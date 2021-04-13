Где сдать тест на коронавирус в Ижевске и можно ли доверять домашним экспресс-тестам?

Пациенты «МедЛаб Экспресс» могут участвовать в комплексных программах для сдачи анализов перед планированием беременности, госпитализацией, операцией и многим другим. Фото: pexels.com

Больше года жители Удмуртии переживают пандемию коронавируса. Ежедневно мы узнаем новости о новых заболевших и вакцинированных, и вопросов, связанных с этой болезнью, становится все больше. Например, какие анализы нужно сдать при подозрении на ковид? Что такое тест на антиген и чем он отличается от теста на определение антител?

В рамках «Марафона здоровья» на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (12+ 107,6 FM) директор лаборатории «МедЛаб Экспресс» Александр Петров подробно ответил на все вопросы «Комсомолке».

КАКОЙ ТЕСТ САМЫЙ ТОЧНЫЙ?

Существует два вида анализов, которые помогают выявить любое инфекционное заболевание: тест на антитела и тест на антиген.

Антиген напрямую определяет возбудителя болезни, будь то вирус, бактерия, простейшее или что-то еще. Он выполняется методом ПЦР-диагностики. Такой тест очень точен и происходит в «реальном времени» - показывает, что сейчас происходит в организме человека. Кстати, согласно последним европейским рекомендациям, на основании ПЦР можно ставить диагноз.

В свою очередь, тест на антитела опосредованный. Он показывает не наличие вируса, а клетки крови, которые когда-то встречались с возбудителями болезни (как правило, самые ранние антитела появляются на 4-5 день болезни). Они показывают реакцию иммунитета человека, когда он переболел и насколько у него хорошая защита. Важно понимать, что в плане диагностики этот тест уступает антигенным методам.

Для удобства пациентов у «МедЛаб Экспресс» есть служба выезда в офис или на предприятие. Фото: pexels.com

«При коронавирусе важно знать свой уровень защиты. Поэтому идеально проверять антитела раз в полгода, отслеживать изменения. Также важно проводить контроль одной тест-системой. Их существует огромное количество, у них разные производители и они сильно отличаются по нормам и концентрации. Это все равно, что измерять килограммами, метрами и литрами одно и то же», - дает совет директор лаборатории.

При подозрении на ковид или любую другую вирусную инфекцию стоит делать именно ПЦР-тест. Он выявляет возбудителей следующих болезней:

- Грипп А, В;

- Коронавирус;

- Аденовирус;

- Другие вирусы.

«Более 10 лет мы занимаемся диагностикой респираторных инфекций. Помню, как 16 марта 2020 года возник вопрос, что нужно будет проводить диагностику коронавируса, и наша лаборатория уже на следующий день делала первые тесты. Мы были к этому абсолютно готовы и у нас все для этого имелось. Раньше наши сотрудники уже диагностировали коронавирусы предыдущего поколения, ведь у человека существует минимум семь разных коронавирусов, которые вызывают от легких симптомов гриппа до тяжелых пневмоний».

Во время болезни у человека поочередно вырабатывается три вида антител на присутствие инфекции: иммуноглобулин М, A, G. По ним можно определить сроки заболевания. Например, G вырабатывается на десятый день, М - на четвертый или седьмой. Однако с коронавирусом это так не работает: разницы между М и G нет, а после вакцины, как правило, вообще нет иммуноглобулина М. При других инфекциях это имеет огромное значение.

«Недавно у нас был интересный случай. Анализы на тест сдала супружеская пара, у мужа и жены была очень низкая концентрация вируса. Но выяснилось, что мужчина болеет уже вторую неделю и у него заболевание заканчивается, а жена более только 1-2 день. На такую точность способен именно ПЦР».

ТЕСТАМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ?

Производители часто пишут, что чувствительность их тестов близка к 100%. Этот показатель зависит от многих факторов. Например, у ПЦР-теста ключевую роль играет правильный забор биоматериала.

«Коронавирус - заболевание топическое. Бывает так, что вирус может сидеть на правой миндалине, а на левой его еще нет. И если забор биоматериала проводили только с левой стороны, то тест будет ложноотрицательным. В лаборатории первоначально мы брали тесты с двух точек: носовой и ротовой полости. Позднее от забора из носа мы отказались. Потому что сама ПЦР подразумевает, что чем меньше материала, тем лучше. А в носу огромное количество слизи и других артефактов, которые мешали диагностике».

Согласно многочисленным тестам, нет разницы, брать материал из носа или из гортани. Фото: pexels.com

Лаборатория «МедЛаб Экспресс» работает не только на территории Удмуртии, но и захватывает города от Пермского края до Москвы. Сотрудники ведут статистику заболеваний, ежедневно подают результаты тестов в контролирующие органы. В день лаборатория делает не менее 300 тестов.

«Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась, хотя у наших ближайших соседей показатели еще остаются высокими. Первый положительный анализ в нашей лаборатории был через три недели после того, как мы начали работать на коронавирус. Мы перепроверили результат разными системами три раза, а вскоре такие результаты стали обыденностью».

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ЕДУ ЗА ГРАНИЦУ, И КАК ДОЛГО ЖДАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ?

«МедЛаб Экспресс» внесен в перечень лабораторий, результаты которого принимают за рубежом. По данным апреля этого года, при поездке за рубеж требуется тест на антиген обязательно методом ПЦР. Результаты исследования для поездок лаборатория выдает на английском языке. «Живой» штамп тоже будет на английском.

Раньше ПЦР-диагностика стандартно проходила 3-3,5 часа. Сейчас она стала значительно быстрее, и при этом не утратила своей точности - справляется со всем процессом всего за 30-50 минут.

Лаборатория предлагает два варианта сдачи теста, и каждый из них займет не больше 24 часов:

- Если пациент сдал анализ сегодня, то завтра он гарантированно получит результат;

- Если человеку необходим тест день в день, то ему нужно подойти на сдачу анализов до 14 часов - результат будет гарантированно в этот же день после 17 часов.

«Важно отслеживать требования разных стран на сайтах посольств, потому что информация периодически меняется. Сейчас во многих странах есть требование: предоставлять результаты тестов, которые были сданы не менее 72 часов назад. Важная особенность: если вы предоставляете тест с живой печатью, то 72 часа отсчитываются с момента забора материала. Поэтому в анализе будет обязательно написано время забора материала, от которого и надо отсчитывать время пересечения границ России. Не стоит забывать и о времени прибытия за рубеж. Был случай, когда девушка прилетела в Майами, не рассчитала время, опоздав на несколько часов, и ей пришлось сдавать тест за 300 долларов».

Перед поездкой необходимо узнать, какие есть требования к тестам на ковид в интересующей вас стране. Фото: pexels.com

Сейчас по официальной статистике в республике около 1-3% привитых. Чтобы сформировался популяционный иммунитет, у не менее 60% населения должны быть антитела. По нашим данным, около 50% людей, которые сдают тест на антитела, их имеют. Иммунитет вырабатывается.

«У «МедЛаб Экспресс» в продаже есть домашние тесты южнокорейского производства. Они разрешены для применения, зарегистрированы Росздравнадзором. Мы их проверяли, они достаточно точные, ни одного ложноположительного результата они не дали. Конечно, по сравнению с ПЦР-диагностикой чувствительность немного хуже».

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СДАЧЕ ТЕСТА И КАКИЕ ЕЩЕ АНАЛИЗЫ СТОИТ СДАТЬ?

Хотя опыт «МедЛабЭкспресс» показывает, что если у человека есть вирус, он точно определится, в общих рекомендациях прописано несколько требований, которые стоит соблюдать за два часа до сдачи теста:

- Не есть, не пить, не курить;

- Не пользоваться антисептиками;

- Не жевать жевательную резинку.

Важный момент: пациенту стоит сообщить сотрудникам лаборатории, какой вакциной он прививался - в зависимости от этого будет подбираться тест-система. На сайте «МедЛаб Экспресс» пациенты найдут две тест-системы: одна подходит для переболевших, другая для тех, кто поставил вакцину и хочет провериться на антитела. Кстати, разницы между антителами вакцинированных и переболевших нет.

«К сожалению, мы не знаем свой начальный уровень иммунитета. Если вы переболели, 99% за то, что у вас есть хорошие антитела, которые защитят организм. По мнению отечественных ученых, после болезни на год есть 100% защита. Коронавирус еще не изучен до конца, но уже сейчас известно, что он несет с собой несколько разрушений в иммунной системе человека. Мы сделали более 100 тысяч анализов на выявление этого вируса. Из всех своих пациентов, переболевших ковидом, мы только у одного не нашли антител. Возможно, это индивидуальная особенность человека, и его иммунитет не вырабатывает антитела ни на какие вирусы. Лучше всего сдавать тесты на антитела через шесть месяцев после болезни».

Директор лаборатории «МедЛаб Экспресс» Александр Петров в студии радио. Фото: Амир Закиров

Помимо самого теста на коронавирус и определения уровня антител, важно сдать еще ряд анализов, чтобы понять, как будет протекать болезнь.

«Анализ на С-реактивный белок очень важен. Он повышается при любой инфекционной болезни, которая повреждает ткани, и прямо пропорционален: чем выше поражение, тем выше этот белок. Если он превышает определенный показатель, обязательно должна быть немедленная антибактериальная терапия. Также необходимо сдать анализы на D-димер как показатель тромбозов», - советует директор лаборатории.

Из подкаста радио «Комсомольская правда»-Ижевск» вы узнаете, какие различия есть между разными вакцинами от COVID-19 и кому они подходят.

Медицинская лаборатория «МедЛаб Экспресс». Мы делаем анализ - мы за него отвечаем.

Тест на антитела принимают во всех девяти офисах Ижевска

ПЦР-тест делают по адресу: Ижевск, ул. Удмуртская, 265/1 (эт. 1)

Анализы принимают без выходных

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