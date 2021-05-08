Итоги недели в Ижевске: спасшиеся от пожара кадеты, подготовка к Дню Победы, а также угроза бешенства и энцефалита

Самое интересное за неделю в Ижевске и Удмуртии Фото: Амир Закиров

На календаре – суббота, 8 мая. Самое время подвести итоги минувшей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Онлайн-марафон в честь Дня Победы пройдет в Ижевске 9 мая 2021 года

- Против работников администрации Завьяловского района Удмуртии возбудили уголовное дело о халатности при выселении многодетной семьи

- Фигуристка из Ижевска Алина Загитова стала лицом кампании спортивного бренда

- 40-летний бомж поджег спящего на остановке в центре Ижевска мужчину

- Летний график закрытия детских садов на 2021 год изменился в Ижевске

- Из-за падения части лоджии на двоих детей в Удмуртии возбудили уголовное дело

- В Октябрьском районе Ижевска введён карантин по бешенству из-за домашней кошки

- Души умерших преследуют ижевчанку и передают ей послания

Далее с подробностями

ЧУДОМ СПАСЛИСЬ ОТ ПОЖАРА

Пожар произошел ночью в гостинице «Вечный зов». Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Кадеты из Ижевска отправились на слет в Москву и заняли первое место. Поездку омрачило ЧП: в гостинице, где остановились ребята, произошел сильный пожар. Можно сказать, что шестиклассники спаслись чудом. «Комсомолка» узнала подробности этой жуткой истории.

ЭНЦЕФАЛИТ НЕ СПИТ

Клещи уже проснулись и кусают Фото: pixabay.com

В Удмуртии с жалобами на укусы клещей уже обратились 1 132 человека. 16 паразитов оказались носителями возбудителя опаснейшего заболевания – клещевого энцефалита.

УПАДЕТ ИЛИ НЕТ?

Как убрать аварийное дерево? Фото: Анастасия Михайлова

1 мая 75-летняя ижевчанка погибла из-за того, что на нее упало дерево. Кто должен убирать аварийные насаждения в городе и как этого добиться?

ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ СЧАСТЬЯ

Благодаря Марселю, дети теперь могут ездить в школу и кружки на своем транспорте, Фото: предоставлено героями

Марселя Кузнецов ремонтирует старые велосипеды и дарит детям из малообеспеченных семей. Ижевчанин уже осчастливил ребят из Сарапула, Воткинска, Кеза и других уголков Удмуртии.

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