«Присвоили 8,5 миллионов рублей»: ижевчанка борется с ТСЖ, которое наживается на жильцах

Ижевчанка уверена, что организация наживается на жильцах Фото: Анастасия Захарова

Екатерина Соловьева живет на улице Чугуевского, 9. В доме работает ТСЖ - его создали еще в 2007 году, в момент сдачи дома. Ижевчанка уверена, что организация наживается на жильцах и присвоила порядка 8,5 миллиона рублей. Так ли это на самом деле и как понять, что жильцов обманывают, расскажет «Комсомолка».

КУСТЫ ЖАСМИНА ЗА 38 ТЫСЯЧ И КОМПЬЮТЕР ЗА 125

По словам Екатерины, она въехала в дом в 2013 году. Тогда же у ТСЖ появился новый председатель. Девушку насторожило, что тарифы на содержание жилья ежегодно увеличивались (к этому моменту жители платят более 30 рублей с квадратного метра). При этом, несмотря на то, что в ТСЖ все документы должны быть открыты, финансового отчета жители не видели.

Екатерина получила доступ к бухгалтерской базе товарищества и ужаснулась. По ее словам, с 2013 года деньги начали уходить направо и налево. Например, девушка заметила, что ТСЖ переводило деньги казанским компаниям и физическим лицам, которые, по ее словам, были родственниками и друзьями председателя.

«При этом у нас есть свои дворник, уборщица, электрик. Но работы как будто бы выполняли эти компании. Каждый день им перечисляли по небольшой сумме. Но в итоге одному физлицу перечислили миллион с лишним, другому - 700 тысяч. Общая сумма - 8,5 млн рублей за период с 2013 по 2015 год», - говорит Екатерина.

Как отмечает Екатерина, 15% от оплаты работ подрядчики оставляли себе, остальное же - отправляли обратно в товарищество.

В конце 2015 года Екатерина запросила документы у ТСЖ, чтобы ознакомиться с ними. Но буквально на следующий день жители получили листовки, что дом может перейти в «управляйку».

«В 2019 году я выяснила, что ТСЖ купило компьютер за 125 тысяч рублей, - рассказывает Екатерина. - Председатель объяснил это тем, что он необходим для системы видеонаблюдения и ее модернизации. Но в доме всего лишь пара камер! Да и жители за это не голосовали».

И это не единственные траты, которые, по словам ижевчанки, были выполнены без согласования с жильцами. Например, товарищество закупило 160 кустов жасмина за 38 тысяч рублей, а также собрало 360 тысяч рублей на поверку узла учета. При этом никаких растений во дворе высажено не было, утверждает Екатерина, а поверка, во-первых, уже проводилась ранее и, во-вторых, стоит гораздо дешевле. Есть претензии и к работе ТСЖ.

Председатель ТСЖ считает претензию необоснованной, ведь все претензии финансового плана давно проверены правоохранительными органами Фото: Анастасия Захарова

«ПОДНЯЛА БУНТ!»

Тем временем, по словам председателя ТСЖ Евгения Семакина, товарищество работает открыто - финансовые отчеты организации можно в любой момент посмотреть на сайте ГИС ЖКХ или на сайте ТСЖ. Он признает, что тарифы на содержание жилья в доме действительно высокие, однако обращает внимание, что и сам дом большой, с большой придомовой территорией и огромным количеством используемого оборудования. На обслуживание такого участка необходимы серьезные суммы, чтобы платить зарплаты - в штате ТСЖ порядка 13 человек, в том числе дворники, сантехники, диспетчеры, уборщицы, охрана.

«В управляющих компаниях десять домов оплачивают зарплату одному сантехнику. Но и ждать услуги после заявки приходится по несколько дней. У нас один дом оплачивает одного сантехника, который стоит на пороге через десять минут после звонка», - комментирует председатель ТСЖ.

Он отмечает, что жительница начала предъявлять к товариществу претензии в 2015 году.

«Екатерина Соловьева, работающая на тот момент в одной из крупных управляющих компаний города, подняла с небольшой группой людей бунт. В чем мотив? Чтобы наш дом перешел в ее управляющую компанию. Она составила листовку, где, как ей казалось, она обличает меня в воровстве. В то время проходили выборы правления. И тогда на голосовании в 2016 году, даже прочитав листовку, жители проголосовали за правление, которое работает до сих пор», - говорит председатель ТСЖ.

Он также отмечает, что все деньги, собранные с жителей, были потрачены на обозначенные цели.

«Кусты жасмина посадили и каждый может выйти во двор и ими полюбоваться. Просто некоторые собственники неаккуратно обращаются с имуществом. Например, на один из кустов наехал автомобиль, - объясняет председатель ТСЖ. - Также на деньги ТСЖ покупали дорогой компьютер, который обрабатывает информацию с более чем 30 видеокамер. Он стоит в диспетчерской, и каждый житель теперь имеет возможность просматривать видеозаписи при возникновении спорных ситуаций во дворе».

Претензии касаемо обналиченных 8 миллионов он также считает необоснованными.

«Только годовой оборот ТСЖ составлял в 2015-2018 гг. порядка 22 миллионов в год», - отмечает Евгений Семакин.

По словам председателя ТСЖ, все вандальные случаи они знают и фиксируют Фото: Анастасия Захарова

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗАКРЫЛИ

Чтобы разобраться в ситуации, Екатерина Соловьева обращалась в приемную главы Удмуртии (тогда им был Александр Соловьев - прим. ред.). А в октябре 2016 года было возбуждено уголовное дело. У председателя ТСЖ изъяли ноутбук, в котором нашли все договоры с подрядчиками и ИП. Следователи ездили в Казань, там возбудили дело в отношении инициаторов компаний, через которые обналичивали деньги.

«Прошли юридические процедуры. Дело длилось почти год. Мне сказали, что это будет последняя стадия перед предъявлением обвинения. Я сходила на очную ставку, уехала в отпуск и там получила сообщение на электронную почту, что дело закрыли. Пришлось даже раньше возвращаться. Потом дело возобновляли три раза», - говорит Екатерина.

Однако девушка продолжает искать истину и сейчас собирает документы, чтобы обратиться в суд.

«Правоохранительные органы не выявили криминала в работе ТСЖ», - отмечает Евгений Семакин.

Он подчеркивает, что уголовное дело было возбуждено не в отношении кого-то, а по факту якобы срубленного незаконно дерева, но и его закрыли за отсутствием состава преступления.

«Сейчас жители снова обратились в правоохранительные органы, и в ТСЖ одновременно проводят пять проверок. И все проверки проходят успешно. Единственная претензия - захламленность подъездов, но и эта претензия касается не нашей работы для дома, а жителей, оставляющих личные вещи на площадках подъездов», - говорит он.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО «УПРАВЛЯЙКА» ИЛИ ТСЖ НАЖИВАЕТСЯ НА ЖИЛЬЦАХ

В конфликте с ТСЖ на Чугуевского будут разбираться правоохранительные органы. Однако эксперты отмечают, что попасть в такую же ситуацию могут жильцы любого дома.

Как отмечает председатель «Объединения советов домов Удмуртии» Александр Евсеев, обслуживающая организация (УК, ТСЖ) обязательно должна публиковать отчеты о своей работе на сайте ГИС ЖКХ, а также предоставлять их по требованию собственников.

«Если ТСЖ или «управляйка» скрывает документы - это первый тревожный звонок», - отмечает эксперт.

При этом если, «управляйка» вправе не раскрывать первичную финансовую документацию (это является коммерческой тайной), то в ТСЖ должна быть доступна вся документация, ведь цель существования товарищества - не прибыль, а эффективное управление домом.

Выявить, что деньги собственников расходуются некорректно, можно с помощью отчета. В ТСЖ формируется ревизионная комиссия, которая уполномочена проводить проверки работы ТСЖ, в том числе анализировать все расходы по счету организации.

«По большей части услуг и работ можно увидеть результат. Если в отчете есть большие суммы затрат на ремонты, а по факту работы не проводились, это признак, что деньги собственников присваиваются. Также стоит обращать внимание на «странные услуги», где не может быть ощутимого результата и где нельзя проконтролировать, осуществлялись ли они. К ним относятся, например, юридические или консультационные услуги. Если это разовые вещи - это одно. А если в ТСЖ есть штатный юрист, и еще дополнительно выплачиваются какие-то суммы за юридические услуги, то это как минимум должно смущать собственников. Также должно насторожить, если такие дополнительные услуги появляются в отчетах слишком часто», - говорит Александр Евсеев.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ НАРУШЕНИЕ?

По словам эксперта, нужно обращаться либо в суд, либо в полицию (на случай, если налицо коррупционные преступления). При этом подать заявление может как один собственник, так и коллектив.

В случае с ТСЖ на ул. Чугуевского собственникам уже один раз отказали в возбуждении уголовного дела. Теперь они могут обратиться в прокуратуру и обжаловать это решение. Также собственники могут попробовать добиться возмещения убытков от ТСЖ через суд.

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