигуристка из Ижевска Алина Загитова показала поклонникам танец с тренировки
- Особый противопожарный режим будет действовать в Удмуртии до 31 мая
- Почти половина привитых от коронавируса жителей Ижевска – старше 60 лет
- 15 камер следят за уровнем воды на реке Иж из-за паводков
- Камеры на перекрестке улицы 40 лет Победы, Орджоникидзе и Камбарская в Ижевске заработают на следующей неделе
А теперь к главным новостям:
УВЯЗЛИ В ГРЯЗИ
Автомобили пришлось вытаскивать из грязи трактором Фото: /vk.com/izhevsk_online
Автомобилями экстренных служб – пожарной и скорой помощи – застряли на размытой дороге в деревне Лудзя-Ноя Завьяловского района. Они выехали на пожар, но не смогли преодолеть бездорожье.
С НОВОСЕЛЬЕМ!
Семья переехала в красивый двухэтажный дом
Отцу-одиночке, воспитывающему четырех сыновей, меценат из Москвы подарила новый дом. В воскресенье, 11 апреля, семья отпраздновала долгожданное новоселье!
ФИЛЬМ ОБ ИЖЕВСКОМ ХУДОЖНИКЕ НА ДВУХ ФЕСТИВАЛЯХ
Фото: Ирина Андреева
Фильм «Художник Семен Бухарин» попал на два международных фестиваля. Это Revelatio («Ревелатио»), который состоится с 12 по 18 апреля, а также FestPro («ФестПро»), котрый пройдет с 19 по 25 апреля.
БОЛЕЕ 800 КУБОВ СНЕГА
С улиц Ижевска вывезли в два раза больше снега, чем за прошлую зиму
Фото: Амир Закиров
За минувшую зиму с территории Ижевска вывезли 810 кубометров снега, это в два раза больше, чем в прошлом году. 110 кубометров было собрано в зонах возможного подтопления.
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