Утро в Ижевске: новоселье для отца-одиночки и его четверых детей, спецавтомобили, застрявшие на бездорожье, и успех фильма о дворнике-художнике

Рассказываем, что произошло в Удмуртии за выходные Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 12 апреля, начало новой рабочей недели. Сегодня днем ожидается температура до +12°С и переменная облачность. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Фигуристка из Ижевска Алина Загитова показала поклонникам танец с тренировки

- Особый противопожарный режим будет действовать в Удмуртии до 31 мая

- Почти половина привитых от коронавируса жителей Ижевска – старше 60 лет

- 15 камер следят за уровнем воды на реке Иж из-за паводков

- Камеры на перекрестке улицы 40 лет Победы, Орджоникидзе и Камбарская в Ижевске заработают на следующей неделе

А теперь к главным новостям:

УВЯЗЛИ В ГРЯЗИ

Автомобили пришлось вытаскивать из грязи трактором Фото: /vk.com/izhevsk_online

Автомобилями экстренных служб – пожарной и скорой помощи – застряли на размытой дороге в деревне Лудзя-Ноя Завьяловского района. Они выехали на пожар, но не смогли преодолеть бездорожье.

С НОВОСЕЛЬЕМ!

Семья переехала в красивый двухэтажный дом

Отцу-одиночке, воспитывающему четырех сыновей, меценат из Москвы подарила новый дом. В воскресенье, 11 апреля, семья отпраздновала долгожданное новоселье!

ФИЛЬМ ОБ ИЖЕВСКОМ ХУДОЖНИКЕ НА ДВУХ ФЕСТИВАЛЯХ

Фото: Ирина Андреева

Фильм «Художник Семен Бухарин» попал на два международных фестиваля. Это Revelatio («Ревелатио»), который состоится с 12 по 18 апреля, а также FestPro («ФестПро»), котрый пройдет с 19 по 25 апреля.

БОЛЕЕ 800 КУБОВ СНЕГА

С улиц Ижевска вывезли в два раза больше снега, чем за прошлую зиму Фото: Амир Закиров

За минувшую зиму с территории Ижевска вывезли 810 кубометров снега, это в два раза больше, чем в прошлом году. 110 кубометров было собрано в зонах возможного подтопления.

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