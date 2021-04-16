Почти в 30 раз выросло число саморегистраций SIM-карт в Удмуртии

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Tele2 в Удмуртии фиксирует значительный рост самостоятельных подключений к сети среди жителей республики. Саморегистрация позволяет стать абонентом Tele2 без визита в салон связи, достаточно купить комплект в альтернативной рознице и активировать самостоятельно. Каждый месяц число таких клиентов увеличивается на 10%, за первый год действия программы оно выросло в 27 раз. Преимущественно, жители региона покупают карты для подключения в магазинах у дома.

Клиенты Tele2 получили возможность самостоятельно активировать SIM-карты в апреле 2020 года. Саморегистрация появилась как безопасная и удобная альтернатива визитам в салоны связи и сразу стала востребованной среди клиентов. За первые две недели количество активаций в Удмуртии выросло в 2,5 раза. Процедура саморегистрации очень простая и занимает не более 5 минут. Новым клиентам достаточно установить приложение «Мой Tele2», сделать селфи и сфотографировать паспорт. Действующим клиентам необходимо добавить новый номер к уже зафиксированным в приложении.

Комплекты для самостоятельного подключения бесконтактно доставляли курьеры, водители Яндекс.Go (Яндекс.Гоу), также SIM-карты пополнили ассортимент продуктовых магазинов шаговой доступности. Количество саморегистраций снизилось с июля по октябрь и совпало с ослаблением карантинных мер. В ноябре число активаций, выполненных абонентами, вернулось на уровень мая-июня и продолжило рост. Сейчас оно увеличивается в среднем на 12% каждый месяц.

Tele2 продолжает развивать альтернативные каналы продаж во всех регионах присутствия. Комплекты для саморегистрации в сети оператора можно приобрести, не меняя привычных маршрутов: в продуктовых магазинах, на АЗС, в сети магазинов «Детский мир». Абоненты Удмуртии выбирают такой способ подключения в шесть раз чаще, чем заказывают SIM-карту c доставкой до дома.