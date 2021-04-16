Утро в Ижевске: дом дзюдо в «Авроре», второе место Туктамышевой по итогам короткой программы и погибшая в пожаре женщина

В здании «Авроры» появится дом дзюдо Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Наступила долгожданная пятница, а вместе с ней резкое похолодание. Сегодня столбик термометра опустится до +12...14 градусов. Но мы надеемся, что с нашими новостями вам станет теплее:

- Видео: на Ижевском пруду заметили бобра

- Андрей Жиренкин стал временным директором «Удмуртавтодора» и ДП «Ижевское»

- 14 километров дорог осветят в Удмуртии в 2021 году

- Три дороги Удмуртии размыло из-за паводков

- 73-летнюю жительницу Ижевска сбили во дворе дома на ул. Школьной

- Рядом с Ижевском задержали мужчину, подозреваемого в избиении своего брата до смерти

- 3 апреля на Центральной площади Ижевска убрали качели из-за вандалов

- 24 апреля жители Удмуртии могут бесплатно проверить новообразования кожи у онкологов

- Житель Удмуртии подозревается в избиении своей пожилой матери из-за денег

Перейдем к подробным новостям:

ДОМ ДЗЮДО ОРГАНИЗУЮ В ИЖЕВСКЕ НА БАЗЕ ЗДАНИЯ КИНОТЕАТРА «АВРОРА»

И снова появились идеи по поводу судьбы многострадального кинотеатра «Аврора». Во-первых, здание вновь передали. Во-вторых, на этот раз там планируют открыть дом дзюдо. (Подробности)

ПОСТРОЯТ ЛИ В ИЖЕВСКЕ КРЕМАТОРИЙ И БУДУТ ЛИ РАСШИРЯТЬ ЗАПАДНОЕ КЛАДБИЩЕ?

В Ижевске для свободных захоронений открыто только Западное кладбище Фото: Анастасия Захарова

Для свободных захоронений в Ижевске осталось только одно кладбище - Западное. Остальные либо работают в ограниченном режиме, либо вообще закрыты. Вопрос с местами на кладбищах стоит остро, а жители домов около единственного полноценно работающего кладбища беспокоятся, что его могут расширить и что там может появиться крематорий. Разбирались, как в Ижевске будут решать похоронный вопрос (Подробности).

ТРУП 84-ЛЕТНЕЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ УДМУРТИИ ОБНАРУЖИЛИ В СГОРЕВШЕМ ДОМЕ

Прдполагаемая причина пожара - неисправность электропроводки. Фото: Pixabay

В Сарапуле произошел пожар в частном доме. К сожалению, без жертв не обошлось. В доме обнаружили тело пожилой женщины (Подробности)

ФИГУРИСТКА ИЗ УДМУРТИИ ЕЛИЗАВЕТА ТУКТАМЫШЕВА СТАЛА ВТОРОЙ В КОРОТКОЙ ПРОГРАММЕ НА КОМАНДНОМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

Елизавета Туктамышева чисто исполнила тройной аксель

Поздравляем! Наша землячка стала второй по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии. Впереди еще произвольная, так что расслабляться рано. Мы верим, что у Лизы все получится! (Подробности)

«МЕЧТАЕТ СТАТЬ БАЛЕРИНОЙ»: 6-ЛЕТНЯЯ МАЛЫШКА ИЗ ИЖЕВСКА БОРЕТСЯ С РЕДКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Коралина мечтает стать балериной. Фото: личный архив

Коралина из Ижевска - обычная девочка: ходит в садик, мечтает заниматься балетом. Вот только у малышки редкая болезнь - капиллярная мальфомация. Из-за нее девочка не может загорать, ходить на танцы и вынуждена ходить в длинных брюках даже в летнюю жару. (Подробности)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.