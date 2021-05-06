Упадет или нет: как обстоят дела в Ижевске с аварийными деревьями

Фото: Анастасия Михайлова

1 мая ветер в Ижевске разыгрался не на шутку. Потоки воздуха сносили дорожные знаки, остановки и деревья. Одно из них упало на 75-летнюю женщину. Позже стало известно, что она скончалась в больнице. «Комсомолка» узнала, как должны убирать аварийные насаждения в городе.

В городе опасно?

За прошлые выходные мы нашли порядка семи сообщений от ижевчан об упавших деревьях. Это подтверждают и слова старшего преподавателя кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрия Адаховского.

«Не могу сказать, что в нашем городе много аварийных деревьев. У нас преобладают березы – очень стойкие и крепкие насаждения. С тополями другая ситуация. Древесина у них мягкая и подвержена гниению. К тому же, тополя очень быстро вырастают до больших размеров, поэтому они чаще падают. Сейчас их у нас активно пилят, больших тополей в городе осталось не так много».

Ель в Березовой роще преградила путь по одной из тропинок. Сейчас ее убрали. Фото: Анастасия Михайлова

Однако, места с аварийными деревьями все же есть. Например, Карлутский лес.

«Этой зимой мы начали исследовать лесопарковые зоны Ижевска», – рассказывает Дмитрий Адаховский. – «Недавно осматривали деревья в Карлутском лесу. Там мы заметили массовое высыхание пихты. Два года назад к нам в Удмуртию проник уссурийский короед – полиграф, который активно начал заселять эти деревья. И в Карлутском лесу 70% пихт либо уже умерли, либо скоро умрут. Их древесина очень мягкая, да и внутри она быстро загнивает, поэтому любой сильный ветер может привести к тому, что эти огромные сухие пихты упадут».

Жители Ижевска несколько раз жаловались и на падающие деревья в лесопарке у ТРК «Столица», но сосны в этом месте очень устойчивые. Экологи заметили в этом лесу единицы засохших деревьев.

По словам Дмитрия Адаховского, массово сажать деревья в Ижевске начали в 60–80 гг. прошлого века. Так что сейчас большинству растений от 40 до 60 лет. Их не относят к старовозрастной группе.

Кто следит за опасными деревьями?

Территория в нашем городе закреплена за муниципалитетом, коммерческими организациями и домами самих жителей. Они и должны контролировать состояние деревьев.

Муниципалитет следит за деревьями рядом с автомобильными дорогами, тротуарами и в лесопарках. В основном, администрации районов узнают об аварийных насаждениях от жителей города. Они могут обратиться по телефонам в Службу благоустройства, в социальных сетях или отметить дерево прямо на карте сайта Ижевска.

Состояние деревьев в парках и скверах контролируют «Парки Ижевска». В компании нам рассказали, что территорию общественных мест осматривают несколько раз в неделю. Найти аварийные деревья помогают и сами жители – посетители парков. В «Парках Ижевска» также отметили, что упавшие деревья убирают оперативно, чтобы не создавать помех для жителей.

В логу у сквера Драгунова обрушилось несколько деревьев из-за ветра. Фото: Айгюль Латыпова

В логу у сквера Драгунова обрушилось несколько деревьев из-за ветра. Фото: Айгюль Латыпова

На территории многоквартирных домов за деревьями следят жильцы. Они сами принимают решение, о том, чтобы вырубить дерево или посадить новое.

«Обычно уборка дерева с участка решается общим собранием в период с февраля по апрель», – рассказала директор некоммерческого партнерства «Жилищно-коммунальное хозяйство Удмуртия» и член Общественной палаты Ижевска Ирина Пономарева. – «Там жильцы дома обсуждают, какие работы будут проводится в течение года. Туда может войти и вырубка деревьев. После этого протокол собрания относится в управляющую компанию. Если дерево упало, то жильцы звонят в УК или ТСЖ. Дерево должны убрать, как только поступил вызов».

Но, чтобы убрать дерево, управляющие организации, муниципалитет или руководство коммерческих организаций должны обратиться в Управление благоустройства и охраны окружающей среды с заявлением. Тогда собирается комиссия и осматривает дерево, действительно ли оно аварийное.

Признаки аварийности дерева:

- сухостой;

- наклон ствола которых более 45 градусов;

- разлом ствола или продольные трещины высотой на 2/3 ствола и более;

- стволовая и корневая гниль.

Если дерево действительно аварийное, то Управление выдает порубочный билет – разрешение на уборку насаждения.

Упавшее дерево повисло на проводах в лесопарковой зоне недалеко от микрорайона Шунды. Фото: Сергей Долженков

Как получить компенсацию, если на меня или на мою машину упало дерево?

Не пытайтесь выбраться/ достать человека из-под дерева самостоятельно! Так вы можете навредить себе/ему еще больше. Вызывайте скорую помощь. Вместе с медиками приедут полицейские и спасатели МЧС.

Во время ураганов могут сломаться и упасть как сухие деревья, так и здоровые. Во втором случае компенсацию получить практически невозможно – произошла ситуация, которую никто не предвидел. Что делать, если произошел первый случай – рассказала юрист Мария Валова.

«Если дерево упало на вас или на другого человека, в первую очередь нужно вызвать «скорую». Вместе с медиками приедут сотрудники полиции, МЧС. Они помогут зафиксировать само происшествие. Но можно попросить прохожих сделать фотографии, а лучше – видео, где будут сам пострадавший, место слома дерева, признаки, что дерево больное, ветхое или гнилое. Желательно не забыть о фиксации места происшествия, например, сфотографировать близлежащие здания. Это нужно, чтобы узнать, за кем закреплена территория: торговый центр, управляющая компания или администрация района».

Вы выяснили, кому принадлежит территория, где стояло дерево? Нужно обратиться к нему с претензией. Это обязательный досудебный процесс. В этом документе нужно указать обстоятельства произошедшего, желаемую сумму компенсации, обоснование и сроки выполнения требований (можно указать любые, но обычно – это 10 дней). В суд нужно обратиться, когда сроки закончились, а требования не были выполнены. Там уже пригодятся фото- и видеодоказательства. Практически такой же порядок, если ветхое дерево повредило вашу машину.

«Чтобы владелец машины смог получить компенсацию, его автомобиль должен быть припаркован в положенном месте», – объясняет Мария Валова. – После происшествия нужно вызвать сотрудников ГИБДД, зафиксировать факт того, что упало дерево на машину, выяснить на чьей территории это произошло, обратиться с претензией, а затем и в суд. Сотрудники ГИБДД выпишут протокол, а в страховой оценят ущерб, причиненный транспортному средству. Кстати, на оценку ущерба нужно пригласить и другую сторону».

Куда звонить, если увидели упавшее дерево?

- 998-072 – диспетчерская по вопросам городского хозяйства.

- 112 – телефон службы спасения.